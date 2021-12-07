Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20211207/o-chem-govorili-putin-i-bayden-v-techenie-dvukh-chasov-262676265.html
О чем говорили Путин и Байден в течение двух часов
О чем говорили Путин и Байден в течение двух часов
Путин и Байден обсудили диалог по стратегической стабильности и киберпреступлениям 07.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-07T22:49+0400
2021-12-07T23:00+0400
политика
россия
новости
в мире
владимир путин
сша
джо байден
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/07/262676237_0:164:3347:2047_1920x0_80_0_0_865db7acf9085706cb6a7d580bb8be16.jpg
ТБИЛИСИ, 7 дек — Sputnik. Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден провели переговоры по закрытой видеосвязи, беседа продлилась два часа.Журналистам показали только первые кадры общения, где главы государств поприветствовали друг друга и обменялись несколькими репликами. Далее встреча проходила тет-а-тет."Президенты поручили своим командам продолжить (переговоры), и США будут делать это в тесной координации с союзниками и партнерами", - говорится в сообщении Белого дома.Также отмечается, что Путин и Байден обсудили диалог по стратегической стабильности, киберпреступлениям, а также совместную работу по региональным вопросам, в том числе Иран.Это вторая встреча лидеров двух стран. Первые переговоры прошли в очном формате в Женеве в июне этого года.
https://sputnik-georgia.ru/20211207/262653947.html
сша
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/07/262676237_618:0:3347:2047_1920x0_80_0_0_497dae4454c2070d33d8804702d4f80b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
политика, россия, новости, в мире, владимир путин, сша, джо байден

О чем говорили Путин и Байден в течение двух часов

22:49 07.12.2021 (обновлено: 23:00 07.12.2021)
© POOL / Перейти в фотобанкПереговоры президента РФ В. Путина и президента США Дж. Байдена
Переговоры президента РФ В. Путина и президента США Дж. Байдена - Sputnik Грузия, 1920, 07.12.2021
© POOL
/
Перейти в фотобанк
Подписаться на
Путин и Байден обсудили диалог по стратегической стабильности и киберпреступлениям
ТБИЛИСИ, 7 дек — Sputnik. Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден провели переговоры по закрытой видеосвязи, беседа продлилась два часа.
Журналистам показали только первые кадры общения, где главы государств поприветствовали друг друга и обменялись несколькими репликами. Далее встреча проходила тет-а-тет.
"Президенты поручили своим командам продолжить (переговоры), и США будут делать это в тесной координации с союзниками и партнерами", - говорится в сообщении Белого дома.
Встреча президентов России и США В. Путина и Дж. Байдена в Женеве - Sputnik Грузия, 1920, 07.12.2021
Предстоит долгий разговор: что на самом деле решают Путин и Байден
14:03
Также отмечается, что Путин и Байден обсудили диалог по стратегической стабильности, киберпреступлениям, а также совместную работу по региональным вопросам, в том числе Иран.
Это вторая встреча лидеров двух стран. Первые переговоры прошли в очном формате в Женеве в июне этого года.
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
ВчераМеждународный Красный крест построит в Грузии региональный логистический хаб
ВчераСразу 10 станций метро отрылось на Большой кольцевой линии в Москве
ВчераО чем говорили Путин и Байден в течение двух часов
ВчераУтверждены состав правительства Тбилиси и главы районных администраций
ВчераМИД: водительскими правами Грузии можно будет пользоваться и в Европе
ВчераГрузия работает над популяризацией своего вина во Франции
ВчераШвеция ужесточает ограничения из-за коронавируса
ВчераГрузия получила грант на реформирование сектора энергетики
Вчера"Декабрьские тезисы" Саакашвили, или Что задумал экс-президент Грузии
ВчераВладимир Путин и Джо Байден проводят онлайн-встречу
ВчераМузей из Болниси поборется за звание лучшего музея Европы
ВчераСенсация: ученые обнаружили вещество против коронавируса в водорослях для суши
ВчераКаладзе рассказал депутатам сакребуло о планах мэрии на ближайшие четыре года
ВчераСтрасти вокруг Конституции: "Грузинская мечта" поставила ультиматум оппозиции
ВчераДело олимпийского чемпиона Грузии Звиадаури рассмотрит суд присяжных
ВчераВ Грузии появились новая партия - "Консервативное движение"
ВчераНеизвестный открыл стрельбу в МФЦ на юго-востоке Москвы: есть жертвы
ВчераМужская сборная Грузии по теннису узнала своих соперников на ATP Cup
ВчераГлава инспекции труда Грузии назвал вероятные сроки открытия ночных клубов
ВчераСлужба госинспектора оштрафовала Минюст Грузии за показ кадров с Саакашвили