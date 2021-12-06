https://sputnik-georgia.ru/20211206/shakhter---sherif-prognoz-na-match-ligi-chempionov-uefa-262637415.html
"Шахтер" - "Шериф": прогноз на матч Лиги чемпионов УЕФА
"Шахтер" - "Шериф": прогноз на матч Лиги чемпионов УЕФА
Спортивный обозреватель Sputnik Грузия делает прогноз на предстоящий матч Лиги чемпионов УЕФА между клубами "Шахтер" и "Шериф" 06.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-06T20:41+0400
2021-12-06T20:41+0400
2021-12-06T20:41+0400
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Перед заключительным туром группового этапа в квартете "D" уже фактически все решено. Мадридский "Реал" и миланский "Интер" в очном противостоянии решат судьбу первого места, тираспольский "Шериф" вышел в плей-офф Лиги Европы, а донецкий "Шахтер" остался не у дел.Встреча, в которой "горняки" примут "Шериф", с турнирной точки зрения уже ничего не решает. Здесь можно говорить только о престиже и о финансовой составляющей – за каждое заработанное очко в ЛЧ клуб получает денежное вознаграждение. Только эти два обстоятельства могут послужить мотивацией для "Шахтера".В пяти матчах групповой стадии украинский клуб набрал только одно очко (ничья 0:0 с "Интером") и забил всего один гол (1:2 с "Реалом"). Так неудачно "Шахтер" еще никогда не выступал на групповом этапе. Это ли не повод напоследок громко хлопнуть дверью.Что касается "Шерифа", то дебютант Лиги чемпионов, безусловно, прыгнул выше своей головы. После жеребьевки специалисты и аналитики были уверены в том, что молдавский клуб станет поставщиком очков в группе. Но победы над "Шахтером" и "Реалом" перевернули все с ног на голову. Конечно, рассчитывать на выход из квартета, когда у тебя в соперниках "Интер" и "Реал", очень сложно, но и попадание в плей-офф Лиги Европы – это уже большая победа скромного "Шерифа".В предстоящей игре букмекеры явное предпочтение отдают хозяевам поля. На победу "Шахтера" можно поставить с коэффициентом 1,55 (против 6,0 у гостей). Оно и понятно – по законам жанра "горняки" должны взять реванш и покинуть турнир на щите, а не под ним.Однако, брать чистую победу "Шахтера" я бы не стал. И вот почему. С одной стороны "Шериф" все свои задачи решил и потерял турнирную мотивацию, а с другой – это может полностью раскрепостить игроков и они сыграют в свое удовольствие. Просто сыграют в футбол. В то же время у хозяев будет определенная ответственность перед своими болельщиками, которая может наложить отпечаток на их игру. Думаю, матч получится открытым и мы с вами увидим голы в обе стороны.Ставка: обе команды забьют за 1,83.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
спорт, футбол, лига чемпионов уефа, прогнозы результатов футбольных матчей
"Шахтер" - "Шериф": прогноз на матч Лиги чемпионов УЕФА
Спортивный обозреватель Sputnik Грузия делает прогноз на предстоящий матч Лиги чемпионов УЕФА между клубами "Шахтер" и "Шериф"
Перед заключительным туром группового этапа в квартете "D" уже фактически все решено. Мадридский "Реал" и миланский "Интер" в очном противостоянии решат судьбу первого места, тираспольский "Шериф" вышел в плей-офф Лиги Европы, а донецкий "Шахтер" остался не у дел.
Встреча, в которой "горняки" примут "Шериф", с турнирной точки зрения уже ничего не решает. Здесь можно говорить только о престиже и о финансовой составляющей – за каждое заработанное очко в ЛЧ клуб получает денежное вознаграждение. Только эти два обстоятельства могут послужить мотивацией для "Шахтера".
В пяти матчах групповой стадии украинский клуб набрал только одно очко (ничья 0:0 с "Интером") и забил всего один гол (1:2 с "Реалом"). Так неудачно "Шахтер" еще никогда не выступал на групповом этапе. Это ли не повод напоследок громко хлопнуть дверью.
Что касается "Шерифа", то дебютант Лиги чемпионов, безусловно, прыгнул выше своей головы. После жеребьевки специалисты и аналитики были уверены в том, что молдавский клуб станет поставщиком очков в группе. Но победы над "Шахтером" и "Реалом" перевернули все с ног на голову. Конечно, рассчитывать на выход из квартета, когда у тебя в соперниках "Интер" и "Реал", очень сложно, но и попадание в плей-офф Лиги Европы – это уже большая победа скромного "Шерифа".
В предстоящей игре букмекеры явное предпочтение отдают хозяевам поля. На победу "Шахтера" можно поставить с коэффициентом 1,55 (против 6,0 у гостей). Оно и понятно – по законам жанра "горняки" должны взять реванш и покинуть турнир на щите, а не под ним.
Однако, брать чистую победу "Шахтера" я бы не стал. И вот почему. С одной стороны "Шериф" все свои задачи решил и потерял турнирную мотивацию, а с другой – это может полностью раскрепостить игроков и они сыграют в свое удовольствие. Просто сыграют в футбол. В то же время у хозяев будет определенная ответственность перед своими болельщиками, которая может наложить отпечаток на их игру. Думаю, матч получится открытым и мы с вами увидим голы в обе стороны.
Ставка: обе команды забьют за 1,83.
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