Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20211207/semka-opolznevoy-zony-v-tbilisi-popala-v-chislo-luchshikh-proektov-konkursa-v-shveytsarii-262660973.html
Съемка оползневой зоны в Тбилиси попала в число лучших проектов конкурса в Швейцарии
Съемка оползневой зоны в Тбилиси попала в число лучших проектов конкурса в Швейцарии
Конкурс по фотограмметрии провели швейцарские компании Sensefly и Pix4D 07.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-07T16:04+0400
2021-12-07T16:04+0400
новости
грузия
тбилиси
оползень
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/07/262659082_0:212:2048:1365_1920x0_80_0_0_24f225c9119b5e5a558a293a1eac55f8.jpg
ТБИЛИСИ, 7 дек — Sputnik. Cпециалист Национального агентства окружающей среды Виталий Мачавариани был отмечен в конкурсе по фотограмметрии швейцарских компаний Sensefly и Pix4D в категории управления естественными природными процессами, сообщает агентство.Мачавариани представил на конкурс снятую с дрона оползневую зону на склонах Вашлиджвари в Тбилиси и попал в пятерку лучших кандидатов.По решению организаторов конкурса, Виталий Мачавариани будет проходить дистанционное обучение сертифицированных операторов дронов в Академии Sensefly."Одной из основных функций Национального агентства окружающей среды является подготовка и распространение раннего предупреждения о надвигающихся гидрометеорологических и геологических явлениях, а также оценка опасности стихийных бедствий. Для выполнения этих функций очень важно использовать современные технологии, такие как беспилотные летательные аппараты", - говорится в сообщении агентства.С помощью этих беспилотных летательных аппаратов специалисты могут эффективно и объективно оценивать пострадавшие, труднодоступные районы и получать точные данные о гидрометеорологических и геологических процессах.Дроны были приобретены Национальным агентством окружающей среды при содействии Зеленого климатического фонда и Программы развития ООН.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/07/262659082_0:247:1490:1365_1920x0_80_0_0_a9886a9e42ab74daaebabfe00de2e69b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
новости, грузия, тбилиси, оползень

Съемка оползневой зоны в Тбилиси попала в число лучших проектов конкурса в Швейцарии

16:04 07.12.2021
© National Environment Agency of GeorgiaПредставитель Национального агентства окружающей среды Виталий Мачавариани запускает дрон
Представитель Национального агентства окружающей среды Виталий Мачавариани запускает дрон - Sputnik Грузия, 1920, 07.12.2021
© National Environment Agency of Georgia
Подписаться на
Конкурс по фотограмметрии провели швейцарские компании Sensefly и Pix4D
ТБИЛИСИ, 7 дек — Sputnik. Cпециалист Национального агентства окружающей среды Виталий Мачавариани был отмечен в конкурсе по фотограмметрии швейцарских компаний Sensefly и Pix4D в категории управления естественными природными процессами, сообщает агентство.
Мачавариани представил на конкурс снятую с дрона оползневую зону на склонах Вашлиджвари в Тбилиси и попал в пятерку лучших кандидатов.
По решению организаторов конкурса, Виталий Мачавариани будет проходить дистанционное обучение сертифицированных операторов дронов в Академии Sensefly.
"Одной из основных функций Национального агентства окружающей среды является подготовка и распространение раннего предупреждения о надвигающихся гидрометеорологических и геологических явлениях, а также оценка опасности стихийных бедствий. Для выполнения этих функций очень важно использовать современные технологии, такие как беспилотные летательные аппараты", - говорится в сообщении агентства.
С помощью этих беспилотных летательных аппаратов специалисты могут эффективно и объективно оценивать пострадавшие, труднодоступные районы и получать точные данные о гидрометеорологических и геологических процессах.
Дроны были приобретены Национальным агентством окружающей среды при содействии Зеленого климатического фонда и Программы развития ООН.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
16:20Предновогодние тбилисские дни книг пройдут в Грузии
16:04Съемка оползневой зоны в Тбилиси попала в число лучших проектов конкурса в Швейцарии
15:49В Грузии сократили сроки бустерной прививки от коронавируса
15:34В Грузии потеплеет до 24 градусов
15:19Что мы едим? На Дезертирском рынке в Тбилиси "прикрыли" шесть мясных лавок
15:04Водитель армянского грузовика насмерть сбил пенсионера в Грузии
14:47Интервью: Замглавы ОДКБ - Гаспаряну: каким будет ответ странам НАТО
14:47Афера на миллионы: трех бизнесменов задержали в Грузии за мошенничество
14:26Вопрос открытия ночных клубов в Грузии пока не решен
13:48Бизнесмен обещает пройтись голым по Руставели, если прогнозы премьера Грузии сбудутся
13:18Нона Гаприндашвили против Netflix: иск грузинской шахматистки рассмотрит суд Калифорнии
12:49Глава Всемирного экономического форума пригласил премьера Грузии в Давос
12:34Ковид-статистика Грузии: смертность остается высокой
12:19Специалисты предупреждают об опасности твиндемии в Грузии
11:51Предъявите ковид-паспорт – инспекция труда проверила тысячи объектов
11:36На месте обвала на дороге в Сванети работают геологи
11:30Внедрение леволиберальных взглядов в школах Грузии неприемлемо – эксперт
11:21Финал Кубка Грузии по футболу рассудит польская бригада арбитров
11:06Грузинская драма "Четвертый Брайтон" вошла в список претендентов на "Оскар"
10:54Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 4 509