https://sputnik-georgia.ru/20211206/v-tbilisi-stantsii-metro-prevratyat-v-galerei-sovremennogo-iskusstva-262629445.html
В Тбилиси станции метро "превратят" в галереи современного искусства
В Тбилиси станции метро "превратят" в галереи современного искусства
В проекте TBILISI METRO FEST примут участие 15 грузинских и иностранных артистов современного искусства
2021-12-06T17:17+0400
2021-12-06T17:17+0400
2021-12-06T18:27+0400
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тбилиси
выставка
метро
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ТБИЛИСИ, 6 дек — Sputnik. Грузинская столица 6-8 декабря принимает TBILISI METRO FEST: в рамках проекта тбилисский метрополитен на три дня превратится в галерею современного искусства. В ходе фестиваля на трех станциях метро — Марджанишвили, Руставели и площадь Свободы — публике будут предложены различного типа выставки и инсталляции. В проекте примут участие 15 местных и иностранных художников: Леван Амашукели, Нино Босикашвили, Тина Чертова, Gagosh, Иракли (Море) Литвиненко, Мариам Качарава, Ника Кутелия, Элен Глазова, Masholand, BIIMO, Мака Зеделашвили, Георгий Цквитинидзе, NINVELI, Нино Хундадзе и SARI KIMORO CLAN.Образцы их творчества можно будет увидеть на вышеуказанных станциях метро с 18:00 до 00:00. Организатор проекта ArtUp - Street Gallery, при поддержке мэрии Тбилиси и "Тбилисской транспортной компании". Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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культура, новости, грузия, тбилиси, выставка, метро
В Тбилиси станции метро "превратят" в галереи современного искусства
17:17 06.12.2021 (обновлено: 18:27 06.12.2021)
В проекте TBILISI METRO FEST примут участие 15 грузинских и иностранных артистов современного искусства
ТБИЛИСИ, 6 дек — Sputnik. Грузинская столица 6-8 декабря принимает TBILISI METRO FEST: в рамках проекта тбилисский метрополитен на три дня превратится в галерею современного искусства.
В ходе фестиваля на трех станциях метро — Марджанишвили, Руставели и площадь Свободы — публике будут предложены различного типа выставки и инсталляции.
В проекте примут участие 15 местных и иностранных художников: Леван Амашукели, Нино Босикашвили, Тина Чертова, Gagosh, Иракли (Море) Литвиненко, Мариам Качарава, Ника Кутелия, Элен Глазова, Masholand, BIIMO, Мака Зеделашвили, Георгий Цквитинидзе, NINVELI, Нино Хундадзе и SARI KIMORO CLAN.
Образцы их творчества можно будет увидеть на вышеуказанных станциях метро с 18:00 до 00:00.
Организатор проекта ArtUp - Street Gallery, при поддержке мэрии Тбилиси и "Тбилисской транспортной компании".
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