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МВД Грузии выясняет информацию о бомбе в самолете
МВД Грузии выясняет информацию о бомбе в самолете
Вчера ночью в Тбилисский международный аэропорт поступило сообщение о бомбе на борту самолета Киев-Тбилиси 06.12.2021, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 6 дек — Sputnik. Соответствующие службы министерства внутренних дел Грузии выясняют достоверность информации о бомбе на борту одного из самолетов, сообщили Sputnik Грузия в пресс-службе ведомства.По информации телеканала "Рустави 2", в Тбилисский международный аэропорт поступила информация о наличии бомбы на борту самолета, прилетевшего из Киева. В связи с этим пассажиров рейса Киев-Тбилиси задержали в аэропорту для дополнительной проверки их багажа.Самолет украинских авиалиний приземлился в международном аэропорту Тбилиси около 12 часов ночи.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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происшествия, новости, грузия, киев, тбилиси, аэропорт, бомба

МВД Грузии выясняет информацию о бомбе в самолете

11:14 06.12.2021
© Sputnik / Alexander ImedashviliЗал отлета - Тбилисский международный аэропорт
Зал отлета - Тбилисский международный аэропорт - Sputnik Грузия, 1920, 06.12.2021
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Вчера ночью в Тбилисский международный аэропорт поступило сообщение о бомбе на борту самолета Киев-Тбилиси
ТБИЛИСИ, 6 дек — Sputnik. Соответствующие службы министерства внутренних дел Грузии выясняют достоверность информации о бомбе на борту одного из самолетов, сообщили Sputnik Грузия в пресс-службе ведомства.
По информации телеканала "Рустави 2", в Тбилисский международный аэропорт поступила информация о наличии бомбы на борту самолета, прилетевшего из Киева.
В связи с этим пассажиров рейса Киев-Тбилиси задержали в аэропорту для дополнительной проверки их багажа.
Самолет украинских авиалиний приземлился в международном аэропорту Тбилиси около 12 часов ночи.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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