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Финал Кубка Грузии по футболу рассудит польская бригада арбитров
Финал Кубка Грузии по футболу рассудит польская бригада арбитров
В решающем матче за Кубок Грузии встретятся "Самгурали" из Цхалтубо и тбилисский "Сабуртало" 07.12.2021, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 7 дек – Sputnik. Финал Кубка Грузии по футболу рассудит польская бригада арбитров во главе с Ярославом Пшибелем, говорится в сообщении на сайте ФФГ.Помощниками польского судьи будут Конрад Сапела и Аркадиуш Вуйчик. Четвертый резервный судья – Ираклий Квирикашвили.В решающем матче за Кубок Грузии, который состоится 8 декабря в Кутаиси на стадионе имени Рамаза Шенгелия, встретятся "Самгурали" из Цхалтубо и тбилисский "Сабуртало". Матч начнется в 17:00 по местному времени."Самгурали" – дебютант Национальной лиги чемпионата Грузии, но в финале Кубка страны клуб сыграет уже в третий раз и второй раз подряд. В прошлом году команда из Цхалтубо встречалась в финале с "Гагра" и уступила в серии пенальти.Примечательно, что и первый свой финал в 1999 году "Самгурали" проиграл в серии послематчевых пенальти.Что касается "Сабуртало", то столичный клуб во второй раз в своей истории сыграет в финале Кубка Грузии. В 2019 году "Сабуртало" в решающем матче обыграл тбилисский "Локомотив" со счетом 3:1.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
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спорт, новости, грузия, футбол, тбилиси, кубок грузии по футболу имени давида кипиани

Финал Кубка Грузии по футболу рассудит польская бригада арбитров

11:21 07.12.2021
© photo: Georgian Football FederationКубок Грузии по футболу им. Давида Кипиани
Кубок Грузии по футболу им. Давида Кипиани - Sputnik Грузия, 1920, 07.12.2021
© photo: Georgian Football Federation
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В решающем матче за Кубок Грузии встретятся "Самгурали" из Цхалтубо и тбилисский "Сабуртало"
ТБИЛИСИ, 7 дек – Sputnik. Финал Кубка Грузии по футболу рассудит польская бригада арбитров во главе с Ярославом Пшибелем, говорится в сообщении на сайте ФФГ.
Помощниками польского судьи будут Конрад Сапела и Аркадиуш Вуйчик. Четвертый резервный судья – Ираклий Квирикашвили.
В решающем матче за Кубок Грузии, который состоится 8 декабря в Кутаиси на стадионе имени Рамаза Шенгелия, встретятся "Самгурали" из Цхалтубо и тбилисский "Сабуртало". Матч начнется в 17:00 по местному времени.
"Самгурали" – дебютант Национальной лиги чемпионата Грузии, но в финале Кубка страны клуб сыграет уже в третий раз и второй раз подряд. В прошлом году команда из Цхалтубо встречалась в финале с "Гагра" и уступила в серии пенальти.
Примечательно, что и первый свой финал в 1999 году "Самгурали" проиграл в серии послематчевых пенальти.
Что касается "Сабуртало", то столичный клуб во второй раз в своей истории сыграет в финале Кубка Грузии. В 2019 году "Сабуртало" в решающем матче обыграл тбилисский "Локомотив" со счетом 3:1.
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