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В Батуми появится скорая помощь на мотоциклах
В Батуми появится скорая помощь на мотоциклах
Городские власти уже закупили первую партию медицинских мотоциклов 05.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-05T12:31+0400
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ТБИЛИСИ, 5 дек — Sputnik. В новом туристическом сезоне в черноморском курортном городе Батуми появится скорая помощь на мотоциклах, заявила министр здравоохранения Грузии Екатерина Тикарадзе в эфире "Рустави 2".Проект по внедрению медицинских мотоциклов начался летом этого года, когда Минздрав принял решение улучшить доступ к медсервисам на курорте. Первая партия медицинских мотоциклов уже закуплена.По ее словам, 105 мотопарамедиков уже готовы приступить к работе, и их число постепенно будет увеличиваться.Парамедики будут выезжать на такие вызовы, как автотранспортные происшествия, они также будут обслуживать отдыхающих в курортных зонах.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, новости, грузия, батуми, скорая помощь

В Батуми появится скорая помощь на мотоциклах

12:31 05.12.2021
© photo: Sputnik / Seyran BaroyanСкорая помощь 112 на улицах Батуми, Аджария
Скорая помощь 112 на улицах Батуми, Аджария - Sputnik Грузия, 1920, 05.12.2021
© photo: Sputnik / Seyran Baroyan
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Городские власти уже закупили первую партию медицинских мотоциклов
ТБИЛИСИ, 5 дек — Sputnik. В новом туристическом сезоне в черноморском курортном городе Батуми появится скорая помощь на мотоциклах, заявила министр здравоохранения Грузии Екатерина Тикарадзе в эфире "Рустави 2".
Проект по внедрению медицинских мотоциклов начался летом этого года, когда Минздрав принял решение улучшить доступ к медсервисам на курорте. Первая партия медицинских мотоциклов уже закуплена.

"Медицинские мотоциклы мы скорее всего сначала увидим в Батуми, так как, по нашему решению, эти мотоциклы необходимы в туристических городах, там автомобилям скорой помощи сложно передвигаться", - сказала Тикарадзе.

По ее словам, 105 мотопарамедиков уже готовы приступить к работе, и их число постепенно будет увеличиваться.
Парамедики будут выезжать на такие вызовы, как автотранспортные происшествия, они также будут обслуживать отдыхающих в курортных зонах.
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