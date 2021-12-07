https://sputnik-georgia.ru/20211207/pryamaya-translyatsiya---vladimir-putin-i-dzho-bayden-provodyat-onlayn-vstrechu-262670453.html
Прямая трансляция - Владимир Путин и Джо Байден проводят онлайн-встречу
Прямая трансляция - Владимир Путин и Джо Байден проводят онлайн-встречу
Смотрите в видео прямую трансляцию онлайн-встречи между президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и президентом США Джо Байденом 07.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-07T19:27+0400
2021-12-07T19:27+0400
2021-12-07T19:29+0400
политика
видео
владимир путин
мультимедиа
джо байден
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/07/262671791_0:223:3243:2048_1920x0_80_0_0_96c1ceb84f54c91e4ca32f18fd54c5f5.jpg
Президент России Владимир Путин проводит переговоры со своим американским коллегой Джо Байденом. Встреча проходит в онлайн-формате по защищенному каналу видеосвязи. Стороны обсуждают ситуацию вокруг Украины, продвижение НАТО к границам России, а также вопросы стратегической стабильности и безопасности.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/07/262671791_1345:625:3243:2048_1920x0_80_0_0_f3561fcf8fcf245317d5b976e2ece777.jpg
Прямая трансляция - Владимир Путин и Джо Байден проводят онлайн-встречу
Прямая трансляция - Владимир Путин и Джо Байден проводят онлайн-встречу
2021-12-07T19:27+0400
true
PT1S
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
политика, видео, владимир путин, мультимедиа, джо байден, видео
Прямая трансляция - Владимир Путин и Джо Байден проводят онлайн-встречу
19:27 07.12.2021 (обновлено: 19:29 07.12.2021)
Смотрите в видео прямую трансляцию онлайн-встречи между президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и президентом США Джо Байденом
Президент России Владимир Путин проводит переговоры со своим американским коллегой Джо Байденом.
Встреча проходит в онлайн-формате по защищенному каналу видеосвязи. Стороны обсуждают ситуацию вокруг Украины, продвижение НАТО к границам России, а также вопросы стратегической стабильности и безопасности.