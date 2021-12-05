Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20211205/nizhniy-novgorod---rubin-prognoz-na-match-chempionata-rossii-po-futbolu-262596684.html
"Нижний Новгород" - "Рубин": прогноз на матч чемпионата России по футболу
"Нижний Новгород" - "Рубин": прогноз на матч чемпионата России по футболу
Дебютант российской премьер-лиги "Нижний Новгород" продолжает падение в турнирной таблице 05.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-05T09:36+0400
2021-12-05T09:36+0400
спорт
россия
футбол
прогноз на футбольный матч
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/01/260081881_0:0:3037:1708_1920x0_80_0_0_a5e9321482d6c6916429f4403467b285.jpg
У подопечных Александра Кержакова была серия из пяти поражений подряд, и лишь в прошлом туре приволжский клуб заработал очко, сыграв вничью 0:0 с "Крыльями Советов".Такие результаты привели к тому, что "НН" уже находится в зоне стыковых матчей. Яркое начало в РПЛ сменилось серыми буднями, и с каждым последующим туром становится очевидно – в нынешнем сезоне "Нижний Новгород" будет бороться за выживание.Что касается "Рубина", то казанский клуб продолжает лихорадить. Подопечные Леонида Слуцкого чередуют удачные матчи с провальными. На своем поле "Рубин" обыграл ЦСКА (1:0), после чего был бит на выезде "Ростовом" (1:5). Обыграли в гостях "Сочи" (2:1), но уступили дома "Динамо" (2:3).Кстати, в первом круге "Рубин" проиграл и "Нижнему Новгороду" (0:1). Тогда этот результат стал достаточно неожиданным для специалистов и аналитиков.Как мне кажется, в предстоящей игре "Рубин" должен взять реванш за потерю очков в октябре. Также рассуждают и букмекеры, считая именно гостей фаворитом предстоящего противостояния. На победу "Рубина" предлагается коэффициент 2,1 (против 3,7 у хозяев).Перед началом сезона считалось, что "Рубин" будет бороться за еврокубки, но пока команда находится в нижней части турнирной таблицы. Думаю, перед зимней паузой казанцы сделают все возможное, чтобы максимально улучшить свое положение в чемпионате. С учетом тех игроков, которые есть в обойме у Слуцкого (Кварацхелия, Дрейер, Хакшабанович) – "Рубин" должен обыгрывать нынешний "НН". Поэтому предлагаю вариант с чистой победой гостей.Ставка: "Рубин" победит за 2,1.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Нодар Майсурадзе
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/22949/06/229490639_0:11:292:304_100x100_80_0_0_62d00a3cae474c3abeac55cb86ed8f82.jpg
Нодар Майсурадзе
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/22949/06/229490639_0:11:292:304_100x100_80_0_0_62d00a3cae474c3abeac55cb86ed8f82.jpg
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/01/260081881_220:0:2951:2048_1920x0_80_0_0_2f6d61f8fad715283855305f25e70f84.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
спорт, россия, футбол, прогноз на футбольный матч

"Нижний Новгород" - "Рубин": прогноз на матч чемпионата России по футболу

09:36 05.12.2021
© photo: Sputnik / Maxim Bogodvid / Перейти в фотобанкФутбол. РПЛ. Матч "Рубин" - "Зенит"
Футбол. РПЛ. Матч Рубин - Зенит - Sputnik Грузия, 1920, 05.12.2021
© photo: Sputnik / Maxim Bogodvid
/
Перейти в фотобанк
Подписаться на
Нодар Майсурадзе - Sputnik Грузия
Нодар Майсурадзе
спортивный журналист
Все материалы
Дебютант российской премьер-лиги "Нижний Новгород" продолжает падение в турнирной таблице
У подопечных Александра Кержакова была серия из пяти поражений подряд, и лишь в прошлом туре приволжский клуб заработал очко, сыграв вничью 0:0 с "Крыльями Советов".
Такие результаты привели к тому, что "НН" уже находится в зоне стыковых матчей. Яркое начало в РПЛ сменилось серыми буднями, и с каждым последующим туром становится очевидно – в нынешнем сезоне "Нижний Новгород" будет бороться за выживание.
© photo: Sputnik / Grigory Sokolov / Перейти в фотобанкФутбол. РПЛ. Матч "Нижний Новгород" - ЦСКА
Футбол. РПЛ. Матч Нижний Новгород - ЦСКА - Sputnik Грузия, 1920, 04.12.2021
Футбол. РПЛ. Матч "Нижний Новгород" - ЦСКА
© photo: Sputnik / Grigory Sokolov
/
Перейти в фотобанк
Что касается "Рубина", то казанский клуб продолжает лихорадить. Подопечные Леонида Слуцкого чередуют удачные матчи с провальными. На своем поле "Рубин" обыграл ЦСКА (1:0), после чего был бит на выезде "Ростовом" (1:5). Обыграли в гостях "Сочи" (2:1), но уступили дома "Динамо" (2:3).
Кстати, в первом круге "Рубин" проиграл и "Нижнему Новгороду" (0:1). Тогда этот результат стал достаточно неожиданным для специалистов и аналитиков.
Как мне кажется, в предстоящей игре "Рубин" должен взять реванш за потерю очков в октябре. Также рассуждают и букмекеры, считая именно гостей фаворитом предстоящего противостояния. На победу "Рубина" предлагается коэффициент 2,1 (против 3,7 у хозяев).
Перед началом сезона считалось, что "Рубин" будет бороться за еврокубки, но пока команда находится в нижней части турнирной таблицы. Думаю, перед зимней паузой казанцы сделают все возможное, чтобы максимально улучшить свое положение в чемпионате. С учетом тех игроков, которые есть в обойме у Слуцкого (Кварацхелия, Дрейер, Хакшабанович) – "Рубин" должен обыгрывать нынешний "НН". Поэтому предлагаю вариант с чистой победой гостей.
Ставка: "Рубин" победит за 2,1.
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
09:02Как Евразийский конгресс улучшит экономику стран ЕАЭС? - видео
09:01Коронавирус в Грузии: количество школ "на удаленке" сокращается
00:30Суд над Саакашвили: скандальный процесс на фоне протестов - фото
ВчераНеизвестные убили подростка в Тбилиси
ВчераВ Грузии не выявлено ни одного случая заражения штаммом "омикрон"
ВчераГрузинский боец смешанного стиля одержал победу в турнире Bellator MMA
ВчераВ Тбилиси оштрафовали и закрыли ночной клуб
ВчераЗемлетрясение в Сванети: Грузию трясет второй раз за сутки
ВчераСамолет Тель-Авив - Москва сменил курс из-за американского самолета-разведчика
ВчераГрузинский "Черный лев" проиграл "Локомотиву-Пенза" в матче Суперкубка Европы по регби
ВчераВ Грузии задержали пять человек, разыскиваемых Турцией через Интерпол
ВчераСпасет ли вакцина от штамма "омикрон"? Ответ Минздрава Грузии
ВчераПолиция задержала еще одного участника акции в поддержку Саакашвили
ВчераКовид-статистика в Грузии: последние данные об инфицированных и погибших
ВчераДжано Ананидзе покинул "Динамо" Тбилиси
ВчераПредседателя "Нацдвижения" пригласили на опрос в СГБ Грузии
ВчераВ Грузии произошло землетрясение
Вчера"Она что, воевала?" – в Британии высмеяли главную рождественскую елку
ВчераНовый мэр Телави: наш долг продлить жизнь историческому дереву Грузии
ВчераКогда Саакашвили выпишут из больницы и переведут в тюрьму?