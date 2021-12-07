https://sputnik-georgia.ru/20211207/o-chem-govorili-putin-i-bayden-v-techenie-dvukh-chasov-262676265.html

О чем говорили Путин и Байден в течение двух часов

О чем говорили Путин и Байден в течение двух часов

Путин и Байден обсудили диалог по стратегической стабильности и киберпреступлениям 07.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-07T22:49+0400

2021-12-07T22:49+0400

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ТБИЛИСИ, 7 дек — Sputnik. Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден провели переговоры по закрытой видеосвязи, беседа продлилась два часа.Журналистам показали только первые кадры общения, где главы государств поприветствовали друг друга и обменялись несколькими репликами. Далее встреча проходила тет-а-тет."Президенты поручили своим командам продолжить (переговоры), и США будут делать это в тесной координации с союзниками и партнерами", - говорится в сообщении Белого дома.Также отмечается, что Путин и Байден обсудили диалог по стратегической стабильности, киберпреступлениям, а также совместную работу по региональным вопросам, в том числе Иран.Это вторая встреча лидеров двух стран. Первые переговоры прошли в очном формате в Женеве в июне этого года.

https://sputnik-georgia.ru/20211207/262653947.html

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политика, россия, новости, в мире, владимир путин, сша, джо байден