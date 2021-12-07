https://sputnik-georgia.ru/20211207/pryamaya-translyatsiya---vladimir-putin-i-dzho-bayden-provodyat-onlayn-vstrechu-262670453.html

Прямая трансляция - Владимир Путин и Джо Байден проводят онлайн-встречу

Прямая трансляция - Владимир Путин и Джо Байден проводят онлайн-встречу

Смотрите в видео прямую трансляцию онлайн-встречи между президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и президентом США Джо Байденом 07.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-07T19:27+0400

2021-12-07T19:27+0400

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политика

видео

владимир путин

мультимедиа

джо байден

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Президент России Владимир Путин проводит переговоры со своим американским коллегой Джо Байденом. Встреча проходит в онлайн-формате по защищенному каналу видеосвязи. Стороны обсуждают ситуацию вокруг Украины, продвижение НАТО к границам России, а также вопросы стратегической стабильности и безопасности.

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Прямая трансляция - Владимир Путин и Джо Байден проводят онлайн-встречу Прямая трансляция - Владимир Путин и Джо Байден проводят онлайн-встречу 2021-12-07T19:27+0400 true PT1S

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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