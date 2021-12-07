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"Омикрон" может стать спасением для человечества? – мнение специалиста

"Омикрон" может стать спасением для человечества? – мнение специалиста

Новый штамм коронавируса "омикрон" может стать живой вакциной и избавить мир от пандемии 07.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-07T08:26+0400

2021-12-07T08:26+0400

2021-12-07T09:07+0400

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ТБИЛИСИ, 7 дек — Sputnik. Новый штамм коронавируса "омикрон", возможно, явился человечеству с миссией спасителя - он может стать живой вакциной, предположил вирусолог, член-корреспондент Российской академии наук, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта Петр Чумаков, сообщает РИА Новости.В России выявили случаи заражения штаммом "омикрон">>Чумаков не исключает, что с появлением "омикрона" человечество наконец сможет вздохнуть свободно и забыть про локдауны. Но вопрос, сумеет ли "омикрон" вытеснить другие штаммы коронавируса, оставляет пока открытым.В 20-х числах ноября ученые сообщили о появлении в Ботсване и ЮАР штамма коронавируса B.1.1.529, который содержит 32 мутации в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток. По мнению исследователей, многие из новых изменений в геноме SARS-CoV-2 указывают на высокую трансмиссивность этого варианта и устойчивость к защитным антителам переболевших и привитых, хотя окончательные выводы делать пока рано.Всемирная организация здравоохранения на чрезвычайном заседании признала B.1.1.529 "вызывающим озабоченность" и присвоила ему название "омикрон" — по 15-й букве греческого алфавита. Эксперты считают, что заражаться могут уже переболевшие и вакцинированные.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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