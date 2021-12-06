https://sputnik-georgia.ru/20211206/boykot-oppozitsii-byudzhet-gruzii-sekonomil-bolee-milliona-lari-262634978.html

Бойкотирующая оппозиция сэкономила парламенту Грузии более миллиона лари

Бойкотирующая оппозиция сэкономила парламенту Грузии более миллиона лари

Всего за восемь месяцев этого года бойкотирующие парламент депутаты не получили, в общей сложности, более миллиона лари 06.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-06T18:54+0400

2021-12-06T18:54+0400

2021-12-06T19:17+0400

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ТБИЛИСИ, 6 дек — Sputnik. Бойкот парламентской оппозиции позволил сэкономить государственному бюджету 1 067 520 лари и 60 тетри (более 344 тысяч долларов), информацию об этом распространила известный грузинский правозащитник, глава НПО "Бывшие политзаключенные за права человека" Нана Какабадзе.Крупнейшая оппозиционная партия Грузии "Единое национальное движение" отказалась участвовать в работе парламента, опротестовывая тем самым результаты выборов в местные органы власти. По их словам, выборы были сфальсифицированы.Данные организация Какабдзе запросила из законодательного органа. Речь идет о периоде февраль-сентябрь 2021 года.Зарплата депутатов четко расписана в регламенте парламента.Заработная плата депутата составляет 4,6 тысячи лари (более 1,5 тысячи долларов). Председатели комитетов и лидеры большинства и меньшинства получают более 5,5 тысячи лари (около 1,7 тысячи долларов), а председатель парламента - более 6,7 тысячи лари (более 2,1 тысячи долларов).За пропуск двух заседаний по неуважительной причине депутата штрафуют на 10% от заработной платы.Если депутат не будет участвовать в работе парламента в течение месяца, зарплату за этот месяц он не получит.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20210712/Natsdvizhenie-nachinaet-boykot-raboty-parlamenta-Gruzii-252297532.html

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