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Неизвестный открыл стрельбу в МФЦ на юго-востоке Москвы: есть жертвы
Неизвестный открыл стрельбу в МФЦ на юго-востоке Москвы: есть жертвы
Злоумышленник открыл стрельбу из-за отказа надевать маску. Его задержал сотрудник подразделения МВД по вопросам миграции
2021-12-07T17:29+0400
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ТБИЛИСИ, 7 дек — Sputnik. Два человека погибли и трое получили ранения в ходе стрельбы в многофункциональном центре "Рязанский" на юго-востоке Москвы, пишет РИА Новости.Одна из пострадавших — десятилетняя девочка, уточнил агентству источник в правоохранительных органах."Приношу соболезнования пострадавшим и семьям погибших. Врачи делают все возможное по оказанию помощи раненым", — сообщил мэр столицы Сергей Собянин.По информации СМИ, злоумышленник открыл стрельбу после того, как ему запретили находиться в центре без маски. Помимо оружия, у него также была сумка с проводами, где могло находиться взрывное устройство. Свидетели трагедии заявляют, что мужчина был в неадекватном состоянии.Возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство двух и более лиц" и "Незаконный оборот оружия". Задержанному грозит от восьми до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, происшествия, россия, в мире

Неизвестный открыл стрельбу в МФЦ на юго-востоке Москвы: есть жертвы

17:29 07.12.2021 (обновлено: 18:05 07.12.2021)
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova / Перейти в фотобанкСтрельба произошла в МФЦ Рязанский в Москве
Стрельба произошла в МФЦ Рязанский в Москве - Sputnik Грузия, 1920, 07.12.2021
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova
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Злоумышленник открыл стрельбу из-за отказа надевать маску. Его задержал сотрудник подразделения МВД по вопросам миграции
ТБИЛИСИ, 7 дек — Sputnik. Два человека погибли и трое получили ранения в ходе стрельбы в многофункциональном центре "Рязанский" на юго-востоке Москвы, пишет РИА Новости.
Одна из пострадавших — десятилетняя девочка, уточнил агентству источник в правоохранительных органах.
"Приношу соболезнования пострадавшим и семьям погибших. Врачи делают все возможное по оказанию помощи раненым", — сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

На данный момент известно, что огонь открыл 45-летний мужчина. Его задержал сотрудник подразделения МВД по вопросам миграции, заявили в министерстве. Он находился на месте происшествия и сумел догнать и обезвредить преступника.

По информации СМИ, злоумышленник открыл стрельбу после того, как ему запретили находиться в центре без маски. Помимо оружия, у него также была сумка с проводами, где могло находиться взрывное устройство. Свидетели трагедии заявляют, что мужчина был в неадекватном состоянии.
Возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство двух и более лиц" и "Незаконный оборот оружия". Задержанному грозит от восьми до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение.
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