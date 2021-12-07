Трагическое извержение вулкана Семеру в Индонезии - фото

По информации властей, двоих погибших удалось опознать. Еще 98 человек получили сильные ожоги, 35 пострадавших госпитализированы. Из района бедствия эвакуированы более 900 человек. Извержение привело к повреждению стратегически важного моста, соединяющего два района, несколько зданий разрушены.ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!В субботу международные СМИ передавали, что все небо в районе Семеру было затянуто тучами пепла, стало темно как ночью. Извержение вызвало сход раскаленных лавин, а также выпадение на землю пепла и камней из пепельных облаков, поднявшихся в воздух при извержении.
Извержение вулкана Семеру на острове Ява в Индонезии началось в субботу. Исполин выбросил столб пепла на 15 километров. В результате извержения погибло не менее 13 человек. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки ужасной трагедии
По информации властей, двоих погибших удалось опознать. Еще 98 человек получили сильные ожоги, 35 пострадавших госпитализированы. Из района бедствия эвакуированы более 900 человек. Извержение привело к повреждению стратегически важного моста, соединяющего два района, несколько зданий разрушены.
В субботу международные СМИ передавали, что все небо в районе Семеру было затянуто тучами пепла, стало темно как ночью. Извержение вызвало сход раскаленных лавин, а также выпадение на землю пепла и камней из пепельных облаков, поднявшихся в воздух при извержении.