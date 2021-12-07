https://sputnik-georgia.ru/20211207/parlament-gruzii-na-posledney-sessionnoy-nedele-zaslushaet-dvukh-ministrov-262646234.html

Парламент Грузии на последней сессионной неделе заслушает двух министров

Парламент Грузии на последней сессионной неделе заслушает двух министров

Перед депутатами выступят министры экономики и юстиции 07.12.2021, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 7 дек — Sputnik. Парламент Грузии на последней сессионной неделе в формате "министерского часа" заслушает двух министров 16 и 17 декабря, сообщается на сайте высшего законодательного органа.В частности, в четверг и пятницу депутаты заслушают министра экономики и устойчивого развития Натию Турнава и министра юстиции Рати Брегадзе. А в среду парламент примет госбюджет на 2022 год.По словам председателя парламент Кахи Кучава, следующий вторник традиционно будет посвящен политическим заявлениям.До закрытия осенней сессии парламент также рассмотрит ряд законопроектов в ускоренном порядке.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, грузия, парламент грузии, правительство