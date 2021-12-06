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https://sputnik-georgia.ru/20211206/vecher-muzyki-gabrielya-fore-proydet-v-stolitse-gruzii-262634090.html
Вечер музыки Габриэля Форе пройдет в столице Грузии
Вечер музыки Габриэля Форе пройдет в столице Грузии
Попасть на музыкальный вечер можно будет только по "зеленым паспортам", напоминают организаторы
2021-12-06T18:20+0400
2021-12-06T18:22+0400
культура
новости
грузия
концерт
тбилисский симфонический оркестр
музыка
национальный симфонический оркестр грузии имени евгения микеладзе
музыкальный центр им. джансуга кахидзе
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ТБИЛИСИ, 6 дек — Sputnik. Концерт симфонической музыки состоится в Музыкально-культурном центре имени Джансуга Кахидзе в субботу, 11 декабря, - на сцене прозвучат произведения французского композитора, педагога и дирижера Габриэля Форе.На вечере предстанут симфонический оркестр и Государственная хоровая капелла под управлением маэстро Реваза Джавахишвили. Солисты: вокалистка Натия Иванишвили (сопрано) и Георгий Маношвили (бас). Музыканты исполнят симфоническую сюиту "Пеллеас и Мелизанда" и Реквием Габриэля Форе. О своем Реквиеме композитор писал следующее: "Говорили, что мой Реквием не выражает ужаса смерти, кто-то назвал его "колыбелью смерти". Но именно так я чувствую смерть: как счастливое избавление, надежду на потустороннее счастье, а не как мучительный переход. ...Я, быть может, тоже инстинктивно пытался выйти за рамки общепринятого; ведь я так долго сопровождал на органе похоронные службы. Я сыт этим по горло. И я захотел сделать что-нибудь другое".Габриэль Форе писал практически во всех современных ему жанрах музыки. Он автор большого числа романсов и песен, множества фортепианных пьес в разных жанрах, камерно-инструментальных ансамблей. Музыка Форе была использована в балетных постановках Джорджа Баланчина и Ролана Пети и во многих других балетных постановках.Начало вечера его музыки в 19:30. Билеты можно приобрести только онлайн. "Для посещения концерта необходим "зеленый паспорт"", - напоминают организаторы.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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культура, новости, грузия, концерт, тбилисский симфонический оркестр, музыка, национальный симфонический оркестр грузии имени евгения микеладзе, музыкальный центр им. джансуга кахидзе

Вечер музыки Габриэля Форе пройдет в столице Грузии

18:20 06.12.2021 (обновлено: 18:22 06.12.2021)
© photo: courtesy of International Music Festival "Autumn Tbilisi"Музыкально-культурный центр имени Джансуга Кахидзе
Музыкально-культурный центр имени Джансуга Кахидзе - Sputnik Грузия, 1920, 06.12.2021
© photo: courtesy of International Music Festival "Autumn Tbilisi"
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Попасть на музыкальный вечер можно будет только по "зеленым паспортам", напоминают организаторы
ТБИЛИСИ, 6 дек — Sputnik. Концерт симфонической музыки состоится в Музыкально-культурном центре имени Джансуга Кахидзе в субботу, 11 декабря, - на сцене прозвучат произведения французского композитора, педагога и дирижера Габриэля Форе.
На вечере предстанут симфонический оркестр и Государственная хоровая капелла под управлением маэстро Реваза Джавахишвили. Солисты: вокалистка Натия Иванишвили (сопрано) и Георгий Маношвили (бас).
Музыканты исполнят симфоническую сюиту "Пеллеас и Мелизанда" и Реквием Габриэля Форе.
О своем Реквиеме композитор писал следующее: "Говорили, что мой Реквием не выражает ужаса смерти, кто-то назвал его "колыбелью смерти". Но именно так я чувствую смерть: как счастливое избавление, надежду на потустороннее счастье, а не как мучительный переход. ...Я, быть может, тоже инстинктивно пытался выйти за рамки общепринятого; ведь я так долго сопровождал на органе похоронные службы. Я сыт этим по горло. И я захотел сделать что-нибудь другое".
Габриэль Форе писал практически во всех современных ему жанрах музыки. Он автор большого числа романсов и песен, множества фортепианных пьес в разных жанрах, камерно-инструментальных ансамблей. Музыка Форе была использована в балетных постановках Джорджа Баланчина и Ролана Пети и во многих других балетных постановках.
Начало вечера его музыки в 19:30. Билеты можно приобрести только онлайн. "Для посещения концерта необходим "зеленый паспорт"", - напоминают организаторы.
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