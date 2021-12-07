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Сразу 10 станций метро отрылось на Большой кольцевой линии в Москве
Сразу 10 станций метро отрылось на Большой кольцевой линии в Москве
Общая протяженность кольца составит 70 километров, ее строительство планируется завершить в следующем году 07.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-07T23:24+0400
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ТБИЛИСИ, 7 дек — Sputnik. Десять станций введены в эксплуатацию на Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена - пассажирское движение открыто на участке от "Мневников" до "Каховской", говорится в сообщении мэрии Москвы.В церемонии запуска новых станций по видеосвязи принял участие президент России Владимир Путин. Перед запуском глава государства поздравил москвичей с открытием новых станций метро.Семь из десяти вновь вводимых станций являются пересадочными, с них можно будет перейти на семь радиальных линий метро и две линии московских центральных диаметров. В целом БКЛ будет включать в себя 31 станцию и соединит радиальные линии подземки на расстоянии до 10 км от действующей Кольцевой линии.Общая протяженность кольца составит 70 километров, ее строительство планируется завершить в следующем году. На официальном сайте мэра Москвы Сергея Собянина сообщается, что БКЛ может стать самой протяженной кольцевой линией метро в мире, обогнав нынешнего лидера — вторую кольцевую линию пекинского метро.
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Сразу 10 станций метро отрылось на Большой кольцевой линии в Москве

23:24 07.12.2021 (обновлено: 23:47 07.12.2021)
© photo: Sputnik / Илья Питалев / Перейти в фотобанкОткрытие участка Большой кольцевой линии метро
Открытие участка Большой кольцевой линии метро - Sputnik Грузия, 1920, 07.12.2021
© photo: Sputnik / Илья Питалев
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Общая протяженность кольца составит 70 километров, ее строительство планируется завершить в следующем году
ТБИЛИСИ, 7 дек — Sputnik. Десять станций введены в эксплуатацию на Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена - пассажирское движение открыто на участке от "Мневников" до "Каховской", говорится в сообщении мэрии Москвы.
В церемонии запуска новых станций по видеосвязи принял участие президент России Владимир Путин. Перед запуском глава государства поздравил москвичей с открытием новых станций метро.
© photo: Sputnik / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин (на экране слева) и мэр Москвы Сергей Собянин (справа) на церемонии открытия станции "Новаторская"
Президент РФ Владимир Путин (на экране слева) и мэр Москвы Сергей Собянин (справа) на церемонии открытия станции Новаторская - Sputnik Грузия, 1920, 07.12.2021
Президент РФ Владимир Путин (на экране слева) и мэр Москвы Сергей Собянин (справа) на церемонии открытия станции "Новаторская"
© photo: Sputnik / Илья Питалев
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"Сегодня происходит в Москве очень значимое, приятное, хоть и в будний день, но праздничное событие. Будет открыто пассажирское движение на новом участке Большой кольцевой линии метро. Запускается сразу 10 станций... Поздравляю вас с этим событием, с этим успехом", - сказал он.

Семь из десяти вновь вводимых станций являются пересадочными, с них можно будет перейти на семь радиальных линий метро и две линии московских центральных диаметров. В целом БКЛ будет включать в себя 31 станцию и соединит радиальные линии подземки на расстоянии до 10 км от действующей Кольцевой линии.
Общая протяженность кольца составит 70 километров, ее строительство планируется завершить в следующем году. На официальном сайте мэра Москвы Сергея Собянина сообщается, что БКЛ может стать самой протяженной кольцевой линией метро в мире, обогнав нынешнего лидера — вторую кольцевую линию пекинского метро.
План Большой кольцевой линии Московского метро
План Большой кольцевой линии Московского метро - Sputnik Грузия, 1920, 07.12.2021
План Большой кольцевой линии Московского метро
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