https://sputnik-georgia.ru/20211206/nachalo-kontsa-dua-lipa-i-anvar-khadid-mogut-rasstatsya--262620211.html
Начало конца: Дуа Липа и Анвар Хадид могут расстаться?
Начало конца: Дуа Липа и Анвар Хадид могут расстаться?
Напряженные рабочие графики и недопонимания могут положить конец одной из самых красивых историй любви
2021-12-06T12:59+0400
2021-12-06T12:59+0400
2021-12-06T12:59+0400
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ТБИЛИСИ, 6 дек — Sputnik. Отношения американской певицы Дуа Липы и манекенщика Анвара Хадида под угрозой – СМИ сообщили о том, что пара может вот-вот расстаться. Дуа Липа и Анвар были вместе на протяжении двух лет. Певица и брат знаменитых моделей Беллы и Джиджи Хадид выглядели абсолютно счастливыми и не скрывали своих чувств друг к другу. Но теперь их отношения переживают кризис и могут подойти к концу. Об этом рассказал источник иностранным СМИ. Дуа Липу и Анвара Хадид уже несколько месяцев не видят вместе – плотные рабочие графики знаменитостей не позволяют им проводить время друг с другом. "В прошлом месяце они захотели взять паузу в отношениях. Оба постоянно находятся в разъездах и тяжело переносят разлуку. Наверное это начало конца", – отметил аноним. Пара начала встречаться летом 2019 года. Тогда Дуа Липа призналась, что ей очень комфортно с бойфрендом, даже несмотря на то, что разгар пандемии они провели вместе, запертые на ферме Анвара в Пенсильвании. Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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MIA „Rosiya Segodnya“
белла хадид, зарубежные звезды, джиджи хадид, дуа липа
Начало конца: Дуа Липа и Анвар Хадид могут расстаться?
Напряженные рабочие графики и недопонимания могут положить конец одной из самых красивых историй любви
ТБИЛИСИ, 6 дек — Sputnik. Отношения американской певицы Дуа Липы и манекенщика Анвара Хадида под угрозой – СМИ сообщили о том, что пара может вот-вот расстаться.
Дуа Липа и Анвар были вместе на протяжении двух лет. Певица и брат знаменитых моделей Беллы и Джиджи Хадид выглядели абсолютно счастливыми и не скрывали своих чувств друг к другу. Но теперь их отношения переживают кризис и могут подойти к концу. Об этом рассказал источник иностранным СМИ.
Дуа Липу и Анвара Хадид уже несколько месяцев не видят вместе – плотные рабочие графики знаменитостей не позволяют им проводить время друг с другом.
"В прошлом месяце они захотели взять паузу в отношениях. Оба постоянно находятся в разъездах и тяжело переносят разлуку. Наверное это начало конца", – отметил аноним.
Пара начала встречаться летом 2019 года. Тогда Дуа Липа призналась, что ей очень комфортно с бойфрендом, даже несмотря на то, что разгар пандемии они провели вместе, запертые на ферме Анвара в Пенсильвании.
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