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На мэра Зугдиди оппозиция решила надавить шумными акциями протеста - видео
На мэра Зугдиди оппозиция решила надавить шумными акциями протеста - видео
У здания мэрии Зугдиди в понедельник собрались оппозиционные депутаты и группа их сторонников. Смотрите в видео Sputnik Грузия, какую шумную акцию протеста они... 06.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-06T16:23+0400
2021-12-06T16:23+0400
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зугдиди
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выборы в местные органы власти в грузии
акции протеста
видео-новости из грузии
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Своей акцией митингующие, после недавних местных выборов, опротестовывали начало работы мэрии и городского совета - сакребуло. В оппозиции считают, что правящая партия "Грузинская мечта" нечестно победила на прошедших местных выборах и присвоила голоса избирателей.ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!С того момента, как в Грузии состоялись местные выборы, представители оппозиции проводят регулярные акции протеста, требуя назначения не только новых местных выборов, но и досрочных парламентских. Возвращение в Грузию третьего президента Михаила Саакашвили, который был арестован по нескольким обвинениям, тоже сыграло роль в активизации протестов. Хотя в последнее время накал страстей снижается, группы активистов из числа оппозиции продолжают проводить регулярные акции в Тбилиси и других городах Грузии.
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видео, мультимедиа, грузинская мечта, зугдиди, местные выборы, выборы в местные органы власти в грузии, акции протеста, видео-новости из грузии, видео

На мэра Зугдиди оппозиция решила надавить шумными акциями протеста - видео

16:23 06.12.2021
© video: Sputnik / Stringer
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У здания мэрии Зугдиди в понедельник собрались оппозиционные депутаты и группа их сторонников. Смотрите в видео Sputnik Грузия, какую шумную акцию протеста они устроили
Своей акцией митингующие, после недавних местных выборов, опротестовывали начало работы мэрии и городского совета - сакребуло. В оппозиции считают, что правящая партия "Грузинская мечта" нечестно победила на прошедших местных выборах и присвоила голоса избирателей.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!
С того момента, как в Грузии состоялись местные выборы, представители оппозиции проводят регулярные акции протеста, требуя назначения не только новых местных выборов, но и досрочных парламентских. Возвращение в Грузию третьего президента Михаила Саакашвили, который был арестован по нескольким обвинениям, тоже сыграло роль в активизации протестов.
Хотя в последнее время накал страстей снижается, группы активистов из числа оппозиции продолжают проводить регулярные акции в Тбилиси и других городах Грузии.
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