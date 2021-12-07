https://sputnik-georgia.ru/20211207/afera-na-milliony-trekh-biznesmenov-zaderzhali-v-gruzii-za-moshennichestvo-262655170.html
Афера на миллионы: трех бизнесменов задержали в Грузии за мошенничество
Афера на миллионы: трех бизнесменов задержали в Грузии за мошенничество
Задержанным грозит от 6 до 9 лет лишения свободы 07.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-07T14:47+0400
2021-12-07T14:47+0400
2021-12-07T15:27+0400
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ТБИЛИСИ, 7 дек — Sputnik. Сотрудники Следственной службы Министерства финансов Грузии задержали трех человек по обвинению в мошенничестве, говорится в сообщении следственной службы министерства финансов Грузии.В ходе расследования выяснилось, что обвиняемые от имени одной из компаний, находящихся под их управлением, в 2016-2018 годах подали в налоговый орган скорректированные декларации по НДС с ложными данными, создав таким образом фиктивный актив на общую сумму 2 209 207 лари, который впоследствии был использован для покрытия существующих налоговых обязательств перед госбюджетом.Расследование установило, что подозреваемые, чтобы избежать имущественных обязательств, переоформили движимое и недвижимое имущество своей компании стоимостью 3 103 197 лари на имя другой своей компании, выписал фальшивые налоговые счет-фактуры. В результате государство лишилось возможности взыскать задолженность компании перед государством путем продажи этого имущества. Кроме того, в результате осуществленной операции, участвующая в сделке компания получила фиктивный зачет по НДС в размере 1 146 101 лари, из которых 399 128 лари пошли на покрытие налоговой задолженности. Задержанным предъявили обвинения в изготовлении и использовании поддельной налоговой документации, нанесении ущерба государственному бюджету и сокрытии имущества в крупном размере. Им грозит от 6 до 9 лет лишения свободы.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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MIA „Rosiya Segodnya“
происшествия, новости, грузия, преступность в грузии
Афера на миллионы: трех бизнесменов задержали в Грузии за мошенничество
14:47 07.12.2021 (обновлено: 15:27 07.12.2021)
Задержанным грозит от 6 до 9 лет лишения свободы
ТБИЛИСИ, 7 дек — Sputnik.
Сотрудники Следственной службы Министерства финансов Грузии задержали трех человек по обвинению в мошенничестве, говорится в сообщении
следственной службы министерства финансов Грузии.
В ходе расследования выяснилось, что обвиняемые от имени одной из компаний, находящихся под их управлением, в 2016-2018 годах подали в налоговый орган скорректированные декларации по НДС с ложными данными, создав таким образом фиктивный актив на общую сумму 2 209 207 лари, который впоследствии был использован для покрытия существующих налоговых обязательств перед госбюджетом.
"В ходе расследования было арестовано движимое и недвижимое имущество обвиняемых, а также банковские счета с целью взыскания ущерба, нанесенного бюджету", – сказано в сообщении следственной службы.
Расследование установило, что подозреваемые, чтобы избежать имущественных обязательств, переоформили движимое и недвижимое имущество своей компании стоимостью 3 103 197 лари на имя другой своей компании, выписал фальшивые налоговые счет-фактуры. В результате государство лишилось возможности взыскать задолженность компании перед государством путем продажи этого имущества.
Кроме того, в результате осуществленной операции, участвующая в сделке компания получила фиктивный зачет по НДС в размере 1 146 101 лари, из которых 399 128 лари пошли на покрытие налоговой задолженности.
Задержанным предъявили обвинения в изготовлении и использовании поддельной налоговой документации, нанесении ущерба государственному бюджету и сокрытии имущества в крупном размере. Им грозит от 6 до 9 лет лишения свободы.
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