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https://sputnik-georgia.ru/20211207/pryamaya-translyatsiya---vladimir-putin-i-dzho-bayden-provodyat-onlayn-vstrechu-262670453.html
Прямая трансляция - Владимир Путин и Джо Байден проводят онлайн-встречу
Прямая трансляция - Владимир Путин и Джо Байден проводят онлайн-встречу
Смотрите в видео прямую трансляцию онлайн-встречи между президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и президентом США Джо Байденом 07.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-07T19:27+0400
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политика
видео
владимир путин
мультимедиа
джо байден
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Президент России Владимир Путин проводит переговоры со своим американским коллегой Джо Байденом. Встреча проходит в онлайн-формате по защищенному каналу видеосвязи. Стороны обсуждают ситуацию вокруг Украины, продвижение НАТО к границам России, а также вопросы стратегической стабильности и безопасности.
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Прямая трансляция - Владимир Путин и Джо Байден проводят онлайн-встречу
Прямая трансляция - Владимир Путин и Джо Байден проводят онлайн-встречу
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политика, видео, владимир путин, мультимедиа, джо байден, видео

Прямая трансляция - Владимир Путин и Джо Байден проводят онлайн-встречу

19:27 07.12.2021 (обновлено: 19:29 07.12.2021)
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Смотрите в видео прямую трансляцию онлайн-встречи между президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и президентом США Джо Байденом
Президент России Владимир Путин проводит переговоры со своим американским коллегой Джо Байденом.
Встреча проходит в онлайн-формате по защищенному каналу видеосвязи. Стороны обсуждают ситуацию вокруг Украины, продвижение НАТО к границам России, а также вопросы стратегической стабильности и безопасности.
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