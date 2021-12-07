https://sputnik-georgia.ru/20211207/v-gruzii-potepleet-do-24-gradusov-262658148.html

В Грузии потеплеет до 24 градусов

В Грузии потеплеет до 24 градусов

Ясно, тепло, без осадков – в Грузии наступила зима 07.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-07T15:34+0400

2021-12-07T15:34+0400

2021-12-07T15:34+0400

новости

грузия

погода

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/22776/65/227766582_0:118:3218:1928_1920x0_80_0_0_1c6bdae7306a6f8e4c08ea4e138549cb.jpg

ТБИЛИСИ, 7 дек — Sputnik. Температура воздуха на территории Грузии в ближайшие дни поднимется до плюс 24 градусов, говорится в сообщении на сайте Национального агентства окружающей среды.Теплую погоду в основном без осадков синоптики прогнозируют до четверга, 9 декабря.Температура воздуха в Западной Грузии поднимется до 19-24 градусов выше нуля. А на востоке Грузии воздух прогреется до плюс 12-17 градусов.Ветер на территории страны будет дуть со скоростью 10-15 метров в секунду.В четверг, 9 декабря, в высокогорье выпадет снег. Температура воздуха в Западной Грузии понизится до плюс 11-16 градусов, а в Восточной будет 10-15 градусов выше нуля.Погода вновь прояснится и потеплеет с пятницы, 10 декабря.Что касается Тбилиси, в столице в ближайшие дни также сохранится погода без осадков. Небольшой дождь ожидается 9 декабря. Ветер может усилится до 17-22 метров в секунду. Температура воздуха будет в пределах 13-15 градусов тепла.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, грузия, погода