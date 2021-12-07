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Трагическое извержение вулкана Семеру в Индонезии - фото
Трагическое извержение вулкана Семеру в Индонезии - фото
Извержение вулкана Семеру на острове Ява в Индонезии началось в субботу. Исполин выбросил столб пепла на 15 километров. В результате извержения погибло не... 07.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-07T09:58+0400
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По информации властей, двоих погибших удалось опознать. Еще 98 человек получили сильные ожоги, 35 пострадавших госпитализированы. Из района бедствия эвакуированы более 900 человек. Извержение привело к повреждению стратегически важного моста, соединяющего два района, несколько зданий разрушены.ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!В субботу международные СМИ передавали, что все небо в районе Семеру было затянуто тучами пепла, стало темно как ночью. Извержение вызвало сход раскаленных лавин, а также выпадение на землю пепла и камней из пепельных облаков, поднявшихся в воздух при извержении.
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происшествия, в мире, фотоленты, мультимедиа, индонезия, новости в фотографиях, извержение вулкана, фото

Трагическое извержение вулкана Семеру в Индонезии - фото

09:58 07.12.2021
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Извержение вулкана Семеру на острове Ява в Индонезии началось в субботу. Исполин выбросил столб пепла на 15 километров. В результате извержения погибло не менее 13 человек. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки ужасной трагедии
По информации властей, двоих погибших удалось опознать. Еще 98 человек получили сильные ожоги, 35 пострадавших госпитализированы. Из района бедствия эвакуированы более 900 человек. Извержение привело к повреждению стратегически важного моста, соединяющего два района, несколько зданий разрушены.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!
В субботу международные СМИ передавали, что все небо в районе Семеру было затянуто тучами пепла, стало темно как ночью. Извержение вызвало сход раскаленных лавин, а также выпадение на землю пепла и камней из пепельных облаков, поднявшихся в воздух при извержении.
© AFP / BNPB

Вулкан Семеру на острове Ява в Индонезии начал извергаться второй раз за несколько месяцев

Вулкан Семеру на острове Ява в Индонезии начал извергаться второй раз за несколько месяцев - Sputnik Грузия
1/10
© AFP / BNPB

Вулкан Семеру на острове Ява в Индонезии начал извергаться второй раз за несколько месяцев

© AP Photo / Trisnadi

Вулкан выбросил столб пепла высотой в 15 километров

Вулкан выбросил столб пепла высотой в 15 километров - Sputnik Грузия
2/10
© AP Photo / Trisnadi

Вулкан выбросил столб пепла высотой в 15 километров

© AFP / Juni Kriswanto

Число погибших в результате извержения выросло до 13 человек

Число погибших в результате извержения выросло до 13 человек - Sputnik Грузия
3/10
© AFP / Juni Kriswanto

Число погибших в результате извержения выросло до 13 человек

© AP Photo / Trisnadi

Почти 100 человек получили травмы, различной степени тяжести

Почти 100 человек получили травмы, различной степени тяжести - Sputnik Грузия
4/10
© AP Photo / Trisnadi

Почти 100 человек получили травмы, различной степени тяжести

© REUTERS / Willy Kurniawan

Более 900 человек эвакуированы из района бедствия

Более 900 человек эвакуированы из района бедствия - Sputnik Грузия
5/10
© REUTERS / Willy Kurniawan

Более 900 человек эвакуированы из района бедствия

© REUTERS / Antara Foto/Zabur Karuru

По словам очевидцев, извержение настолько сильное, что из-за пепла не видно неба

По словам очевидцев, извержение настолько сильное, что из-за пепла не видно неба - Sputnik Грузия
6/10
© REUTERS / Antara Foto/Zabur Karuru

По словам очевидцев, извержение настолько сильное, что из-за пепла не видно неба

© REUTERS / Antara Foto/Ari Bowo Sucipto

Вулкан на горе Семеру - находится на самом населенном острове в мире - Ява

Вулкан на горе Семеру - находится на самом населенном острове в мире - Ява - Sputnik Грузия
7/10
© REUTERS / Antara Foto/Ari Bowo Sucipto

Вулкан на горе Семеру - находится на самом населенном острове в мире - Ява

© REUTERS / Antara Foto/Zabur Karuru

Начало извержения вулкана вызвало панику у людей, живущих поблизости

Начало извержения вулкана вызвало панику у людей, живущих поблизости - Sputnik Грузия
8/10
© REUTERS / Antara Foto/Zabur Karuru

Начало извержения вулкана вызвало панику у людей, живущих поблизости

© REUTERS / Antara Foto/Zabur Karuru

Последний раз вулкан извергался в январе 2021 года

Последний раз вулкан извергался в январе 2021 года - Sputnik Грузия
9/10
© REUTERS / Antara Foto/Zabur Karuru

Последний раз вулкан извергался в январе 2021 года

© REUTERS / Antara Foto/Zabur Karuru

Семеру входит в число почти 130 действующих вулканов Индонезии

Семеру входит в число почти 130 действующих вулканов Индонезии - Sputnik Грузия
10/10
© REUTERS / Antara Foto/Zabur Karuru

Семеру входит в число почти 130 действующих вулканов Индонезии

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