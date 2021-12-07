https://sputnik-georgia.ru/20211207/v-gruzii-potepleet-do-24-gradusov-262658148.html
В Грузии потеплеет до 24 градусов
В Грузии потеплеет до 24 градусов
Ясно, тепло, без осадков – в Грузии наступила зима 07.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-07T15:34+0400
2021-12-07T15:34+0400
2021-12-07T15:34+0400
новости
грузия
погода
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/22776/65/227766582_0:118:3218:1928_1920x0_80_0_0_1c6bdae7306a6f8e4c08ea4e138549cb.jpg
ТБИЛИСИ, 7 дек — Sputnik. Температура воздуха на территории Грузии в ближайшие дни поднимется до плюс 24 градусов, говорится в сообщении на сайте Национального агентства окружающей среды.Теплую погоду в основном без осадков синоптики прогнозируют до четверга, 9 декабря.Температура воздуха в Западной Грузии поднимется до 19-24 градусов выше нуля. А на востоке Грузии воздух прогреется до плюс 12-17 градусов.Ветер на территории страны будет дуть со скоростью 10-15 метров в секунду.В четверг, 9 декабря, в высокогорье выпадет снег. Температура воздуха в Западной Грузии понизится до плюс 11-16 градусов, а в Восточной будет 10-15 градусов выше нуля.Погода вновь прояснится и потеплеет с пятницы, 10 декабря.Что касается Тбилиси, в столице в ближайшие дни также сохранится погода без осадков. Небольшой дождь ожидается 9 декабря. Ветер может усилится до 17-22 метров в секунду. Температура воздуха будет в пределах 13-15 градусов тепла.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/22776/65/227766582_245:0:2974:2047_1920x0_80_0_0_bd1e4d1f345487c6d4645ac1a750abf9.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, грузия, погода
В Грузии потеплеет до 24 градусов
Ясно, тепло, без осадков – в Грузии наступила зима
ТБИЛИСИ, 7 дек — Sputnik.
Температура воздуха на территории Грузии в ближайшие дни поднимется до плюс 24 градусов, говорится в сообщении на сайте
Национального агентства окружающей среды.
Теплую погоду в основном без осадков синоптики прогнозируют до четверга, 9 декабря.
Температура воздуха в Западной Грузии поднимется до 19-24 градусов выше нуля. А на востоке Грузии воздух прогреется до плюс 12-17 градусов.
Ветер на территории страны будет дуть со скоростью 10-15 метров в секунду.
В четверг, 9 декабря, в высокогорье выпадет снег. Температура воздуха в Западной Грузии понизится до плюс 11-16 градусов, а в Восточной будет 10-15 градусов выше нуля.
Погода вновь прояснится и потеплеет с пятницы, 10 декабря.
Что касается Тбилиси, в столице в ближайшие дни также сохранится погода без осадков. Небольшой дождь ожидается 9 декабря. Ветер может усилится до 17-22 метров в секунду. Температура воздуха будет в пределах 13-15 градусов тепла.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.