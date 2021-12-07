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https://sputnik-georgia.ru/20211207/kak-rabotali-kriminalisty-na-meste-obnaruzheniya-tela-muzhchiny-v-erevane---video-262646847.html
Как работали криминалисты на месте обнаружения тела мужчины в Ереване - видео
Как работали криминалисты на месте обнаружения тела мужчины в Ереване - видео
Личность умершего пока не установлена, но при нем был паспорт на имя 73-летнего Р. Гюлюмяна. Смотрите в видео, как ереванские криминалисты работали на месте... 07.12.2021, Sputnik Грузия
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происшествия
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ереван
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Сотрудники патрульно-постовой службы обнаружили тело мужчины в центре Еревана рядом с мусорными баками, сообщает Sputnik АрменияПричина смерти пожилого человека пока не установлена, но, по предварительным данным, мужчина скончался скоропостижно. Следов насилия на теле не было обнаружено.Тело увезли на машине скорой помощи. По факту готовятся материалы, назначены экспертизы.
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Как работали криминалисты на месте обнаружения тела мужчины в Ереване
Как работали криминалисты на месте обнаружения тела мужчины в Ереване
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происшествия, в мире, видео, мультимедиа, ереван, армения, видео

Как работали криминалисты на месте обнаружения тела мужчины в Ереване - видео

10:21 07.12.2021
© video: Sputnik
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Личность умершего пока не установлена, но при нем был паспорт на имя 73-летнего Р. Гюлюмяна. Смотрите в видео, как ереванские криминалисты работали на месте происшествия
Сотрудники патрульно-постовой службы обнаружили тело мужчины в центре Еревана рядом с мусорными баками, сообщает Sputnik Армения
Причина смерти пожилого человека пока не установлена, но, по предварительным данным, мужчина скончался скоропостижно. Следов насилия на теле не было обнаружено.
Тело увезли на машине скорой помощи. По факту готовятся материалы, назначены экспертизы.
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