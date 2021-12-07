Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20211207/goroskop-na-segodnya-8-dekabrya-2021-po-znakam-zodiaka-262624578.html
Гороскоп на сегодня 8 декабря 2021 по знакам зодиака
Гороскоп на сегодня 8 декабря 2021 по знакам зодиака
Астрологический прогноз на среду, 8 декабря, рассказывает, кому из знаков зодиака космос поможет воплотить в жизнь самые смелые идеи, сменить работу на более... 07.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-07T09:52+0400
2021-12-07T09:52+0400
гороскоп
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24637/73/246377310_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_463cf0c36fb84f019b4d5591978fec71.jpg
Sputnik Грузия публикует гороскоп по знакам зодиака на 8 декабря, из которого вы узнаете, какие сюрпризы готовят вам звезды и что рекомендуют астрологи, то есть как добиться успеха и избежать неприятностей.Судьба Овнов 8 декабря сведет с людьми, которые изменят их жизнь к лучшему. В тоже время гороскоп рекомендует знаку зодиака ограничить общение с людьми, которые не ценят их время. Овны сегодня будут особенно привлекательны для противоположного пола, так что не упустите шанс. Не исключены проблемы со здоровьем – могут обостриться хронические заболевания. Воздерживайтесь от избыточной активности.Деятельным и энергичным Тельцам сегодня улыбнется удача – судьба подарит шанс изменить свою жизнь к лучшему. Благоприятно 8 декабря для воплощения в жизнь желаний, в том числе переезда на новое место. Друзья готовы во всем вас поддержать. Знаку зодиака следует воздержаться сегодня от дорогих приобретений и серьезных инвестиций. Гороскоп советует заняться гимнастикой или йогой для поддержания тонуса тела.По гороскопу настало время Близнецам переменить место работы и профессию. Прагматизм и чутье знака зодиака – залог нужного результата. Обсуждение важных вопросов с близкими может закончиться спором. Не доводите дело до конфликта, постарайтесь сгладить ситуацию. Представителям знака зодиака нужно провести 8 декабря по возможности пассивно и не нагружать себя делами, выполнение которых требует высоких затрат энергии.Неблагоприятно 8 декабря для любого дела. Все, за что бы ни взялись Раки сегодня, будет безрезультатным. Усилия знака зодиака, направленные на достижение материального благополучия, в скором времени начнут окупаться. Однако сегодня избегайте дорогостоящих покупок и финансовых вложений – риски могут оказаться неоправданными. Гороскоп рекомендует внимательнее относиться к своим родственникам, чтобы рассчитывать на их поддержку.Львам гороскоп не советует 8 декабря браться за дела, которые не смогут сделать быстро и качественно. От капиталовложений знаку зодиака сегодня лучше отказаться, а также избавиться от неприятных мыслей. А вот от спонтанного приглашения в гости отказываться не следует. Семейным звезды советуют побаловать близких теплом и вниманием – счастливые глаза любимых вдохновят вас на новые подвиги.Все дела, инициированные Девами 8 декабря, принесут неплохие результаты. На работе возможны распри, но знаку зодиака нужно сохранять спокойствие, чтобы не доводить до конфликта. Девы, занимающиеся бизнесом, получат возможность заключить выгодный контракт. У представителей знака зодиака появится возможность пересмотреть свой образ жизни и избавиться от некоторых вредных привычек. По гороскопу благоприятно для любви и амурных авантюр.Многообещающими будут сегодня дела, связанные с переговорами. Весы, занимающиеся предпринимательской деятельностью, 8 декабря получат новые возможности для более успешного развития своего дела. День преподнесет непредвиденные, но приятные перемены в жизни. Вы получите выгодное предложение, в результате чего улучшится ваше материальное положение. По гороскопу неблагоприятно сегодня для романтики.Скорпионы 8 декабря должны сами принять решение и возложить на себя ответственность за него. О финансовых проблемах сегодня лучше не думать. Благоприятно сегодня для смены обстановки – сходите в гости, в кино или театр, пройдитесь по магазинам. Гороскоп советует знаку зодиака не засиживаться за работой или компьютером, а ложиться спать пораньше. Неблагоприятно для начала диеты – сегодня вредно жестко себя ограничивать.Стрельцов 8 декабря ждет напряженный день – много времени придется уделить решению бухгалтерских или хозяйственных проблем. Знаку зодиака гороскоп советует воздержаться сегодня от посещения банка или другого финансового учреждения. Не исключено, что вам попытаются навязать договор на невыгодных условиях. Напряженная работа негативно сказывается на настроении и самочувствии. Не переоценивайте свои силы и возможности, они не безграничны.Предприимчивые Козероги 8 декабря смогут заложить основу для будущего финансового благополучия. Есть вероятность, что вы найдете влиятельных покровителей. Неразумные траты могут нанести ущерб бюджету. Гороскоп советует знаку зодиака не совершать незапланированные покупки. На Козерогов навалится куча бытовых дел и обязанностей, с которыми им будет трудно справиться в срок. Вечерние прогулки на свежем воздухе помогут избавиться от бессонницы.У Водолеев, имеющих собственное дело, 8 декабря появятся интересные идеи, что благоприятно скажется на бизнесе и доходах – будьте энергичны и смело принимайтесь за новые дела. Финансовая ситуация станет более благоприятной. Водолеям придется заниматься бумажными делами, оформлением прав наследования или дарственной. Высок риск инфекционного заболевания. Гороскоп советует знаку зодиака избегать людных мест и укреплять иммунитет.Перед Рыбами сегодня откроются новые перспективы в плане карьерного роста. Гороскоп советует знаку зодиака не пускать проблемы на самотек, чтобы они не росли как снежный ком. Участвовать в финансовых делах и брать ссуды сегодня не следует, а быстрая реакция и желание как можно скорее принять решение могут привести к негативным результатам. Целесообразно представителям знака зодиака сегодня заняться состоянием здоровья.Материал подготовлен на основе открытых источников
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24637/73/246377310_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_17ba8a81d295e225ae47c5072d85e8d4.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
гороскоп

Гороскоп на сегодня 8 декабря 2021 по знакам зодиака

09:52 07.12.2021
© photo: Sputnik / Vitaly Timkiv / Перейти в фотобанкЗвездное небо, наблюдаемое в Краснодарском крае во время метеорного потока Персеиды
Звездное небо, наблюдаемое в Краснодарском крае во время метеорного потока Персеиды - Sputnik Грузия, 1920, 07.12.2021
© photo: Sputnik / Vitaly Timkiv
/
Перейти в фотобанк
Подписаться на
Астрологический прогноз на среду, 8 декабря, рассказывает, кому из знаков зодиака космос поможет воплотить в жизнь самые смелые идеи, сменить работу на более интересную, а кого ждет сложный день, полный проблем
Sputnik Грузия публикует гороскоп по знакам зодиака на 8 декабря, из которого вы узнаете, какие сюрпризы готовят вам звезды и что рекомендуют астрологи, то есть как добиться успеха и избежать неприятностей.
Судьба Овнов 8 декабря сведет с людьми, которые изменят их жизнь к лучшему. В тоже время гороскоп рекомендует знаку зодиака ограничить общение с людьми, которые не ценят их время. Овны сегодня будут особенно привлекательны для противоположного пола, так что не упустите шанс. Не исключены проблемы со здоровьем – могут обостриться хронические заболевания. Воздерживайтесь от избыточной активности.
Деятельным и энергичным Тельцам сегодня улыбнется удача – судьба подарит шанс изменить свою жизнь к лучшему. Благоприятно 8 декабря для воплощения в жизнь желаний, в том числе переезда на новое место. Друзья готовы во всем вас поддержать. Знаку зодиака следует воздержаться сегодня от дорогих приобретений и серьезных инвестиций. Гороскоп советует заняться гимнастикой или йогой для поддержания тонуса тела.
По гороскопу настало время Близнецам переменить место работы и профессию. Прагматизм и чутье знака зодиака – залог нужного результата. Обсуждение важных вопросов с близкими может закончиться спором. Не доводите дело до конфликта, постарайтесь сгладить ситуацию. Представителям знака зодиака нужно провести 8 декабря по возможности пассивно и не нагружать себя делами, выполнение которых требует высоких затрат энергии.
Неблагоприятно 8 декабря для любого дела. Все, за что бы ни взялись Раки сегодня, будет безрезультатным. Усилия знака зодиака, направленные на достижение материального благополучия, в скором времени начнут окупаться. Однако сегодня избегайте дорогостоящих покупок и финансовых вложений – риски могут оказаться неоправданными. Гороскоп рекомендует внимательнее относиться к своим родственникам, чтобы рассчитывать на их поддержку.
Львам гороскоп не советует 8 декабря браться за дела, которые не смогут сделать быстро и качественно. От капиталовложений знаку зодиака сегодня лучше отказаться, а также избавиться от неприятных мыслей. А вот от спонтанного приглашения в гости отказываться не следует. Семейным звезды советуют побаловать близких теплом и вниманием – счастливые глаза любимых вдохновят вас на новые подвиги.
Все дела, инициированные Девами 8 декабря, принесут неплохие результаты. На работе возможны распри, но знаку зодиака нужно сохранять спокойствие, чтобы не доводить до конфликта. Девы, занимающиеся бизнесом, получат возможность заключить выгодный контракт. У представителей знака зодиака появится возможность пересмотреть свой образ жизни и избавиться от некоторых вредных привычек. По гороскопу благоприятно для любви и амурных авантюр.
Многообещающими будут сегодня дела, связанные с переговорами. Весы, занимающиеся предпринимательской деятельностью, 8 декабря получат новые возможности для более успешного развития своего дела. День преподнесет непредвиденные, но приятные перемены в жизни. Вы получите выгодное предложение, в результате чего улучшится ваше материальное положение. По гороскопу неблагоприятно сегодня для романтики.
Скорпионы 8 декабря должны сами принять решение и возложить на себя ответственность за него. О финансовых проблемах сегодня лучше не думать. Благоприятно сегодня для смены обстановки – сходите в гости, в кино или театр, пройдитесь по магазинам. Гороскоп советует знаку зодиака не засиживаться за работой или компьютером, а ложиться спать пораньше. Неблагоприятно для начала диеты – сегодня вредно жестко себя ограничивать.
Стрельцов 8 декабря ждет напряженный день – много времени придется уделить решению бухгалтерских или хозяйственных проблем. Знаку зодиака гороскоп советует воздержаться сегодня от посещения банка или другого финансового учреждения. Не исключено, что вам попытаются навязать договор на невыгодных условиях. Напряженная работа негативно сказывается на настроении и самочувствии. Не переоценивайте свои силы и возможности, они не безграничны.
Предприимчивые Козероги 8 декабря смогут заложить основу для будущего финансового благополучия. Есть вероятность, что вы найдете влиятельных покровителей. Неразумные траты могут нанести ущерб бюджету. Гороскоп советует знаку зодиака не совершать незапланированные покупки. На Козерогов навалится куча бытовых дел и обязанностей, с которыми им будет трудно справиться в срок. Вечерние прогулки на свежем воздухе помогут избавиться от бессонницы.
У Водолеев, имеющих собственное дело, 8 декабря появятся интересные идеи, что благоприятно скажется на бизнесе и доходах – будьте энергичны и смело принимайтесь за новые дела. Финансовая ситуация станет более благоприятной. Водолеям придется заниматься бумажными делами, оформлением прав наследования или дарственной. Высок риск инфекционного заболевания. Гороскоп советует знаку зодиака избегать людных мест и укреплять иммунитет.
Перед Рыбами сегодня откроются новые перспективы в плане карьерного роста. Гороскоп советует знаку зодиака не пускать проблемы на самотек, чтобы они не росли как снежный ком. Участвовать в финансовых делах и брать ссуды сегодня не следует, а быстрая реакция и желание как можно скорее принять решение могут привести к негативным результатам. Целесообразно представителям знака зодиака сегодня заняться состоянием здоровья.
Материал подготовлен на основе открытых источников
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
11:06Грузинская драма "Четвертый Брайтон" вошла в список претендентов на "Оскар"
10:54Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 4 509
10:39"Это другой мир": Илон Маск о шансах экономики Китая обогнать американскую
10:23Парламент Грузии на последней сессионной неделе заслушает двух министров
10:21Как работали криминалисты на месте обнаружения тела мужчины в Ереване - видео
10:08Несколько тысяч абонентов в Тбилиси остались без газа
09:58Трагическое извержение вулкана Семеру в Индонезии - фото
09:36Обвиняемые в убийстве подростка будут ждать суда в тюрьме
09:20Курс лари на вторник – 3,0967 GEL/$1
09:01Валютный рынок Грузии – новая статистика от Нацбанка
08:26"Омикрон" может стать спасением для человечества? – мнение специалиста
08:02Грузинские корольки и хурму в основном покупают соседние страны
07:32Молодежь в регионах Грузии научат создавать стартапы
07:01Ценные бумаги компаний Грузии на Лондонской бирже: итоги торгов за неделю
00:03Рост экономики и сокращение госдолга - прогнозы премьера Грузии на 2022 год
ВчераДвижение в высокогорный регион Грузии частично восстановлено
ВчераРоссия определилась с квотами на работу для иностранцев в 2022 году
ВчераНа дорогу в Сванети обрушились гигантские камни - видео
ВчераКанатные дороги Тбилиси: место, стоимость, график
ВчераМашина насмерть сбила пожилую женщину на востоке Грузии