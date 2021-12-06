https://sputnik-georgia.ru/20211206/vecher-muzyki-gabrielya-fore-proydet-v-stolitse-gruzii-262634090.html

Вечер музыки Габриэля Форе пройдет в столице Грузии

Вечер музыки Габриэля Форе пройдет в столице Грузии

Попасть на музыкальный вечер можно будет только по "зеленым паспортам", напоминают организаторы

2021-12-06T18:20+0400

2021-12-06T18:20+0400

2021-12-06T18:22+0400

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концерт

тбилисский симфонический оркестр

музыка

национальный симфонический оркестр грузии имени евгения микеладзе

музыкальный центр им. джансуга кахидзе

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ТБИЛИСИ, 6 дек — Sputnik. Концерт симфонической музыки состоится в Музыкально-культурном центре имени Джансуга Кахидзе в субботу, 11 декабря, - на сцене прозвучат произведения французского композитора, педагога и дирижера Габриэля Форе.На вечере предстанут симфонический оркестр и Государственная хоровая капелла под управлением маэстро Реваза Джавахишвили. Солисты: вокалистка Натия Иванишвили (сопрано) и Георгий Маношвили (бас). Музыканты исполнят симфоническую сюиту "Пеллеас и Мелизанда" и Реквием Габриэля Форе. О своем Реквиеме композитор писал следующее: "Говорили, что мой Реквием не выражает ужаса смерти, кто-то назвал его "колыбелью смерти". Но именно так я чувствую смерть: как счастливое избавление, надежду на потустороннее счастье, а не как мучительный переход. ...Я, быть может, тоже инстинктивно пытался выйти за рамки общепринятого; ведь я так долго сопровождал на органе похоронные службы. Я сыт этим по горло. И я захотел сделать что-нибудь другое".Габриэль Форе писал практически во всех современных ему жанрах музыки. Он автор большого числа романсов и песен, множества фортепианных пьес в разных жанрах, камерно-инструментальных ансамблей. Музыка Форе была использована в балетных постановках Джорджа Баланчина и Ролана Пети и во многих других балетных постановках.Начало вечера его музыки в 19:30. Билеты можно приобрести только онлайн. "Для посещения концерта необходим "зеленый паспорт"", - напоминают организаторы.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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культура, новости, грузия, концерт, тбилисский симфонический оркестр, музыка, национальный симфонический оркестр грузии имени евгения микеладзе, музыкальный центр им. джансуга кахидзе