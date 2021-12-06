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Уникальная грузинская письменность в вашем телефоне: в Тбилиси создали новые шрифты

Уникальная грузинская письменность в вашем телефоне: в Тбилиси создали новые шрифты

Теперь оригинальные грузинские шрифты "Анбандиди", "Грагнили" и "Медея" можно бесплатно скачать и установить на смартфон или в компьютер

2021-12-06T13:13+0400

2021-12-06T13:13+0400

2021-12-06T13:13+0400

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ТБИЛИСИ, 6 дек — Sputnik. Три новых уникальных шрифта, созданных в Тбилиси на основе трех видов грузинской письменности, теперь может использовать в собственном мобильном телефоне или компьютере любой желающий, причем безвозмездно – скачать их можно на сайте calligraphy.ge.Презентация шрифтов "Анбандиди", "Грагнили" и "Медея" состоялась в столице Грузии в конце ноября. Шрифты были разработаны каллиграфом Давидом Майсурадзе по рукописям, хранящимся в Национальном архиве при министерстве юстиции, при сотрудничестве с Архивом и компанией "Джепра".Среди шедевров, по мотивам которых были разработаны новые шрифты, рукописи IX века "Евангелие Анбанда", "Жертвоприношение Иоанна Златоуста" XV века и "История Ясона и Медеи" XVII века.В основу шрифта, созданного согласно письменности асомтаврули, легла выдающаяся рукопись IX века "Анбандидское Евангелие". Шрифт на основе письменности нусхури создан по мотивам кондака "Жертвоприношение Иоанна Златоуста" XV века, а шрифт мхедрули – по мотивам "История Ясона и Медеи" XVII века.Проект был приурочен к пятилетию включения трех видов грузинского алфавита в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.Грузинский язык имеет непрерывную письменную и литературную традицию, которая возникла вскоре после принятия христианства (в IV веке). Он был создан под влиянием арамейского и греческого письма. С ранних веков использовалось древнегрузинское письмо мргловани (асомтаврули). С IX века – письмо нусхури (церковное), а с XI века – письмо мхедрули (гражданское).Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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