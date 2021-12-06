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https://sputnik-georgia.ru/20211206/v-gruzii-nachalas-dobrovolnaya-registratsiya-mopedov-i-legkovykh-kvadrotsiklov-262624163.html
В Грузии началась добровольная регистрация мопедов и легких квадроциклов
В Грузии началась добровольная регистрация мопедов и легких квадроциклов
Для получения соответствующих водительских прав необходимо сдать только теоретический экзамен 06.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-06T15:31+0400
2021-12-06T17:00+0400
общество
новости
грузия
грузинские дороги, машины и их водители
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ТБИЛИСИ, 6 дек — Sputnik. Владельцы мопедов и легких квадроциклов уже могут добровольно зарегистрировать свои транспортные средства, говорится в сообщении на сайте министерства внутренних дел Грузии.Регистрация мопедов и легких квадроциклов станет обязательной в Грузии с 28 марта 2022 года.Получить право на управление мопедами и легкими квадроциклами в Грузии можно будет с 16 лет. Для этого нужно сдать только теоретический экзамен. Первая попытка сдачи экзамена бесплатная, при этом не нужно бронирования места в очереди."Также необходимо отметить, что если у человека есть права любой категории/подкатегории, он имеет право управлять транспортным средством категории "АМ", – отмечено в сообщении МВД.До 28 марта 2022 года подать документы на осмотр и регистрацию мопедов и легких квадроциклов, помимо Агентства обслуживания, можно в центры технического инспектирования (PTI).Целью нововведений, как пояснили в МВД, является гармонизации грузинского законодательства с европейским.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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В Грузии началась добровольная регистрация мопедов и легких квадроциклов

15:31 06.12.2021 (обновлено: 17:00 06.12.2021)
© Sputnik / Alexander ImedashviliМотороллер припаркованный на улице
Мотороллер припаркованный на улице - Sputnik Грузия, 1920, 06.12.2021
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Для получения соответствующих водительских прав необходимо сдать только теоретический экзамен
ТБИЛИСИ, 6 дек — Sputnik. Владельцы мопедов и легких квадроциклов уже могут добровольно зарегистрировать свои транспортные средства, говорится в сообщении на сайте министерства внутренних дел Грузии.
Регистрация мопедов и легких квадроциклов станет обязательной в Грузии с 28 марта 2022 года.

"С сегодняшнего дня заинтересованные лица смогут добровольно регистрировать транспортные средства категории "АМ" и получить соответствующие водительские права, а с 28 марта 2022 года регистрация мопедов и легких квадроциклов и получение водительских прав для управления транспортным средством категории "АМ" становятся обязательными", – говорится в сообщении МВД.

Получить право на управление мопедами и легкими квадроциклами в Грузии можно будет с 16 лет. Для этого нужно сдать только теоретический экзамен. Первая попытка сдачи экзамена бесплатная, при этом не нужно бронирования места в очереди.
"Также необходимо отметить, что если у человека есть права любой категории/подкатегории, он имеет право управлять транспортным средством категории "АМ", – отмечено в сообщении МВД.
До 28 марта 2022 года подать документы на осмотр и регистрацию мопедов и легких квадроциклов, помимо Агентства обслуживания, можно в центры технического инспектирования (PTI).
Целью нововведений, как пояснили в МВД, является гармонизации грузинского законодательства с европейским.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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