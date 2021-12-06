https://sputnik-georgia.ru/20211206/skolko-zarabotal-azerbaydzhan-ot-kontrakta-veka-262612246.html

Сколько заработал Азербайджан от продажи нефти и газа в рамках "контракта века"

Сколько заработал Азербайджан от продажи нефти и газа в рамках "контракта века"

Доходы от продажи газа за весь период работ на месторождении "Шахдениз" достигли 3,9 миллиарда долларов 06.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-06T08:32+0400

2021-12-06T08:32+0400

2021-12-06T09:35+0400

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ТБИЛИСИ, 6 дек — Sputnik. С начала добычи нефти на блоке месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ) в 2001 году по 1 октября 2021 года доходы Азербайджана составили 153,3 миллиарда долларов, сообщил Sputnik Азербайджан со ссылкой на данные Государственного нефтяного фонда страны (ГНФАР).Так, в январе-сентябре 2021 года доходы от продажи углеводородного сырья, извлеченного на блоке АЧГ, достигли 3,9 миллиарда долларов.Контракт на разработку блока АЧГ был подписан в 1994 году. Срок действия данного соглашения истекал в 2024 году. Однако 14 сентября 2017 года в Баку состоялось подписание нового контракта на разработку АЧГ, рассчитанного до 2050 года. На этот блок месторождений приходится две трети от всей добычи нефти в Азербайджане.Долевое распределение акционеров АЧГ следующее: BP (30,37%), SOCAR (25,0%), MOL Group (9,57% вместо Chevron с 16 апреля 2020 года), INPEX (9,31%), Equinor (7,27%), ExxonMobil (6,79%), TPAO (5,73%), ITOCHU (3,65%), ONGC Videsh Limited (OVL) (2,31%).Доходы от газового месторожденияВ январе-сентябре 2021 года выручка от реализации газа и конденсата с месторождения "Шахдениз" составила 329,1 миллиона долларов.За весь период работ "Шахдениз" общие доходы от продажи газа и конденсата достигли 3,9 миллиарда долларов.Месторождение "Шахдениз", расположенное в азербайджанском секторе Каспийского моря и открытое в 1999 году, является крупнейшим газовым месторождением, когда-либо открытым BP. Оно занимает площадь около 860 квадратных километров и имеет запасы около одного триллиона кубометров газа и двух миллиардов баррелей конденсата.До сегодняшнего дня на "Шахдениз" добыто более 140 миллиардов кубометров газа и более 33 миллионов тонн конденсата. В настоящее время на месторождении добывается около 58 миллионов кубометров газа и 85 тысяч баррелей конденсата в сутки.Оператором месторождения является компания BP (28,8%). Остальные участники консорциума – TPAO (19%), PETRONAS (15,5%), AzSHD (10%), ЛУКОЙЛ (10%), NIKO (10%) и Южный газовый коридор Apstrim (6,7%).Первый этап разработки "Шахдениз" начался в 2006 году. Вторая фаза добычи на месторождении началась в 2018 году и увеличила на нем общую добычу газа до 26 миллиардов кубометров в год. Газ, добытый на "Шахдениз-2", экспортируется в Турцию с июня 2018 года. После завершения строительства Южного газового коридора в 2020 году газ с "Шахдениз" начал транспортироваться в Европу.

https://sputnik-georgia.ru/20200213/Gruziya-i-Azerbaydzhan-dogovorilis-o-tarife-na-tranzit-turkmenskoy-nefti-247722477.html

https://sputnik-georgia.ru/20211015/skolko-gaza-poluchila-gruziya-iz-azerbaydzhana-v-etom-godu-260567065.html

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экономика, новости, в мире, азербайджан, компания bp, газ