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Специалисты предупреждают об опасности твиндемии в Грузии
Специалисты предупреждают об опасности твиндемии в Грузии
Ежедневный уровень заболеваемости коронавирусом в стране по-прежнему остается высоким 07.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-07T12:19+0400
2021-12-07T12:19+0400
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ТБИЛИСИ, 7 дек — Sputnik. Грузинские медики с наступлением зимнего сезона анонсируют распространение твиндемии в стране и еще раз призывают население к вакцинации.Твиндемия – это наложение двух инфекций – коронавируса и гриппа. Власти Грузии и эпидемиологи в один голос говорят о необходимости прививок от коронавируса.Ежедневный уровень заболеваемости коронавирусом в стране по-прежнему остается высоким, отметил в свою очередь эпидемиолог Отар Чокошвили. По его словам, несмотря на то, что количество вакцинированных немного увеличилось, этого все еще недостаточно. К этому времени полностью вакцинированы 35,8% "В стране не отмечается высокий показатель заболеваемости гриппом, фиксируются лишь единичные случаи. Однако уже начинается сезон, когда этот вирус наиболее активен и ожидается, что заболеваемость в некоторой степени вырастет", – отметил Чокошвиили.Эпидемиологическая обстановка в Грузии резко ухудшилась этим летом. Уже в октябре в стране заговорили о пятой волне коронавируса. С середины октября ежедневно фиксируется 3-5 тысяч новых случаев заболевания коронавирусом и 55-70 смертей. Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Sputnik Грузия
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общество, новости, грузия, коронавирус covid-19
Специалисты предупреждают об опасности твиндемии в Грузии
12:19 07.12.2021 (обновлено: 13:30 07.12.2021)
Ежедневный уровень заболеваемости коронавирусом в стране по-прежнему остается высоким
ТБИЛИСИ, 7 дек — Sputnik. Грузинские медики с наступлением зимнего сезона анонсируют распространение твиндемии в стране и еще раз призывают население к вакцинации.
Твиндемия – это наложение двух инфекций – коронавируса и гриппа. Власти Грузии и эпидемиологи в один голос говорят о необходимости прививок от коронавируса.
"Ситуация вновь остается сложной. Это результат отказа от вакцинации и несоблюдения рекомендаций. Безусловно, вероятность твиндемии есть, поскольку уже циркулирует вирус сезонного гриппа… Необходимо своевременно включиться в процесс иммунизация, чтобы избежать летального исхода", – сказала иммунолог медицинского центра имени Фридона Тодуа Натия Гордадзе журналистам.
Ежедневный уровень заболеваемости коронавирусом в стране по-прежнему остается высоким, отметил в свою очередь эпидемиолог Отар Чокошвили. По его словам, несмотря на то, что количество вакцинированных немного увеличилось, этого все еще недостаточно. К этому времени полностью вакцинированы 35,8%
"В стране не отмечается высокий показатель заболеваемости гриппом, фиксируются лишь единичные случаи. Однако уже начинается сезон, когда этот вирус наиболее активен и ожидается, что заболеваемость в некоторой степени вырастет", – отметил Чокошвиили.
Эпидемиологическая обстановка в Грузии резко ухудшилась этим летом. Уже в октябре в стране заговорили о пятой волне коронавируса. С середины октября ежедневно фиксируется 3-5 тысяч новых случаев заболевания коронавирусом и 55-70 смертей.
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