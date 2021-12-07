https://sputnik-georgia.ru/20211207/muzey-iz-bolnisi-poboretsya-za-zvanie-luchshego-muzeya-evropy-262670646.html
Музей из Болниси поборется за звание лучшего музея Европы
Музей из Болниси поборется за звание лучшего музея Европы
Победитель будет объявлен на финальной церемонии, которая пройдет в мае 2022 года в Эстонии
2021-12-07T19:19+0400
2021-12-07T19:19+0400
2021-12-07T19:19+0400
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ТБИЛИСИ, 7 дек — Sputnik. Болнисский музей на юго-востоке Грузии (регион Квемо-Картли) стал номинантом на обладание премии "Лучший музей Европы - 2022" Европейского музейного форума, информацию распространяет Первый канал.Болнисский музей - это модель регионального музея XXI века и новой экосистемы в целом, то есть сосуществование различных сегментов науки, культуры, образования и туризма в одном пространстве. Этот музей, вместе с Ванским, несмотря на пандемию коронавируса, открылся в стране 2020 году.Победитель будет объявлен на финальной церемонии, которая пройдет 4-7 мая 2022 года в эстонском городе Тарту.Награда вручается музею, который успешно привлекает аудиторию и удовлетворяет потребности посетителей благодаря своей уникальной атмосфере, а также творческому подходу к образованию и социальной ответственности.Премия "Лучший музей Европы" (EMYA) – проект независимой некоммерческой организации Европейский музейный форум (ЕМФ). ЕМФ действует под эгидой Совета Европы и является одной из ведущих европейских организаций, направленных на развитие социального качества европейских музеев. Премия вручается с 1977 года.Это уникальная награда, направленная на то, чтобы подчеркнуть необходимость защиты и популяризации культурного наследия Европы как объединяющего фактора для 47 государств-членов Совета Европы. Впервые на премию от Грузии в 2016 году был номинирован Сванетский историко-этнографический музей. А в прошлом году в число номинантов вошел Тбилисский Дворец искусства – Музей истории культуры Грузии.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канал.
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культура, новости, в мире, грузия, болниси
Музей из Болниси поборется за звание лучшего музея Европы
Победитель будет объявлен на финальной церемонии, которая пройдет в мае 2022 года в Эстонии
ТБИЛИСИ, 7 дек — Sputnik.
Болнисский музей на юго-востоке Грузии (регион Квемо-Картли) стал номинантом на обладание премии "Лучший музей Европы - 2022" Европейского музейного форума, информацию распространяет Первый канал
.
Болнисский музей - это модель регионального музея XXI века и новой экосистемы в целом, то есть сосуществование различных сегментов науки, культуры, образования и туризма в одном пространстве. Этот музей, вместе с Ванским, несмотря на пандемию коронавируса, открылся в стране 2020 году.
Победитель будет объявлен на финальной церемонии, которая пройдет 4-7 мая 2022 года в эстонском городе Тарту.
Награда вручается музею, который успешно привлекает аудиторию и удовлетворяет потребности посетителей благодаря своей уникальной атмосфере, а также творческому подходу к образованию и социальной ответственности.
Премия "Лучший музей Европы" (EMYA) – проект независимой некоммерческой организации Европейский музейный форум (ЕМФ). ЕМФ действует под эгидой Совета Европы и является одной из ведущих европейских организаций, направленных на развитие социального качества европейских музеев. Премия вручается с 1977 года.
Это уникальная награда, направленная на то, чтобы подчеркнуть необходимость защиты и популяризации культурного наследия Европы как объединяющего фактора для 47 государств-членов Совета Европы. Впервые на премию от Грузии в 2016 году был номинирован Сванетский историко-этнографический музей. А в прошлом году в число номинантов вошел Тбилисский Дворец искусства – Музей истории культуры Грузии.
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