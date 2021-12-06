https://sputnik-georgia.ru/20211206/tochnyy-prognoz-pogody-v-tbilisi-na-6-12-dekabrya-262613971.html

Точный прогноз погоды в Тбилиси на 6-12 декабря

Точный прогноз погоды в Тбилиси на 6-12 декабря

В Тбилиси наступила зима – температура воздуха "упала" до 14 градусов... выше нуля, снег не предвидится 06.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-06T10:23+0400

2021-12-06T10:23+0400

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ТБИЛИСИ, 6 дек — Sputnik. Синоптики обещают в основном солнечную и теплую погоду на этой неделе в Тбилиси.В понедельник, 6 декабря, в столице будет солнечно и без осадков. Восход солнца в 08:12. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 5 градусов, днем столбик термометра поднимется максимум до 14 градусов тепла. Скорость ветра в вечерние часы достигнет 5 м/с.Закат в Тбилиси в 17:30.Во вторник, 7 декабря, в столице вновь ожидается ясная погода без осадков. Солнце взойдет в 08:13. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 3 градуса. Днем столбик термометра поднимется до 12 градусов тепла. Скорость ветра достигнет 6 м/с.Закат в Тбилиси в 17:30.В среду, 8 декабря, в столице будет преимущественно облачно. Восход солнца в 08:14. Минимальная температура воздуха ночью зафиксируется на отметке плюс 4 градуса, максимальная температура составит плюс 12 градусов. Скорость ветра составит 4 м/с.Закат в Тбилиси в 17:30.В четверг, 9 декабря, в Тбилиси будет облачно, в первой половине дня ожидается слабый дождь. Восход солнца в 08:15. Минимальная температура воздуха ночью плюс 5 градусов, днем – максимум 12 градусов тепла. Скорость ветра будет 10 м/с.Закат в Тбилиси в 17:30.В пятницу, 10 декабря, в Тбилиси будет солнечно и без осадков. Восход в 08:16. Минимальная температура воздуха ночью плюс 6 градусов, днем – максимум 12 градусов тепла. Скорость ветра до 5 м/с.Закат в Тбилиси будет в 17:30.В субботу, 11 декабря, в Тбилиси погода будет ясной и солнечной. Восход в 08:17. Минимальная температура воздуха ночью 4 градуса выше нуля, днем – максимум 11 градусов тепла. Скорость ветра до 5 м/с.Закат в Тбилиси в 17:30.В воскресенье, 12 декабря, в столице Грузии частично облачно. Восход солнца в 08:18. Минимальная температура воздуха ночью плюс 3 градуса. Днем столбик термометра поднимется максимум до 11 градусов тепла. Скорость ветра 5 м/с.Закат в Тбилиси будет в 17:30.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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