https://sputnik-georgia.ru/20211205/v-batumi-poyavitsya-skoraya-pomosch-na-mototsiklakh-262599076.html

В Батуми появится скорая помощь на мотоциклах

В Батуми появится скорая помощь на мотоциклах

Городские власти уже закупили первую партию медицинских мотоциклов 05.12.2021, Sputnik Грузия

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скорая помощь

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ТБИЛИСИ, 5 дек — Sputnik. В новом туристическом сезоне в черноморском курортном городе Батуми появится скорая помощь на мотоциклах, заявила министр здравоохранения Грузии Екатерина Тикарадзе в эфире "Рустави 2".Проект по внедрению медицинских мотоциклов начался летом этого года, когда Минздрав принял решение улучшить доступ к медсервисам на курорте. Первая партия медицинских мотоциклов уже закуплена.По ее словам, 105 мотопарамедиков уже готовы приступить к работе, и их число постепенно будет увеличиваться.Парамедики будут выезжать на такие вызовы, как автотранспортные происшествия, они также будут обслуживать отдыхающих в курортных зонах.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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общество, новости, грузия, батуми, скорая помощь