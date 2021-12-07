https://sputnik-georgia.ru/20211207/afera-na-milliony-trekh-biznesmenov-zaderzhali-v-gruzii-za-moshennichestvo-262655170.html

Афера на миллионы: трех бизнесменов задержали в Грузии за мошенничество

Афера на миллионы: трех бизнесменов задержали в Грузии за мошенничество

Задержанным грозит от 6 до 9 лет лишения свободы 07.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-07T14:47+0400

2021-12-07T14:47+0400

2021-12-07T15:27+0400

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ТБИЛИСИ, 7 дек — Sputnik. Сотрудники Следственной службы Министерства финансов Грузии задержали трех человек по обвинению в мошенничестве, говорится в сообщении следственной службы министерства финансов Грузии.В ходе расследования выяснилось, что обвиняемые от имени одной из компаний, находящихся под их управлением, в 2016-2018 годах подали в налоговый орган скорректированные декларации по НДС с ложными данными, создав таким образом фиктивный актив на общую сумму 2 209 207 лари, который впоследствии был использован для покрытия существующих налоговых обязательств перед госбюджетом.Расследование установило, что подозреваемые, чтобы избежать имущественных обязательств, переоформили движимое и недвижимое имущество своей компании стоимостью 3 103 197 лари на имя другой своей компании, выписал фальшивые налоговые счет-фактуры. В результате государство лишилось возможности взыскать задолженность компании перед государством путем продажи этого имущества. Кроме того, в результате осуществленной операции, участвующая в сделке компания получила фиктивный зачет по НДС в размере 1 146 101 лари, из которых 399 128 лари пошли на покрытие налоговой задолженности. Задержанным предъявили обвинения в изготовлении и использовании поддельной налоговой документации, нанесении ущерба государственному бюджету и сокрытии имущества в крупном размере. Им грозит от 6 до 9 лет лишения свободы.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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