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https://sputnik-georgia.ru/20211206/kamnepad-i-lavinoopasnost-doroga-v-vysokogornuyu-svaneti-zakryta-262620053.html
Камнепад и лавиноопасность: дорога в высокогорную Сванети закрыта
Камнепад и лавиноопасность: дорога в высокогорную Сванети закрыта
Движение запрещено на 43-м километре дороги внутригосударственного значения Зугдиди-Джвари-Местия-Ласдили 06.12.2021, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 6 дек — Sputnik. На дороге, ведущей из региона Самегрело в высокогорную Сванети, запрещено движение всех видов автотранспорта.По информации департамента автомобильных дорог министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии, движение запрещено на 43-м километре дороги внутригосударственного значения Зугдиди-Джвари-Местия-Ласдили.Ограничения введено из-за камнепада и опасности схода лавин, отметили в ведомстве.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, дороги, погода

Камнепад и лавиноопасность: дорога в высокогорную Сванети закрыта

12:43 06.12.2021
© photo: Sputnik / Levan Avlabreli / Перейти в фотобанкСванские башни в посёлке городского типа Местиа в Грузии.
Сванские башни в посёлке городского типа Местиа в Грузии. - Sputnik Грузия, 1920, 06.12.2021
© photo: Sputnik / Levan Avlabreli
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Движение запрещено на 43-м километре дороги внутригосударственного значения Зугдиди-Джвари-Местия-Ласдили
ТБИЛИСИ, 6 дек — Sputnik. На дороге, ведущей из региона Самегрело в высокогорную Сванети, запрещено движение всех видов автотранспорта.
По информации департамента автомобильных дорог министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии, движение запрещено на 43-м километре дороги внутригосударственного значения Зугдиди-Джвари-Местия-Ласдили.
Ограничения введено из-за камнепада и опасности схода лавин, отметили в ведомстве.
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