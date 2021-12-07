https://sputnik-georgia.ru/20211207/glava-vsemirnogo-ekonomicheskogo-foruma-priglasil-premera-gruzii-v-davos-262650948.html

Глава Всемирного экономического форума пригласил премьера Грузии в Давос

Глава Всемирного экономического форума пригласил премьера Грузии в Давос

Мероприятие состоится в Швейцарии в начале следующего года 07.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-07T12:49+0400

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экономика

новости

грузия

ираклий гарибашвили

всемирный экономический форум

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ТБИЛИСИ, 7 дек — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили примет участие в работе Всемирного экономического форума (ВЭФ), который состоится в швейцарском Давосе 17-21 января 2022 года, сообщает пресс-служба администрации правительства.Главу грузинского правительства официально пригласил на мероприятие основатель и президент Всемирного экономического форума Клаус Шваб.Всемирный экономический форум будет тесно сотрудничать с аппаратом грузинского правительства для углубления взаимовыгодных связей, говорится в официальном письме."Я с нетерпением жду возможности лично принять вас в Давосе", – отмечает Шваб.Собрание Всемирного экономического форума, которое должно было пройти в августе в Сингапуре, отменили из-за ситуации с коронавирусной инфекцией.Ожидалось, что в рамках ВЭФ будет специальная встреча мировых лидеров, которая должна была быть первым глобальным саммитом для обсуждения проблемы восстановления экономики после пандемии.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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экономика, новости, грузия, ираклий гарибашвили, всемирный экономический форум