https://sputnik-georgia.ru/20211207/spetsialisty-preduprezhdayut-o-rasprostranenii-tvindemii-v-gruzii-262650325.html

Специалисты предупреждают об опасности твиндемии в Грузии

Специалисты предупреждают об опасности твиндемии в Грузии

Ежедневный уровень заболеваемости коронавирусом в стране по-прежнему остается высоким 07.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-07T12:19+0400

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ТБИЛИСИ, 7 дек — Sputnik. Грузинские медики с наступлением зимнего сезона анонсируют распространение твиндемии в стране и еще раз призывают население к вакцинации.Твиндемия – это наложение двух инфекций – коронавируса и гриппа. Власти Грузии и эпидемиологи в один голос говорят о необходимости прививок от коронавируса.Ежедневный уровень заболеваемости коронавирусом в стране по-прежнему остается высоким, отметил в свою очередь эпидемиолог Отар Чокошвили. По его словам, несмотря на то, что количество вакцинированных немного увеличилось, этого все еще недостаточно. К этому времени полностью вакцинированы 35,8% "В стране не отмечается высокий показатель заболеваемости гриппом, фиксируются лишь единичные случаи. Однако уже начинается сезон, когда этот вирус наиболее активен и ожидается, что заболеваемость в некоторой степени вырастет", – отметил Чокошвиили.Эпидемиологическая обстановка в Грузии резко ухудшилась этим летом. Уже в октябре в стране заговорили о пятой волне коронавируса. С середины октября ежедневно фиксируется 3-5 тысяч новых случаев заболевания коронавирусом и 55-70 смертей. Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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