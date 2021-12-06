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Россия определилась с квотами на работу для иностранцев в 2022 году
Россия определилась с квотами на работу для иностранцев в 2022 году
Больше всего разрешений будет выдано для строительных рабочих, меньше всего - для продавцов 06.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-06T23:00+0400
2021-12-06T23:00+0400
2021-12-06T23:41+0400
россия
новости
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ТБИЛИСИ, 6 дек — Sputnik. Правительство РФ утвердило квоту на выдачу разрешений на работу для иностранцев, приезжающих на основании визы в 2022 году, сообщило РИА Новости.В частности, 1075 квот приходятся на продавцов, натурщиков и демонстраторов одежды, 6417 - на руководителей организаций, 3528 - на специалистов в области естественных и инженерных наук, 6049 - на неквалифицированных рабочих, 18750 - на рабочих металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности, 37970 - на рабочих, занятных на горных, горно-капитальных и на строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах.
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Sputnik Грузия
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
россия, новости
Россия определилась с квотами на работу для иностранцев в 2022 году
23:00 06.12.2021 (обновлено: 23:41 06.12.2021)
Больше всего разрешений будет выдано для строительных рабочих, меньше всего - для продавцов
ТБИЛИСИ, 6 дек — Sputnik.
Правительство РФ утвердило квоту на выдачу разрешений на работу для иностранцев, приезжающих на основании визы в 2022 году, сообщило РИА Новости
.
"Утвердить на 2022 квоты на выдачу иностранным гражданам, прибывающим в РФ на основании визы: 124007 приглашений на въезд в РФ в целях осуществления трудовой деятельности; 124007 разрешений на работу", - говорится в постановлении Кабмина, размещенном на официальном интернет-портале правовой информации.
В частности, 1075 квот приходятся на продавцов, натурщиков и демонстраторов одежды, 6417 - на руководителей организаций, 3528 - на специалистов в области естественных и инженерных наук, 6049 - на неквалифицированных рабочих, 18750 - на рабочих металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности, 37970 - на рабочих, занятных на горных, горно-капитальных и на строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах.