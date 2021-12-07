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Интервью: Замглавы ОДКБ - Гаспаряну: каким будет ответ странам НАТО
Интервью: Замглавы ОДКБ - Гаспаряну: каким будет ответ странам НАТО
Во всех регионах коллективной безопасности накопился большой конфликтный потенциал, говорит гость Sputnik – заместитель генерального секретаря ОДКБ Валерий... 07.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-07T14:47+0400
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НАТО продолжает наращивать свои группировки в восточно-европейских странах и Балтии, у границ России и Беларуси. Значительно увеличилось количество военных учений Запада. Поэтому государствам-членам ОДКБ нужно укреплять систему безопасности, считает Валерий Семериков.К тому же обострилась обстановка в Афганистане. После вывода оттуда американских войск на территории страны действуют 13-14 террористических организаций. По подсчетам специалистов, общая численность боевиков в Афганистане около 23 тысяч. Семериков считает, что террористы могут проникнуть на территорию соседнего Таджикистана и других стран ОДКБ под видом беженцев.Об итогах работы Организации Договора о коллективной безопасности и планах на следующий год замгенсека ОДКБ рассказал нашему ведущему, политологу Армену Гаспаряну.
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россия, видео, нато, мультимедиа, одкб, армен гаспарян, экспертное мнение, видео

Интервью: Замглавы ОДКБ - Гаспаряну: каким будет ответ странам НАТО

14:47 07.12.2021 (обновлено: 15:08 07.12.2021)
© video: Sputnik
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Во всех регионах коллективной безопасности накопился большой конфликтный потенциал, говорит гость Sputnik – заместитель генерального секретаря ОДКБ Валерий Семериков
НАТО продолжает наращивать свои группировки в восточно-европейских странах и Балтии, у границ России и Беларуси. Значительно увеличилось количество военных учений Запада. Поэтому государствам-членам ОДКБ нужно укреплять систему безопасности, считает Валерий Семериков.
К тому же обострилась обстановка в Афганистане. После вывода оттуда американских войск на территории страны действуют 13-14 террористических организаций. По подсчетам специалистов, общая численность боевиков в Афганистане около 23 тысяч. Семериков считает, что террористы могут проникнуть на территорию соседнего Таджикистана и других стран ОДКБ под видом беженцев.
Об итогах работы Организации Договора о коллективной безопасности и планах на следующий год замгенсека ОДКБ рассказал нашему ведущему, политологу Армену Гаспаряну.
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