https://sputnik-georgia.ru/20211206/rossiya-opredelilas-s-kvotami-na-rabotu-dlya-inostrantsev-v-2022-godu-262641034.html

Россия определилась с квотами на работу для иностранцев в 2022 году

Россия определилась с квотами на работу для иностранцев в 2022 году

Больше всего разрешений будет выдано для строительных рабочих, меньше всего - для продавцов 06.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-06T23:00+0400

2021-12-06T23:00+0400

2021-12-06T23:41+0400

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новости

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ТБИЛИСИ, 6 дек — Sputnik. Правительство РФ утвердило квоту на выдачу разрешений на работу для иностранцев, приезжающих на основании визы в 2022 году, сообщило РИА Новости.В частности, 1075 квот приходятся на продавцов, натурщиков и демонстраторов одежды, 6417 - на руководителей организаций, 3528 - на специалистов в области естественных и инженерных наук, 6049 - на неквалифицированных рабочих, 18750 - на рабочих металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности, 37970 - на рабочих, занятных на горных, горно-капитальных и на строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах.

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2021

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

россия, новости