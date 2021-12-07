https://sputnik-georgia.ru/20211207/final-kubka-gruzii-po-futbolu-rassudit-polskaya-brigada-arbitrov-262647410.html

Финал Кубка Грузии по футболу рассудит польская бригада арбитров

Финал Кубка Грузии по футболу рассудит польская бригада арбитров

В решающем матче за Кубок Грузии встретятся "Самгурали" из Цхалтубо и тбилисский "Сабуртало" 07.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-07T11:21+0400

2021-12-07T11:21+0400

2021-12-07T11:21+0400

спорт

новости

грузия

футбол

тбилиси

кубок грузии по футболу имени давида кипиани

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23355/22/233552269_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_c4d6bbf6bbab517d8f95a14190b88ba0.jpg

ТБИЛИСИ, 7 дек – Sputnik. Финал Кубка Грузии по футболу рассудит польская бригада арбитров во главе с Ярославом Пшибелем, говорится в сообщении на сайте ФФГ.Помощниками польского судьи будут Конрад Сапела и Аркадиуш Вуйчик. Четвертый резервный судья – Ираклий Квирикашвили.В решающем матче за Кубок Грузии, который состоится 8 декабря в Кутаиси на стадионе имени Рамаза Шенгелия, встретятся "Самгурали" из Цхалтубо и тбилисский "Сабуртало". Матч начнется в 17:00 по местному времени."Самгурали" – дебютант Национальной лиги чемпионата Грузии, но в финале Кубка страны клуб сыграет уже в третий раз и второй раз подряд. В прошлом году команда из Цхалтубо встречалась в финале с "Гагра" и уступила в серии пенальти.Примечательно, что и первый свой финал в 1999 году "Самгурали" проиграл в серии послематчевых пенальти.Что касается "Сабуртало", то столичный клуб во второй раз в своей истории сыграет в финале Кубка Грузии. В 2019 году "Сабуртало" в решающем матче обыграл тбилисский "Локомотив" со счетом 3:1.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

спорт, новости, грузия, футбол, тбилиси, кубок грузии по футболу имени давида кипиани