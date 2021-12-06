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Бойкотирующая оппозиция сэкономила парламенту Грузии более миллиона лари
Бойкотирующая оппозиция сэкономила парламенту Грузии более миллиона лари
Всего за восемь месяцев этого года бойкотирующие парламент депутаты не получили, в общей сложности, более миллиона лари 06.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-06T18:54+0400
2021-12-06T18:54+0400
2021-12-06T19:17+0400
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ТБИЛИСИ, 6 дек — Sputnik. Бойкот парламентской оппозиции позволил сэкономить государственному бюджету 1 067 520 лари и 60 тетри (более 344 тысяч долларов), информацию об этом распространила известный грузинский правозащитник, глава НПО "Бывшие политзаключенные за права человека" Нана Какабадзе.Крупнейшая оппозиционная партия Грузии "Единое национальное движение" отказалась участвовать в работе парламента, опротестовывая тем самым результаты выборов в местные органы власти. По их словам, выборы были сфальсифицированы.Данные организация Какабдзе запросила из законодательного органа. Речь идет о периоде февраль-сентябрь 2021 года.Зарплата депутатов четко расписана в регламенте парламента.Заработная плата депутата составляет 4,6 тысячи лари (более 1,5 тысячи долларов). Председатели комитетов и лидеры большинства и меньшинства получают более 5,5 тысячи лари (около 1,7 тысячи долларов), а председатель парламента - более 6,7 тысячи лари (более 2,1 тысячи долларов).За пропуск двух заседаний по неуважительной причине депутата штрафуют на 10% от заработной платы.Если депутат не будет участвовать в работе парламента в течение месяца, зарплату за этот месяц он не получит.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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политика, новости, грузия, нана какабадзе
Бойкотирующая оппозиция сэкономила парламенту Грузии более миллиона лари
18:54 06.12.2021 (обновлено: 19:17 06.12.2021)
Всего за восемь месяцев этого года бойкотирующие парламент депутаты не получили, в общей сложности, более миллиона лари
ТБИЛИСИ, 6 дек — Sputnik.
Бойкот парламентской оппозиции позволил сэкономить государственному бюджету 1 067 520 лари и 60 тетри (более 344 тысяч долларов), информацию об этом распространила
известный грузинский правозащитник, глава НПО "Бывшие политзаключенные за права человека" Нана Какабадзе.
Крупнейшая оппозиционная партия Грузии "Единое национальное движение" отказалась участвовать в работе парламента, опротестовывая тем самым результаты выборов в местные органы власти. По их словам, выборы были сфальсифицированы.
"Оказалась, что бойкотом "нацев" ("Нацдвижение"- ред.) бюджет сэкономил 1 067 520 лари и 60 тетри. Это единственная польза, которую принесли бюджету бесполезные "нацы", - написала Какабадзе в соцсети Facebook.
Данные организация Какабдзе запросила из законодательного органа. Речь идет о периоде февраль-сентябрь 2021 года.
Зарплата депутатов четко расписана в регламенте парламента.
Заработная плата депутата составляет 4,6 тысячи лари (более 1,5 тысячи долларов). Председатели комитетов и лидеры большинства и меньшинства получают более 5,5 тысячи лари (около 1,7 тысячи долларов), а председатель парламента - более 6,7 тысячи лари (более 2,1 тысячи долларов).
За пропуск двух заседаний по неуважительной причине депутата штрафуют на 10% от заработной платы.
Если депутат не будет участвовать в работе парламента в течение месяца, зарплату за этот месяц он не получит.
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