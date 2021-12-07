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"Омикрон" может стать спасением для человечества? – мнение специалиста
"Омикрон" может стать спасением для человечества? – мнение специалиста
Новый штамм коронавируса "омикрон" может стать живой вакциной и избавить мир от пандемии 07.12.2021, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 7 дек — Sputnik. Новый штамм коронавируса "омикрон", возможно, явился человечеству с миссией спасителя - он может стать живой вакциной, предположил вирусолог, член-корреспондент Российской академии наук, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта Петр Чумаков, сообщает РИА Новости.В России выявили случаи заражения штаммом "омикрон"&gt;&gt;Чумаков не исключает, что с появлением "омикрона" человечество наконец сможет вздохнуть свободно и забыть про локдауны. Но вопрос, сумеет ли "омикрон" вытеснить другие штаммы коронавируса, оставляет пока открытым.В 20-х числах ноября ученые сообщили о появлении в Ботсване и ЮАР штамма коронавируса B.1.1.529, который содержит 32 мутации в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток. По мнению исследователей, многие из новых изменений в геноме SARS-CoV-2 указывают на высокую трансмиссивность этого варианта и устойчивость к защитным антителам переболевших и привитых, хотя окончательные выводы делать пока рано.Всемирная организация здравоохранения на чрезвычайном заседании признала B.1.1.529 "вызывающим озабоченность" и присвоила ему название "омикрон" — по 15-й букве греческого алфавита. Эксперты считают, что заражаться могут уже переболевшие и вакцинированные.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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в мире, коронавирус covid-19

"Омикрон" может стать спасением для человечества? – мнение специалиста

08:26 07.12.2021 (обновлено: 09:07 07.12.2021)
© REUTERS / DADO RUVICПандемия коронавируса - новый штамм Омикрон
Пандемия коронавируса - новый штамм Омикрон - Sputnik Грузия, 1920, 07.12.2021
© REUTERS / DADO RUVIC
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Новый штамм коронавируса "омикрон" может стать живой вакциной и избавить мир от пандемии
ТБИЛИСИ, 7 дек — Sputnik. Новый штамм коронавируса "омикрон", возможно, явился человечеству с миссией спасителя - он может стать живой вакциной, предположил вирусолог, член-корреспондент Российской академии наук, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта Петр Чумаков, сообщает РИА Новости.
"Есть оптимистичное мнение, что <…>, может быть, природа создала живую вакцину против коронавируса. То есть те люди, которые переболеют и перенесут этот штамм коронавируса, станут устойчивыми к болезнетворным вариантам", - заявил эксперт в интервью изданию Ura.ru.
В России выявили случаи заражения штаммом "омикрон">>
Чумаков не исключает, что с появлением "омикрона" человечество наконец сможет вздохнуть свободно и забыть про локдауны. Но вопрос, сумеет ли "омикрон" вытеснить другие штаммы коронавируса, оставляет пока открытым.
В 20-х числах ноября ученые сообщили о появлении в Ботсване и ЮАР штамма коронавируса B.1.1.529, который содержит 32 мутации в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток. По мнению исследователей, многие из новых изменений в геноме SARS-CoV-2 указывают на высокую трансмиссивность этого варианта и устойчивость к защитным антителам переболевших и привитых, хотя окончательные выводы делать пока рано.
Всемирная организация здравоохранения на чрезвычайном заседании признала B.1.1.529 "вызывающим озабоченность" и присвоила ему название "омикрон" — по 15-й букве греческого алфавита. Эксперты считают, что заражаться могут уже переболевшие и вакцинированные.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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