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Глава Всемирного экономического форума пригласил премьера Грузии в Давос
Глава Всемирного экономического форума пригласил премьера Грузии в Давос
Мероприятие состоится в Швейцарии в начале следующего года 07.12.2021, Sputnik Грузия
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экономика
новости
грузия
ираклий гарибашвили
всемирный экономический форум
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ТБИЛИСИ, 7 дек — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили примет участие в работе Всемирного экономического форума (ВЭФ), который состоится в швейцарском Давосе 17-21 января 2022 года, сообщает пресс-служба администрации правительства.Главу грузинского правительства официально пригласил на мероприятие основатель и президент Всемирного экономического форума Клаус Шваб.Всемирный экономический форум будет тесно сотрудничать с аппаратом грузинского правительства для углубления взаимовыгодных связей, говорится в официальном письме."Я с нетерпением жду возможности лично принять вас в Давосе", – отмечает Шваб.Собрание Всемирного экономического форума, которое должно было пройти в августе в Сингапуре, отменили из-за ситуации с коронавирусной инфекцией.Ожидалось, что в рамках ВЭФ будет специальная встреча мировых лидеров, которая должна была быть первым глобальным саммитом для обсуждения проблемы восстановления экономики после пандемии.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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экономика, новости, грузия, ираклий гарибашвили, всемирный экономический форум

Глава Всемирного экономического форума пригласил премьера Грузии в Давос

12:49 07.12.2021 (обновлено: 13:08 07.12.2021)
© Government of GeorgiaИраклий Гарибашвили
Ираклий Гарибашвили - Sputnik Грузия, 1920, 07.12.2021
© Government of Georgia
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Мероприятие состоится в Швейцарии в начале следующего года
ТБИЛИСИ, 7 дек — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили примет участие в работе Всемирного экономического форума (ВЭФ), который состоится в швейцарском Давосе 17-21 января 2022 года, сообщает пресс-служба администрации правительства.
Главу грузинского правительства официально пригласил на мероприятие основатель и президент Всемирного экономического форума Клаус Шваб.

"Собрание всемирно известных политических, предпринимательских лидеров и лидеров гражданского общества имеет важное значение для укрепления нашей веры в построение будущего путем сотрудничества. Участники форума будут благодарны, если у них будет возможность услышать ваше видение об обеспечении устойчивого и равного экономического восстановления в Грузии", – говорится в официальном пригласительном письме, направленным премьеру страны.

Всемирный экономический форум будет тесно сотрудничать с аппаратом грузинского правительства для углубления взаимовыгодных связей, говорится в официальном письме.
"Я с нетерпением жду возможности лично принять вас в Давосе", – отмечает Шваб.
Собрание Всемирного экономического форума, которое должно было пройти в августе в Сингапуре, отменили из-за ситуации с коронавирусной инфекцией.
Ожидалось, что в рамках ВЭФ будет специальная встреча мировых лидеров, которая должна была быть первым глобальным саммитом для обсуждения проблемы восстановления экономики после пандемии.
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