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Суд над Саакашвили: скандальный процесс на фоне протестов - фото
Суд над Саакашвили: скандальный процесс на фоне протестов - фото
Тбилисский городской суд рассматривает сразу несколько дел против Михаила Саакашвили. Заседания суда проходят на фоне акций протеста оппозиции. Смотрите в... 05.12.2021, Sputnik Грузия
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михаил саакашвили
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новости грузии в фотографиях
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Суд над Саакашвили и его судьба - это по-прежнему тема номер один в грузинских СМИ, хотя ажиотаж, вызванный его нелегальным прибытием в страну в конце сентября, уже стих. Теперь все знают, что третий президент под арестом, но встряска миновала, жизнь идет по-прежнему, революции не произошло, да и акции оппозиции не стали массовыми. ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!
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фотоленты, михаил саакашвили, новости в фотографиях, акции протеста, новости грузии в фотографиях, возвращение и арест саакашвили, фото

Суд над Саакашвили: скандальный процесс на фоне протестов - фото

00:30 05.12.2021 (обновлено: 01:26 05.12.2021)
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Тбилисский городской суд рассматривает сразу несколько дел против Михаила Саакашвили. Заседания суда проходят на фоне акций протеста оппозиции. Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия, как проходит судебный процесс
Суд над Саакашвили и его судьба - это по-прежнему тема номер один в грузинских СМИ, хотя ажиотаж, вызванный его нелегальным прибытием в страну в конце сентября, уже стих. Теперь все знают, что третий президент под арестом, но встряска миновала, жизнь идет по-прежнему, революции не произошло, да и акции оппозиции не стали массовыми.
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© AFP / VANO SHLAMOV

Представители оппозиции и сторонники Саакашвили собираются у суда каждый раз, когда назначается процесс по делу третьего президента Грузии

Представители оппозиции и сторонники Саакашвили собираются у суда каждый раз, когда назначается процесс по делу третьего президента Грузии - Sputnik Грузия
1/12
© AFP / VANO SHLAMOV

Представители оппозиции и сторонники Саакашвили собираются у суда каждый раз, когда назначается процесс по делу третьего президента Грузии

© REUTERS / IRAKLI GEDENIDZE

Так Михаила Саакашвили привозят и увозят из здания Тбилисского суда, где рассматриваются сразу несколько уголовных дел, по которым его обвиняют

Так Михаила Саакашвили привозят и увозят из здания Тбилисского суда, где рассматриваются сразу несколько уголовных дел, по которым его обвиняют - Sputnik Грузия
2/12
© REUTERS / IRAKLI GEDENIDZE

Так Михаила Саакашвили привозят и увозят из здания Тбилисского суда, где рассматриваются сразу несколько уголовных дел, по которым его обвиняют

© AP Photo / Irakli Gedenidze Pool

Как только прессе разрешили присутствовать на заседании суда, появились первые кадры улыбающегося Михаила Саакашвили за решеткой

Как только прессе разрешили присутствовать на заседании суда, появились первые кадры улыбающегося Михаила Саакашвили за решеткой - Sputnik Грузия
3/12
© AP Photo / Irakli Gedenidze Pool

Как только прессе разрешили присутствовать на заседании суда, появились первые кадры улыбающегося Михаила Саакашвили за решеткой

© photo: Sputnik / Stringer

Тем временем оппозиция, когда Саакашвили привезли в суд первый раз, даже пыталась штурмовать здание

Тем временем оппозиция, когда Саакашвили привезли в суд первый раз, даже пыталась штурмовать здание - Sputnik Грузия
4/12
© photo: Sputnik / Stringer

Тем временем оппозиция, когда Саакашвили привезли в суд первый раз, даже пыталась штурмовать здание

© REUTERS / IRAKLI GEDENIDZE

Протестующие обещали, что блокируют дорогу к суду и не пропустят машину с Саакашвили

Протестующие обещали, что блокируют дорогу к суду и не пропустят машину с Саакашвили - Sputnik Грузия
5/12
© REUTERS / IRAKLI GEDENIDZE

Протестующие обещали, что блокируют дорогу к суду и не пропустят машину с Саакашвили

