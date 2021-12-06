https://sputnik-georgia.ru/20211206/novye-ogranicheniya-dlya-ne-vaktsinirovannykh-ot-covid-vvedeny-v-italii-262611836.html

Новые ограничения для невакцинированных от COVID введены в Италии

Новые ограничения для невакцинированных от COVID введены в Италии

Для получения "зеленного" сертификата непривитые от коронавируса должны каждые 48 часов делать тест на COVID 06.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-06T08:02+0400

2021-12-06T08:02+0400

2021-12-06T08:41+0400

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ТБИЛИСИ, 6 дек — Sputnik. Ограничения для невакцинированных от коронавируса граждан введены в Италии.В стране вводится в обращение так называемый "усиленный" (он же super) green pass, то есть электронный COVID-сертификат, который получат граждане, сделавшие прививку или переболевшие коронавирусной инфекцией.Согласно декрету, который будет действовать до 15 января, обладатели "усиленного" сертификата смогут посещать рестораны и бары, работающие в закрытых помещениях, спектакли, кино и театры, массовые спортивные мероприятия и дискотеки.Гражданам, которые не прошли полный курс вакцинации или не перенесли COVID-19, будет выдаваться "базовый" green pass. Для получения такого сертификата им по-прежнему придется каждые 48 часов делать тест на коронавирус. Однако с 6 декабря этот документ необходимо будет предъявлять не только для доступа к рабочему месту, но также для проживания в гостиницах, входа в закрытые тренажерные залы и бассейны, для проезда на региональном железнодорожном и городском общественном транспорте. Также при условии сделанного теста можно попасть в музей, спа-центр или различные игорные заведения.Из-за введения новых мер последняя неделя ноября отмечена всплеском числа проведенных прививок: число получивших первую дозу выросло на треть, третью - в полтора раза. Полностью завершили иммунизацию более 45,7 миллиона граждан, то есть 84,7% населения в возрасте старше 12 лет. В стране распределены почти 98,6 миллиона доз вакцин.

https://sputnik-georgia.ru/20211122/262291370.html

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общество, новости, в мире, италия, коронавирус covid-19, ограничения из-за коронавируса