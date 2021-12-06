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"Милан" - "Ливерпуль": прогноз на матч Лиги чемпионов УЕФА

"Милан" - "Ливерпуль": прогноз на матч Лиги чемпионов УЕФА

В группе "В" сложилась такая ситуация, что перед заключительным туром на вторую путевку в плей-офф Лиги чемпионов претендуют сразу три клуба, причем с равными... 06.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-06T15:46+0400

2021-12-06T15:46+0400

2021-12-06T15:46+0400

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"Ливерпуль" выиграл все пять матчей и на разборки между "Миланом", "Порту" и "Атлетико" будет посматривать со стороны.Нынешний розыгрыш ЛЧ "Милан" начал просто ужасно, потерпев три поражения. После такого старта подопечные Пиоли взялись за ум и сумели набрать четыре очка – ничья с "Порту" (1:1) и выездная победа над "Атлетико" (1:0). Теперь, чтобы выйти в плей-офф турнира, итальянцам необходимо побеждать дома "Ливерпуль" и надеяться, что в параллельном матче "Порту" на своем поле не обыграет "Атлетико".К предстоящей игре "россонери" подходят в отличном настроении. Две сухие победы в чемпионате Италии над "Дженоа" (3:0) и "Салернитаной" (2:0) позволили "Милану" возглавить "Серию А". Но, согласитесь, успех в матчах против двух слабейших команд чемпионата никак нельзя сравнивать с предстоящей игрой против "Ливерпуля"."Мерсисайдцы", кстати, тоже не расслабляются в АПЛ. Подопечные Юргена Клоппа выиграли три последних матча с общим счетом 9:1. Более того, в 10 последних матчах во всех турнирах "Ливерпуль" потерпел только одно поражение, уступив "Вест Хэму" (2:3).Учитывая турнирную мотивацию, букмекеры отдают предпочтение хозяевам поля. Победа "Милана" оценивается коэффициентом 2,1 (против 3,3 у "Ливерпуля").Как мне кажется, исход данного противостояния будет зависеть исключительно от того, какой состав на игру выберет Клопп. Если в Милане сыграет основа, в чем я сомневаюсь, то у хозяев не так много шансов одержать победу. Если же на поле стадиона "Сан-Сиро" выйдет резерв, разбавленный игроками основы, то итальянцы могут увидеть свет в конце тоннеля.И все же я рискну поставить на успех хозяев. Скорее всего, в АПЛ за чемпионство будут бороться три клуба – "Челси", "Ливерпуль" и "Манчестер Сити". Есть ли смысл Клоппу бросать на амбразуру сильнейших игроков в матче, который для клуба ничего не значит? Поддержка трибун, запредельная мотивация, отличная форма Златана Ибрагимовича – вот те факторы, которые помогут "Милану" победить.Ставка: победа "Милана" за 2,1

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2021

Нодар Майсурадзе https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/22949/06/229490639_0:11:292:304_100x100_80_0_0_62d00a3cae474c3abeac55cb86ed8f82.jpg

Нодар Майсурадзе https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/22949/06/229490639_0:11:292:304_100x100_80_0_0_62d00a3cae474c3abeac55cb86ed8f82.jpg

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спорт, новости, в мире, футбол, прогноз на футбольный матч, лига чемпионов уефа, милан