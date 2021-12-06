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Движение в высокогорный регион Грузии частично восстановлено
Движение в высокогорный регион Грузии частично восстановлено
Движение для всех видов автотранспорта в Сванетию было закрыто с утра понедельника из-за камнепада 06.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-06T23:25+0400
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новости
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департамент автомобильных дорог
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ТБИЛИСИ, 6 дек — Sputnik. Движение на 43-м километре дороги внутригосударственного значения Зугдиди-Джвари-Местиа-Ласдили возобновлено в одностороннем порядке, сообщает департамент автомобильных дорог Грузии.Движение для всех видов автотранспорта из Самегрело в высокогорную Сванетию было закрыто с утра понедельника из-за камнепада и опасности схода лавин.Объем завала горной массы настолько велик, что специалисты не исключают необходимости взрыва каменных валунов.Работы на месте обвала горной породы продолжаются.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Движение в высокогорный регион Грузии частично восстановлено

23:25 06.12.2021 (обновлено: 23:40 06.12.2021)
© photo: Sputnik / StringerЧП на дороге в регионе Сванети близ Местиа - огромный камень и более мелкие упали на дорогу
ЧП на дороге в регионе Сванети близ Местиа - огромный камень и более мелкие упали на дорогу - Sputnik Грузия, 1920, 06.12.2021
© photo: Sputnik / Stringer
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Движение для всех видов автотранспорта в Сванетию было закрыто с утра понедельника из-за камнепада
ТБИЛИСИ, 6 дек — Sputnik. Движение на 43-м километре дороги внутригосударственного значения Зугдиди-Джвари-Местиа-Ласдили возобновлено в одностороннем порядке, сообщает департамент автомобильных дорог Грузии.
Движение для всех видов автотранспорта из Самегрело в высокогорную Сванетию было закрыто с утра понедельника из-за камнепада и опасности схода лавин.
Объем завала горной массы настолько велик, что специалисты не исключают необходимости взрыва каменных валунов.
Работы на месте обвала горной породы продолжаются.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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