https://sputnik-georgia.ru/20211206/alfred-i-violetta-bilety-na-premeru-v-teatre-gabriadze-molnienosno-raskupayutsya---262622302.html

"Альфред и Виолетта": билеты на премьеру в театре Габриадзе молниеносно раскупаются

"Альфред и Виолетта": билеты на премьеру в театре Габриадзе молниеносно раскупаются

В центре сюжета - история любви Альфреда и Виолетты, известной всем по роману Александра Дюма-сына "Дама с камелиями" и опере Джузеппе Верди "Травиата"

2021-12-06T15:01+0400

2021-12-06T15:01+0400

2021-12-06T15:05+0400

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ТБИЛИСИ, 6 дек — Sputnik. Билеты на премьерный спектакль "Альфред и Виолетта", который спустя почти 40 лет в новом прочтении покажут на сцене тбилисского Театра марионеток Резо Габриадзе 9 декабря, молниеносно раскупаются. Это можно увидеть на сайте по покупке билетов www.tkt.ge.Как отмечают в театре марионеток, за последний год жизни Резо Габриадзе практически полностью переписал пьесу. Маэстро добавил интересные новые линии и персонажей, а также изменил время действия и создал эскизы декораций, которые стали основой сценографии нового спектакля. "Задуманное довел до конца художественный руководитель театра Лео Габриадзе, которой является режиссером новой постановки", – сообщают в театре.В центре сюжета постановки – история любви Альфреда и Виолетты, известной всем по роману Александра Дюма-сына "Дама с камелиями" и опере Джузеппе Верди "Травиата", придется преодолеть много препятствий. Действие разворачивается в начале 90-х годов в Тбилиси, в районе Мтацминда, а также в Милане, Хашури, Риме, Венеции, Дигоми и Абастумани, горном курорте рекомендуемом при туберкулезных заболеваниях.Продолжительность спектакля 75 мин. Спектакль идет с русским аудиопереводом. Практически все билеты на премьерный показ 9 декабря уже распроданы. Ограниченное число билетов на более поздние даты, до 26 декабря, пока еще доступны – их можно купить онлайн.Резо Габриадзе не стало 6 июня 2021 года года. Мастер буквального немного не дожил до своего 85-летия.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20210629/Imya-Rezo-Gabriadze-dali-kinobiblioteke-v-stolitse-Gruzii-252164049.html

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