https://sputnik-georgia.ru/20211205/sud-nad-saakashvili-skandalnyy-protsess-na-fone-protestov---foto-262599902.html

Суд над Саакашвили: скандальный процесс на фоне протестов - фото

Суд над Саакашвили: скандальный процесс на фоне протестов - фото

Тбилисский городской суд рассматривает сразу несколько дел против Михаила Саакашвили. Заседания суда проходят на фоне акций протеста оппозиции. Смотрите в... 05.12.2021, Sputnik Грузия

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2021-12-05T00:30+0400

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фотоленты

михаил саакашвили

новости в фотографиях

акции протеста

новости грузии в фотографиях

возвращение и арест саакашвили

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Суд над Саакашвили и его судьба - это по-прежнему тема номер один в грузинских СМИ, хотя ажиотаж, вызванный его нелегальным прибытием в страну в конце сентября, уже стих. Теперь все знают, что третий президент под арестом, но встряска миновала, жизнь идет по-прежнему, революции не произошло, да и акции оппозиции не стали массовыми. ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!

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