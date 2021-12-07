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Сразу 10 станций метро отрылось на Большой кольцевой линии в Москве

Сразу 10 станций метро отрылось на Большой кольцевой линии в Москве

Общая протяженность кольца составит 70 километров, ее строительство планируется завершить в следующем году 07.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-07T23:24+0400

2021-12-07T23:24+0400

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москва

владимир путин

московский метрополитен

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ТБИЛИСИ, 7 дек — Sputnik. Десять станций введены в эксплуатацию на Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена - пассажирское движение открыто на участке от "Мневников" до "Каховской", говорится в сообщении мэрии Москвы.В церемонии запуска новых станций по видеосвязи принял участие президент России Владимир Путин. Перед запуском глава государства поздравил москвичей с открытием новых станций метро.Семь из десяти вновь вводимых станций являются пересадочными, с них можно будет перейти на семь радиальных линий метро и две линии московских центральных диаметров. В целом БКЛ будет включать в себя 31 станцию и соединит радиальные линии подземки на расстоянии до 10 км от действующей Кольцевой линии.Общая протяженность кольца составит 70 километров, ее строительство планируется завершить в следующем году. На официальном сайте мэра Москвы Сергея Собянина сообщается, что БКЛ может стать самой протяженной кольцевой линией метро в мире, обогнав нынешнего лидера — вторую кольцевую линию пекинского метро.

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новости, москва, владимир путин, московский метрополитен