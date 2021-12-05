https://sputnik-georgia.ru/20211205/nizhniy-novgorod---rubin-prognoz-na-match-chempionata-rossii-po-futbolu-262596684.html

"Нижний Новгород" - "Рубин": прогноз на матч чемпионата России по футболу

"Нижний Новгород" - "Рубин": прогноз на матч чемпионата России по футболу

Дебютант российской премьер-лиги "Нижний Новгород" продолжает падение в турнирной таблице 05.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-05T09:36+0400

2021-12-05T09:36+0400

2021-12-05T09:36+0400

спорт

россия

футбол

прогноз на футбольный матч

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У подопечных Александра Кержакова была серия из пяти поражений подряд, и лишь в прошлом туре приволжский клуб заработал очко, сыграв вничью 0:0 с "Крыльями Советов".Такие результаты привели к тому, что "НН" уже находится в зоне стыковых матчей. Яркое начало в РПЛ сменилось серыми буднями, и с каждым последующим туром становится очевидно – в нынешнем сезоне "Нижний Новгород" будет бороться за выживание.Что касается "Рубина", то казанский клуб продолжает лихорадить. Подопечные Леонида Слуцкого чередуют удачные матчи с провальными. На своем поле "Рубин" обыграл ЦСКА (1:0), после чего был бит на выезде "Ростовом" (1:5). Обыграли в гостях "Сочи" (2:1), но уступили дома "Динамо" (2:3).Кстати, в первом круге "Рубин" проиграл и "Нижнему Новгороду" (0:1). Тогда этот результат стал достаточно неожиданным для специалистов и аналитиков.Как мне кажется, в предстоящей игре "Рубин" должен взять реванш за потерю очков в октябре. Также рассуждают и букмекеры, считая именно гостей фаворитом предстоящего противостояния. На победу "Рубина" предлагается коэффициент 2,1 (против 3,7 у хозяев).Перед началом сезона считалось, что "Рубин" будет бороться за еврокубки, но пока команда находится в нижней части турнирной таблицы. Думаю, перед зимней паузой казанцы сделают все возможное, чтобы максимально улучшить свое положение в чемпионате. С учетом тех игроков, которые есть в обойме у Слуцкого (Кварацхелия, Дрейер, Хакшабанович) – "Рубин" должен обыгрывать нынешний "НН". Поэтому предлагаю вариант с чистой победой гостей.Ставка: "Рубин" победит за 2,1.

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2021

Нодар Майсурадзе https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/22949/06/229490639_0:11:292:304_100x100_80_0_0_62d00a3cae474c3abeac55cb86ed8f82.jpg

Нодар Майсурадзе https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/22949/06/229490639_0:11:292:304_100x100_80_0_0_62d00a3cae474c3abeac55cb86ed8f82.jpg

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спорт, россия, футбол, прогноз на футбольный матч