https://sputnik-georgia.ru/20211206/kanatnye-dorogi-tbilisi-mesto-stoimost-grafik-262640276.html
Канатные дороги Тбилиси: место, стоимость, график
Канатные дороги Тбилиси: место, стоимость, график
В Тбилиси функционируют пока три канатных дороги и стартовал проект по восстановлению канатки Руставели - Мтацминда в центре столицы. В тбилисской мэрии... 06.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-06T22:29+0400
2021-12-06T22:29+0400
2021-12-06T22:40+0400
инфографика
мультимедиа
тбилиси
туризм в грузии
канатная дорога
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/06/262639977_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_d9ad57de1488dd45894551268d23c46d.jpg
Строительство новых канатных дорог - один из приоритетов столичных властей для развития транспортной сети города. Что касается строящейся в настоящее время канатной дороги Руставели - Мтацминда, то она была построена в 1958 году и просуществовала до июня 1990 года, до момента, когда она оборвалась и погибли 15 человек.ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!Кроме того, в конце 2018 года началось строительство канатной дороги, которая свяжет площадь Свободы в самом центре Тбилиси с горой Табори. Нижняя станция трехступенчатой канатной дороги разместится на последнем этаже строящейся гостиницы Luxury Collection. Промежуточная станция будет на здании центра конференций на Сололакском хребте, а последней станцией будет гостиница с гольф клубом на горе Табори. У канатки будет функция общественного транспорта. В видеографике Sputnik Грузия вы узнаете местоположение, график работы в зимний период, протяженность и стоимость действующих канатных дорог в Тбилиси: парк Рике – крепость Нарикала; проспект Чавчавадзе – Черепашье озеро; район Багеби – высотный корпус университета (Магливи).
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/06/262639977_212:0:1652:1080_1920x0_80_0_0_fc0fe08eef3eec428cebc1e7fae5cbc6.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
инфографика, мультимедиа, тбилиси, туризм в грузии, канатная дорога, видео
Канатные дороги Тбилиси: место, стоимость, график
22:29 06.12.2021 (обновлено: 22:40 06.12.2021)
В Тбилиси функционируют пока три канатных дороги и стартовал проект по восстановлению канатки Руставели - Мтацминда в центре столицы. В тбилисской мэрии заявляли, что развитие канатных дорог в Тбилиси, учитывая рельеф города, имеет большой потенциал
Строительство новых канатных дорог - один из приоритетов столичных властей для развития транспортной сети города. Что касается строящейся в настоящее время канатной дороги Руставели - Мтацминда, то она была построена в 1958 году и просуществовала до июня 1990 года, до момента, когда она оборвалась и погибли 15 человек.
Кроме того, в конце 2018 года началось строительство канатной дороги, которая свяжет площадь Свободы в самом центре Тбилиси с горой Табори. Нижняя станция трехступенчатой канатной дороги разместится на последнем этаже строящейся гостиницы Luxury Collection. Промежуточная станция будет на здании центра конференций на Сололакском хребте, а последней станцией будет гостиница с гольф клубом на горе Табори. У канатки будет функция общественного транспорта.
В видеографике Sputnik Грузия
вы узнаете местоположение, график работы в зимний период, протяженность и стоимость действующих канатных дорог в Тбилиси: парк Рике – крепость Нарикала; проспект Чавчавадзе – Черепашье озеро; район Багеби – высотный корпус университета (Магливи).