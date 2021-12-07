https://sputnik-georgia.ru/20211207/semka-opolznevoy-zony-v-tbilisi-popala-v-chislo-luchshikh-proektov-konkursa-v-shveytsarii-262660973.html

Съемка оползневой зоны в Тбилиси попала в число лучших проектов конкурса в Швейцарии

Съемка оползневой зоны в Тбилиси попала в число лучших проектов конкурса в Швейцарии

Конкурс по фотограмметрии провели швейцарские компании Sensefly и Pix4D 07.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-07T16:04+0400

2021-12-07T16:04+0400

2021-12-07T16:04+0400

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ТБИЛИСИ, 7 дек — Sputnik. Cпециалист Национального агентства окружающей среды Виталий Мачавариани был отмечен в конкурсе по фотограмметрии швейцарских компаний Sensefly и Pix4D в категории управления естественными природными процессами, сообщает агентство.Мачавариани представил на конкурс снятую с дрона оползневую зону на склонах Вашлиджвари в Тбилиси и попал в пятерку лучших кандидатов.По решению организаторов конкурса, Виталий Мачавариани будет проходить дистанционное обучение сертифицированных операторов дронов в Академии Sensefly."Одной из основных функций Национального агентства окружающей среды является подготовка и распространение раннего предупреждения о надвигающихся гидрометеорологических и геологических явлениях, а также оценка опасности стихийных бедствий. Для выполнения этих функций очень важно использовать современные технологии, такие как беспилотные летательные аппараты", - говорится в сообщении агентства.С помощью этих беспилотных летательных аппаратов специалисты могут эффективно и объективно оценивать пострадавшие, труднодоступные районы и получать точные данные о гидрометеорологических и геологических процессах.Дроны были приобретены Национальным агентством окружающей среды при содействии Зеленого климатического фонда и Программы развития ООН.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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