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Дом юстиции в Тбилиси до сих пор не принят в эксплуатацию

Дом юстиции в Тбилиси до сих пор не принят в эксплуатацию

Служба госуадита Грузии рекомендует Минюсту срочно решить все проблемы, связанные со зданием Дома юстиции 06.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-06T12:26+0400

2021-12-06T12:26+0400

2021-12-06T13:34+0400

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служба государственного аудита грузии

министерство юстиции грузии

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ТБИЛИСИ, 6 дек — Sputnik. Здание тбилисского филиала Дома юстиции, несмотря на то, что он работает с 2012 года, до сих пор не принят в эксплуатацию, говорится в рекомендательном письме Службы государственного аудита, направленном министерству юстиции Грузии.Как отмечается в документе, причина, из-за чего здание не сдали в эксплуатацию, – "несоответствие с согласованным проектом строительства". В документе указано, что устранены не все погрешности, связанные с эксплуатацией здания.Дом юстиции Грузии возобновил предоставление сервисов на дому>>"Для сдачи здания в эксплуатацию, решения вопросов, связанных с его фактическим использованием, Дом юстиции должен составить расписанный во времени план исправления всех недостатков и недочетов, связанных с функционированием здания", – говорится в рекомендательном письме Службы госаудита Минюсту Грузии.Дом юстиции – современное здание в центре столицы на Правой набережной, в котором объединены сервисы гражданского и публичного реестров, национального архива и других структур. По принципу "одного окна" здесь в кратчайшие сроки оформляются и выдаются документы – от паспортов до свидетельств о регистрации предприятия.Часть оригинального перекрытия Дома юстиции обвалилась в результате ураганного ветра в 3 декабря 2013 года.Когда начались ремонтные работы, рабочие нашли под крышей железо и арматуру общим весом 15 тонн.Расчистка т. н. "лепестков" крыши Дома юстиции министерству обошлась в более чем 40 тысяч лари (около 13 тысяч долларов).Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20210225/Tbilisskie-kupola-arkhitekturnyy-stil-mistika-ili-tendentsiya---foto-251002769.html

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новости, грузия, дом юстиции, служба государственного аудита грузии, министерство юстиции грузии