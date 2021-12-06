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Чего ждать от переговоров Путина и Байдена во вторник
Чего ждать от переговоров Путина и Байдена во вторник
Пресс-секретарь президента РФ предостерег от эмоциональных ожиданий от встречи лидеров России и США 06.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-06T21:19+0400
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ТБИЛИСИ, 6 дек — Sputnik. Президент России Владимир Путин и его американский коллега Джо Байден в ходе видеовстречи обсудят продвижение НАТО к границам РФ и инициативу российского лидера о гарантиях безопасности.Переговоры Путина и Байдена пройдут во вторник около 18.00 по московскому времени в формате видеоконференция по защищенной видеосвязи. По его словам, прорывов от переговоров президентов ждать сложно, но нужно надеяться, что лидерам двух стран удастся донести друг до друга позиции по беспокоящим вопросам."В целом здесь очень важно не предаваться каким-то экзальтированным эмоциональным ожиданиям. Все-таки говорят два главы государства", – сказал он.По словам пресс-секретаря российского лидера, президентам есть что обсудить в части реализации договоренностей, достигнутых в ходе саммита в Женеве.
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политика, россия, новости, в мире, владимир путин, сша, дмитрий песков, джо байден

Чего ждать от переговоров Путина и Байдена во вторник

21:19 06.12.2021
© photo: Sputnik / POOL / Перейти в фотобанкВстреча президентов России и США В. Путина и Дж. Байдена в Женеве
Встреча президентов России и США В. Путина и Дж. Байдена в Женеве - Sputnik Грузия, 1920, 06.12.2021
© photo: Sputnik / POOL
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Пресс-секретарь президента РФ предостерег от эмоциональных ожиданий от встречи лидеров России и США
ТБИЛИСИ, 6 дек — Sputnik. Президент России Владимир Путин и его американский коллега Джо Байден в ходе видеовстречи обсудят продвижение НАТО к границам РФ и инициативу российского лидера о гарантиях безопасности.
Переговоры Путина и Байдена пройдут во вторник около 18.00 по московскому времени в формате видеоконференция по защищенной видеосвязи.

"Прямого эфира со встречи президентов не будет, все общение будет происходить в закрытом режиме, будут показаны лишь первые кадры встречи в онлайн-формате", - отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналистам.

По его словам, прорывов от переговоров президентов ждать сложно, но нужно надеяться, что лидерам двух стран удастся донести друг до друга позиции по беспокоящим вопросам.
"В целом здесь очень важно не предаваться каким-то экзальтированным эмоциональным ожиданиям. Все-таки говорят два главы государства", – сказал он.
По словам пресс-секретаря российского лидера, президентам есть что обсудить в части реализации договоренностей, достигнутых в ходе саммита в Женеве.
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