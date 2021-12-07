https://sputnik-georgia.ru/20211207/putin-i-bayden-provodyat-vstrechu-v-rezhime-onlayn-pervye-kadry--262703549.html
Путин и Байден проводят встречу в режиме онлайн. Первые кадры
Путин и Байден проводят встречу в режиме онлайн. Первые кадры
Президент России Владимир Путин провел 7 декабря онлайн-переговоры со своим американским коллегой Джо Байденом. Смотрите в видео Sputnik первые кадры диалога в... 07.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-07T21:37+0400
2021-12-07T21:37+0400
2021-12-08T21:47+0400
россия
видео
владимир путин
мультимедиа
сша
джо байден
политика
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Встреча проходила в онлайн-формате по защищенному каналу видеосвязи. Стороны обсудили ситуацию вокруг Украины, продвижение НАТО к границам России, а также вопросы стратегической стабильности и безопасности.
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россия, видео, владимир путин, мультимедиа, сша, джо байден, политика, видео
Путин и Байден проводят встречу в режиме онлайн. Первые кадры
21:37 07.12.2021 (обновлено: 21:47 08.12.2021)
Президент России Владимир Путин провел 7 декабря онлайн-переговоры со своим американским коллегой Джо Байденом. Смотрите в видео Sputnik первые кадры диалога в современном формате
Встреча проходила в онлайн-формате по защищенному каналу видеосвязи. Стороны обсудили ситуацию вокруг Украины, продвижение НАТО к границам России, а также вопросы стратегической стабильности и безопасности.