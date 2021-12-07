https://sputnik-georgia.ru/20211207/kak-rabotali-kriminalisty-na-meste-obnaruzheniya-tela-muzhchiny-v-erevane---video-262646847.html

Как работали криминалисты на месте обнаружения тела мужчины в Ереване - видео

Как работали криминалисты на месте обнаружения тела мужчины в Ереване - видео

Личность умершего пока не установлена, но при нем был паспорт на имя 73-летнего Р. Гюлюмяна. Смотрите в видео, как ереванские криминалисты работали на месте... 07.12.2021, Sputnik Грузия

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Сотрудники патрульно-постовой службы обнаружили тело мужчины в центре Еревана рядом с мусорными баками, сообщает Sputnik АрменияПричина смерти пожилого человека пока не установлена, но, по предварительным данным, мужчина скончался скоропостижно. Следов насилия на теле не было обнаружено.Тело увезли на машине скорой помощи. По факту готовятся материалы, назначены экспертизы.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

происшествия, в мире, видео, мультимедиа, ереван, армения, видео