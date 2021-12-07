Сразу 10 станций метро отрылось на Большой кольцевой линии в Москве
23:24 07.12.2021 (обновлено: 23:47 07.12.2021)
© photo: Sputnik / Илья Питалев/
Общая протяженность кольца составит 70 километров, ее строительство планируется завершить в следующем году
ТБИЛИСИ, 7 дек — Sputnik. Десять станций введены в эксплуатацию на Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена - пассажирское движение открыто на участке от "Мневников" до "Каховской", говорится в сообщении мэрии Москвы.
В церемонии запуска новых станций по видеосвязи принял участие президент России Владимир Путин. Перед запуском глава государства поздравил москвичей с открытием новых станций метро.
© photo: Sputnik / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин (на экране слева) и мэр Москвы Сергей Собянин (справа) на церемонии открытия станции "Новаторская"
Президент РФ Владимир Путин (на экране слева) и мэр Москвы Сергей Собянин (справа) на церемонии открытия станции "Новаторская"
© photo: Sputnik / Илья Питалев/
"Сегодня происходит в Москве очень значимое, приятное, хоть и в будний день, но праздничное событие. Будет открыто пассажирское движение на новом участке Большой кольцевой линии метро. Запускается сразу 10 станций... Поздравляю вас с этим событием, с этим успехом", - сказал он.
Семь из десяти вновь вводимых станций являются пересадочными, с них можно будет перейти на семь радиальных линий метро и две линии московских центральных диаметров. В целом БКЛ будет включать в себя 31 станцию и соединит радиальные линии подземки на расстоянии до 10 км от действующей Кольцевой линии.
Общая протяженность кольца составит 70 километров, ее строительство планируется завершить в следующем году. На официальном сайте мэра Москвы Сергея Собянина сообщается, что БКЛ может стать самой протяженной кольцевой линией метро в мире, обогнав нынешнего лидера — вторую кольцевую линию пекинского метро.
План Большой кольцевой линии Московского метро
План Большой кольцевой линии Московского метро