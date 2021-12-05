Суд над Саакашвили: скандальный процесс на фоне протестов - фото
Представители оппозиции и сторонники Саакашвили собираются у суда каждый раз, когда назначается процесс по делу третьего президента Грузии
Представители оппозиции и сторонники Саакашвили собираются у суда каждый раз, когда назначается процесс по делу третьего президента Грузии
Так Михаила Саакашвили привозят и увозят из здания Тбилисского суда, где рассматриваются сразу несколько уголовных дел, по которым его обвиняют
Так Михаила Саакашвили привозят и увозят из здания Тбилисского суда, где рассматриваются сразу несколько уголовных дел, по которым его обвиняют
Как только прессе разрешили присутствовать на заседании суда, появились первые кадры улыбающегося Михаила Саакашвили за решеткой
Как только прессе разрешили присутствовать на заседании суда, появились первые кадры улыбающегося Михаила Саакашвили за решеткой
Тем временем оппозиция, когда Саакашвили привезли в суд первый раз, даже пыталась штурмовать здание
Тем временем оппозиция, когда Саакашвили привезли в суд первый раз, даже пыталась штурмовать здание
Протестующие обещали, что блокируют дорогу к суду и не пропустят машину с Саакашвили
Протестующие обещали, что блокируют дорогу к суду и не пропустят машину с Саакашвили
Однако полиция разогнала тех, кто собирался перекрыть выезд из суда, а также центральную автотрассу - аллею Давида Агмашенебели
Однако полиция разогнала тех, кто собирался перекрыть выезд из суда, а также центральную автотрассу - аллею Давида Агмашенебели
Некоторых участников протеста полиция задержала за неподчинение требованиям правоохранительных органов и нарушение порядка
Некоторых участников протеста полиция задержала за неподчинение требованиям правоохранительных органов и нарушение порядка
Так прошел суд, когда Саакашвили привезли туда первый раз. До этого заседания проходили без его участия
Так прошел суд, когда Саакашвили привезли туда первый раз. До этого заседания проходили без его участия
Во второй раз, когда Саакашвили привезли в суд, но уже по другому делу, было спокойнее - обошлось без арестов и попыток блокировать дорогу
Во второй раз, когда Саакашвили привезли в суд, но уже по другому делу, было спокойнее - обошлось без арестов и попыток блокировать дорогу
Представители оппозиции даже принесли к зданию суда пиджаки и одежду, так как Саакашвили в тот день обвиняли по "делу о пиджаках", где третий президент обвиняется в нецелевом расходовании государственных средств
Представители оппозиции даже принесли к зданию суда пиджаки и одежду, так как Саакашвили в тот день обвиняли по "делу о пиджаках", где третий президент обвиняется в нецелевом расходовании государственных средств
У здания Тбилисского суда даже стали устанавливать большие мониторы, чтобы во время заседания сторонники Саакашвили могли следить за ходом его проведения в прямом эфире
У здания Тбилисского суда даже стали устанавливать большие мониторы, чтобы во время заседания сторонники Саакашвили могли следить за ходом его проведения в прямом эфире
Сам Михаил Саакашвили заявил, что готов будет бороться до конца. Однако пока что он не может принимать активное участие в политической жизни страны. Хотя как символ, он уже оказал влияние на внутриполитическую ситуацию в Грузии
Сам Михаил Саакашвили заявил, что готов будет бороться до конца. Однако пока что он не может принимать активное участие в политической жизни страны. Хотя как символ, он уже оказал влияние на внутриполитическую ситуацию в Грузии