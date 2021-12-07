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Парламент Грузии на последней сессионной неделе заслушает двух министров
Парламент Грузии на последней сессионной неделе заслушает двух министров
Перед депутатами выступят министры экономики и юстиции 07.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-07T10:23+0400
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ТБИЛИСИ, 7 дек — Sputnik. Парламент Грузии на последней сессионной неделе в формате "министерского часа" заслушает двух министров 16 и 17 декабря, сообщается на сайте высшего законодательного органа.В частности, в четверг и пятницу депутаты заслушают министра экономики и устойчивого развития Натию Турнава и министра юстиции Рати Брегадзе. А в среду парламент примет госбюджет на 2022 год.По словам председателя парламент Кахи Кучава, следующий вторник традиционно будет посвящен политическим заявлениям.До закрытия осенней сессии парламент также рассмотрит ряд законопроектов в ускоренном порядке.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Парламент Грузии на последней сессионной неделе заслушает двух министров

10:23 07.12.2021 (обновлено: 10:33 07.12.2021)
© photo: Sputnik / StringerПарламент Грузии. Зал заседаний. Открытие осенней сессии
Парламент Грузии. Зал заседаний. Открытие осенней сессии - Sputnik Грузия, 1920, 07.12.2021
© photo: Sputnik / Stringer
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Перед депутатами выступят министры экономики и юстиции
ТБИЛИСИ, 7 дек — Sputnik. Парламент Грузии на последней сессионной неделе в формате "министерского часа" заслушает двух министров 16 и 17 декабря, сообщается на сайте высшего законодательного органа.
В частности, в четверг и пятницу депутаты заслушают министра экономики и устойчивого развития Натию Турнава и министра юстиции Рати Брегадзе. А в среду парламент примет госбюджет на 2022 год.
По словам председателя парламент Кахи Кучава, следующий вторник традиционно будет посвящен политическим заявлениям.

"Следующая неделя – это последняя сессионная неделя. В четверг и пятницу у нас будут слушания двух министров – министров экономики и юстиции, а в среду – утверждение бюджета. Вторник, как правило, будет днем ​​заявлений", – заявил Кучава.

До закрытия осенней сессии парламент также рассмотрит ряд законопроектов в ускоренном порядке.
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