© AFP / VANO SHLAMOV

Однако полиция разогнала тех, кто собирался перекрыть выезд из суда, а также центральную автотрассу - аллею Давида Агмашенебели

Однако полиция разогнала тех, кто собирался перекрыть выезд из суда, а также центральную автотрассу - аллею Давида Агмашенебели - Sputnik Грузия
6/12
© AFP / VANO SHLAMOV

Однако полиция разогнала тех, кто собирался перекрыть выезд из суда, а также центральную автотрассу - аллею Давида Агмашенебели

© photo: Sputnik / Stringer

Некоторых участников протеста полиция задержала за неподчинение требованиям правоохранительных органов и нарушение порядка

Некоторых участников протеста полиция задержала за неподчинение требованиям правоохранительных органов и нарушение порядка - Sputnik Грузия
7/12
© photo: Sputnik / Stringer

Некоторых участников протеста полиция задержала за неподчинение требованиям правоохранительных органов и нарушение порядка

© photo: Sputnik / Stringer

Так прошел суд, когда Саакашвили привезли туда первый раз. До этого заседания проходили без его участия

Так прошел суд, когда Саакашвили привезли туда первый раз. До этого заседания проходили без его участия - Sputnik Грузия
8/12
© photo: Sputnik / Stringer

Так прошел суд, когда Саакашвили привезли туда первый раз. До этого заседания проходили без его участия

© photo: Sputnik / Stringer

Во второй раз, когда Саакашвили привезли в суд, но уже по другому делу, было спокойнее - обошлось без арестов и попыток блокировать дорогу

Во второй раз, когда Саакашвили привезли в суд, но уже по другому делу, было спокойнее - обошлось без арестов и попыток блокировать дорогу - Sputnik Грузия
9/12
© photo: Sputnik / Stringer

Во второй раз, когда Саакашвили привезли в суд, но уже по другому делу, было спокойнее - обошлось без арестов и попыток блокировать дорогу

© photo: Sputnik / Stringer

Представители оппозиции даже принесли к зданию суда пиджаки и одежду, так как Саакашвили в тот день обвиняли по "делу о пиджаках", где третий президент обвиняется в нецелевом расходовании государственных средств

Представители оппозиции даже принесли к зданию суда пиджаки и одежду, так как Саакашвили в тот день обвиняли по &quot;делу о пиджаках&quot;, где третий президент обвиняется в нецелевом расходовании государственных средств - Sputnik Грузия
10/12
© photo: Sputnik / Stringer

Представители оппозиции даже принесли к зданию суда пиджаки и одежду, так как Саакашвили в тот день обвиняли по "делу о пиджаках", где третий президент обвиняется в нецелевом расходовании государственных средств

© photo: Sputnik / Stringer

У здания Тбилисского суда даже стали устанавливать большие мониторы, чтобы во время заседания сторонники Саакашвили могли следить за ходом его проведения в прямом эфире

У здания Тбилисского суда даже стали устанавливать большие мониторы, чтобы во время заседания сторонники Саакашвили могли следить за ходом его проведения в прямом эфире - Sputnik Грузия
11/12
© photo: Sputnik / Stringer

У здания Тбилисского суда даже стали устанавливать большие мониторы, чтобы во время заседания сторонники Саакашвили могли следить за ходом его проведения в прямом эфире

© REUTERS / IRAKLI GEDENIDZE

Сам Михаил Саакашвили заявил, что готов будет бороться до конца. Однако пока что он не может принимать активное участие в политической жизни страны. Хотя как символ, он уже оказал влияние на внутриполитическую ситуацию в Грузии

Сам Михаил Саакашвили заявил, что готов будет бороться до конца. Однако пока что он не может принимать активное участие в политической жизни страны. Хотя как символ, он уже оказал влияние на внутриполитическую ситуацию в Грузии - Sputnik Грузия
12/12
© REUTERS / IRAKLI GEDENIDZE

Сам Михаил Саакашвили заявил, что готов будет бороться до конца. Однако пока что он не может принимать активное участие в политической жизни страны. Хотя как символ, он уже оказал влияние на внутриполитическую ситуацию в Грузии

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