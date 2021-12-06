https://sputnik-georgia.ru/20211206/dvizhenie-v-vysokogornyy-region-gruzii-chastichno-vosstanovleno-262641302.html

Движение в высокогорный регион Грузии частично восстановлено

Движение в высокогорный регион Грузии частично восстановлено

Движение для всех видов автотранспорта в Сванетию было закрыто с утра понедельника из-за камнепада 06.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-06T23:25+0400

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новости

грузия

департамент автомобильных дорог

сванети

самегрело

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ТБИЛИСИ, 6 дек — Sputnik. Движение на 43-м километре дороги внутригосударственного значения Зугдиди-Джвари-Местиа-Ласдили возобновлено в одностороннем порядке, сообщает департамент автомобильных дорог Грузии.Движение для всех видов автотранспорта из Самегрело в высокогорную Сванетию было закрыто с утра понедельника из-за камнепада и опасности схода лавин.Объем завала горной массы настолько велик, что специалисты не исключают необходимости взрыва каменных валунов.Работы на месте обвала горной породы продолжаются.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

сванети

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новости, грузия, департамент автомобильных дорог, сванети, самегрело