https://sputnik-georgia.ru/20211207/glava-vsemirnogo-ekonomicheskogo-foruma-priglasil-premera-gruzii-v-davos-262650948.html
Глава Всемирного экономического форума пригласил премьера Грузии в Давос
Глава Всемирного экономического форума пригласил премьера Грузии в Давос
Мероприятие состоится в Швейцарии в начале следующего года 07.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-07T12:49+0400
2021-12-07T12:49+0400
2021-12-07T13:08+0400
экономика
новости
грузия
ираклий гарибашвили
всемирный экономический форум
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/07/1e/252462510_0:39:1280:759_1920x0_80_0_0_1f56ac8d14f4d9ae7d889de23df613b4.jpg
ТБИЛИСИ, 7 дек — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили примет участие в работе Всемирного экономического форума (ВЭФ), который состоится в швейцарском Давосе 17-21 января 2022 года, сообщает пресс-служба администрации правительства.Главу грузинского правительства официально пригласил на мероприятие основатель и президент Всемирного экономического форума Клаус Шваб.Всемирный экономический форум будет тесно сотрудничать с аппаратом грузинского правительства для углубления взаимовыгодных связей, говорится в официальном письме."Я с нетерпением жду возможности лично принять вас в Давосе", – отмечает Шваб.Собрание Всемирного экономического форума, которое должно было пройти в августе в Сингапуре, отменили из-за ситуации с коронавирусной инфекцией.Ожидалось, что в рамках ВЭФ будет специальная встреча мировых лидеров, которая должна была быть первым глобальным саммитом для обсуждения проблемы восстановления экономики после пандемии.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/07/1e/252462510_0:0:1117:838_1920x0_80_0_0_66fa3829bd20cf3b49907edee47a3b60.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
экономика, новости, грузия, ираклий гарибашвили, всемирный экономический форум
Глава Всемирного экономического форума пригласил премьера Грузии в Давос
12:49 07.12.2021 (обновлено: 13:08 07.12.2021)
Мероприятие состоится в Швейцарии в начале следующего года
ТБИЛИСИ, 7 дек — Sputnik.
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили примет участие в работе Всемирного экономического форума (ВЭФ), который состоится в швейцарском Давосе 17-21 января 2022 года, сообщает
пресс-служба администрации правительства.
Главу грузинского правительства официально пригласил на мероприятие основатель и президент Всемирного экономического форума Клаус Шваб.
"Собрание всемирно известных политических, предпринимательских лидеров и лидеров гражданского общества имеет важное значение для укрепления нашей веры в построение будущего путем сотрудничества. Участники форума будут благодарны, если у них будет возможность услышать ваше видение об обеспечении устойчивого и равного экономического восстановления в Грузии", – говорится в официальном пригласительном письме, направленным премьеру страны.
Всемирный экономический форум будет тесно сотрудничать с аппаратом грузинского правительства для углубления взаимовыгодных связей, говорится в официальном письме.
"Я с нетерпением жду возможности лично принять вас в Давосе", – отмечает Шваб.
Собрание Всемирного экономического форума, которое должно было пройти в августе в Сингапуре, отменили из-за ситуации с коронавирусной инфекцией.
Ожидалось, что в рамках ВЭФ будет специальная встреча мировых лидеров, которая должна была быть первым глобальным саммитом для обсуждения проблемы восстановления экономики после пандемии.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.