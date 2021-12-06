https://sputnik-georgia.ru/20211206/kanatnye-dorogi-tbilisi-mesto-stoimost-grafik-262640276.html

Канатные дороги Тбилиси: место, стоимость, график

Канатные дороги Тбилиси: место, стоимость, график

В Тбилиси функционируют пока три канатных дороги и стартовал проект по восстановлению канатки Руставели - Мтацминда в центре столицы. В тбилисской мэрии... 06.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-06T22:29+0400

2021-12-06T22:29+0400

2021-12-06T22:40+0400

инфографика

мультимедиа

тбилиси

туризм в грузии

канатная дорога

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/06/262639977_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_d9ad57de1488dd45894551268d23c46d.jpg

Строительство новых канатных дорог - один из приоритетов столичных властей для развития транспортной сети города. Что касается строящейся в настоящее время канатной дороги Руставели - Мтацминда, то она была построена в 1958 году и просуществовала до июня 1990 года, до момента, когда она оборвалась и погибли 15 человек.ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!Кроме того, в конце 2018 года началось строительство канатной дороги, которая свяжет площадь Свободы в самом центре Тбилиси с горой Табори. Нижняя станция трехступенчатой канатной дороги разместится на последнем этаже строящейся гостиницы Luxury Collection. Промежуточная станция будет на здании центра конференций на Сололакском хребте, а последней станцией будет гостиница с гольф клубом на горе Табори. У канатки будет функция общественного транспорта. В видеографике Sputnik Грузия вы узнаете местоположение, график работы в зимний период, протяженность и стоимость действующих канатных дорог в Тбилиси: парк Рике – крепость Нарикала; проспект Чавчавадзе – Черепашье озеро; район Багеби – высотный корпус университета (Магливи).

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

инфографика, мультимедиа, тбилиси, туризм в грузии, канатная дорога, видео