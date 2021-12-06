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Камнепад и лавиноопасность: дорога в высокогорную Сванети закрыта
Камнепад и лавиноопасность: дорога в высокогорную Сванети закрыта
Движение запрещено на 43-м километре дороги внутригосударственного значения Зугдиди-Джвари-Местия-Ласдили 06.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-06T12:43+0400
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ТБИЛИСИ, 6 дек — Sputnik. На дороге, ведущей из региона Самегрело в высокогорную Сванети, запрещено движение всех видов автотранспорта.По информации департамента автомобильных дорог министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии, движение запрещено на 43-м километре дороги внутригосударственного значения Зугдиди-Джвари-Местия-Ласдили.Ограничения введено из-за камнепада и опасности схода лавин, отметили в ведомстве.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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MIA „Rosiya Segodnya“
новости, грузия, дороги, погода
Камнепад и лавиноопасность: дорога в высокогорную Сванети закрыта
Движение запрещено на 43-м километре дороги внутригосударственного значения Зугдиди-Джвари-Местия-Ласдили
ТБИЛИСИ, 6 дек — Sputnik. На дороге, ведущей из региона Самегрело в высокогорную Сванети, запрещено движение всех видов автотранспорта.
По информации департамента автомобильных дорог министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии, движение запрещено на 43-м километре дороги внутригосударственного значения Зугдиди-Джвари-Местия-Ласдили.
Ограничения введено из-за камнепада и опасности схода лавин, отметили в ведомстве.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.