https://sputnik-georgia.ru/20211207/putin-i-bayden-provodyat-vstrechu-v-rezhime-onlayn-pervye-kadry--262703549.html

Путин и Байден проводят встречу в режиме онлайн. Первые кадры

Путин и Байден проводят встречу в режиме онлайн. Первые кадры

Президент России Владимир Путин провел 7 декабря онлайн-переговоры со своим американским коллегой Джо Байденом. Смотрите в видео Sputnik первые кадры диалога в... 07.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-07T21:37+0400

2021-12-07T21:37+0400

2021-12-08T21:47+0400

россия

видео

владимир путин

мультимедиа

сша

джо байден

политика

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Встреча проходила в онлайн-формате по защищенному каналу видеосвязи. Стороны обсудили ситуацию вокруг Украины, продвижение НАТО к границам России, а также вопросы стратегической стабильности и безопасности.

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