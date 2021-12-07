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О чем говорили Путин и Байден в течение двух часов
О чем говорили Путин и Байден в течение двух часов
Путин и Байден обсудили диалог по стратегической стабильности и киберпреступлениям 07.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-07T22:49+0400
2021-12-07T22:49+0400
2021-12-07T23:00+0400
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ТБИЛИСИ, 7 дек — Sputnik. Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден провели переговоры по закрытой видеосвязи, беседа продлилась два часа.Журналистам показали только первые кадры общения, где главы государств поприветствовали друг друга и обменялись несколькими репликами. Далее встреча проходила тет-а-тет."Президенты поручили своим командам продолжить (переговоры), и США будут делать это в тесной координации с союзниками и партнерами", - говорится в сообщении Белого дома.Также отмечается, что Путин и Байден обсудили диалог по стратегической стабильности, киберпреступлениям, а также совместную работу по региональным вопросам, в том числе Иран.Это вторая встреча лидеров двух стран. Первые переговоры прошли в очном формате в Женеве в июне этого года.
https://sputnik-georgia.ru/20211207/262653947.html
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политика, россия, новости, в мире, владимир путин, сша, джо байден
О чем говорили Путин и Байден в течение двух часов
22:49 07.12.2021 (обновлено: 23:00 07.12.2021)
Путин и Байден обсудили диалог по стратегической стабильности и киберпреступлениям
ТБИЛИСИ, 7 дек — Sputnik. Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден провели переговоры по закрытой видеосвязи, беседа продлилась два часа.
Журналистам показали только первые кадры общения, где главы государств поприветствовали друг друга и обменялись несколькими репликами. Далее встреча проходила тет-а-тет.
"Президенты поручили своим командам продолжить (переговоры), и США будут делать это в тесной координации с союзниками и партнерами", - говорится в сообщении Белого дома.
Также отмечается, что Путин и Байден обсудили диалог по стратегической стабильности, киберпреступлениям, а также совместную работу по региональным вопросам, в том числе Иран.
Это вторая встреча лидеров двух стран. Первые переговоры прошли в очном формате в Женеве в июне этого года.