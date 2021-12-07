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https://sputnik-georgia.ru/20211207/putin-i-bayden-provodyat-vstrechu-v-rezhime-onlayn-pervye-kadry--262703549.html
Путин и Байден проводят встречу в режиме онлайн. Первые кадры
Путин и Байден проводят встречу в режиме онлайн. Первые кадры
Президент России Владимир Путин провел 7 декабря онлайн-переговоры со своим американским коллегой Джо Байденом. Смотрите в видео Sputnik первые кадры диалога в... 07.12.2021, Sputnik Грузия
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мультимедиа
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политика
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Встреча проходила в онлайн-формате по защищенному каналу видеосвязи. Стороны обсудили ситуацию вокруг Украины, продвижение НАТО к границам России, а также вопросы стратегической стабильности и безопасности.
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россия, видео, владимир путин, мультимедиа, сша, джо байден, политика, видео

Путин и Байден проводят встречу в режиме онлайн. Первые кадры

21:37 07.12.2021 (обновлено: 21:47 08.12.2021)
© video: Sputnik
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Президент России Владимир Путин провел 7 декабря онлайн-переговоры со своим американским коллегой Джо Байденом. Смотрите в видео Sputnik первые кадры диалога в современном формате
Встреча проходила в онлайн-формате по защищенному каналу видеосвязи. Стороны обсудили ситуацию вокруг Украины, продвижение НАТО к границам России, а также вопросы стратегической стабильности и безопасности.
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