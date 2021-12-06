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https://sputnik-georgia.ru/20211206/na-dorogu-v-svaneti-obrushilis-gigantskie-kamni---video-262640824.html
На дорогу в Сванети обрушились гигантские камни - видео
На дорогу в Сванети обрушились гигантские камни - видео
В высокогорном регионе Сванети на главной автотрассе произошло ЧП - на дорогу обрушились гигантские камни, выведя ее из строя. Смотрите в видео Sputnik Грузия... 06.12.2021, Sputnik Грузия
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Из-за чрезвычайного происшествия движение всех видов транспорта было временно запрещено на 43-м километре дороги внутригосударственного значения Зугдиди-Джвари-Местия-Ласдили. В настоящее время это главная дорога, которая ведет из региона Самегрело в высокогорную Сванети.ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!По информации департамента автомобильных дорог министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии, ограничение было введено из-за случившегося в регионе камнепада, а также опасности схода новых лавин.
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На дорогу в Сванети обрушились гигантские камни - видео

22:48 06.12.2021 (обновлено: 22:49 06.12.2021)
© video: Sputnik / Stringer
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В высокогорном регионе Сванети на главной автотрассе произошло ЧП - на дорогу обрушились гигантские камни, выведя ее из строя. Смотрите в видео Sputnik Грузия кадры с места ЧП
Из-за чрезвычайного происшествия движение всех видов транспорта было временно запрещено на 43-м километре дороги внутригосударственного значения Зугдиди-Джвари-Местия-Ласдили. В настоящее время это главная дорога, которая ведет из региона Самегрело в высокогорную Сванети.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!
По информации департамента автомобильных дорог министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии, ограничение было введено из-за случившегося в регионе камнепада, а также опасности схода новых лавин.
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