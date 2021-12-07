https://sputnik-georgia.ru/20211207/neizvestnyy-otkryl-strelbu-v-mfts-na-yugo-vostoke-moskvy-est-zhertvy-262667489.html

Неизвестный открыл стрельбу в МФЦ на юго-востоке Москвы: есть жертвы

Неизвестный открыл стрельбу в МФЦ на юго-востоке Москвы: есть жертвы

Злоумышленник открыл стрельбу из-за отказа надевать маску. Его задержал сотрудник подразделения МВД по вопросам миграции

2021-12-07T17:29+0400

2021-12-07T17:29+0400

2021-12-07T18:05+0400

общество

происшествия

россия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/07/262668219_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_b313adfa8795202befae1c05bb0f2ed5.jpg

ТБИЛИСИ, 7 дек — Sputnik. Два человека погибли и трое получили ранения в ходе стрельбы в многофункциональном центре "Рязанский" на юго-востоке Москвы, пишет РИА Новости.Одна из пострадавших — десятилетняя девочка, уточнил агентству источник в правоохранительных органах."Приношу соболезнования пострадавшим и семьям погибших. Врачи делают все возможное по оказанию помощи раненым", — сообщил мэр столицы Сергей Собянин.По информации СМИ, злоумышленник открыл стрельбу после того, как ему запретили находиться в центре без маски. Помимо оружия, у него также была сумка с проводами, где могло находиться взрывное устройство. Свидетели трагедии заявляют, что мужчина был в неадекватном состоянии.Возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство двух и более лиц" и "Незаконный оборот оружия". Задержанному грозит от восьми до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

общество, происшествия, россия, в мире