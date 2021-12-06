https://sputnik-georgia.ru/20211206/mvd-gruzii-vyyasnyaet-informatsiyu-o-bombe-v-samolete-262616909.html

МВД Грузии выясняет информацию о бомбе в самолете

МВД Грузии выясняет информацию о бомбе в самолете

Вчера ночью в Тбилисский международный аэропорт поступило сообщение о бомбе на борту самолета Киев-Тбилиси 06.12.2021, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 6 дек — Sputnik. Соответствующие службы министерства внутренних дел Грузии выясняют достоверность информации о бомбе на борту одного из самолетов, сообщили Sputnik Грузия в пресс-службе ведомства.По информации телеканала "Рустави 2", в Тбилисский международный аэропорт поступила информация о наличии бомбы на борту самолета, прилетевшего из Киева. В связи с этим пассажиров рейса Киев-Тбилиси задержали в аэропорту для дополнительной проверки их багажа.Самолет украинских авиалиний приземлился в международном аэропорту Тбилиси около 12 часов ночи.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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происшествия, новости, грузия, киев, тбилиси, аэропорт, бомба