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В Грузии потеплеет до 24 градусов
В Грузии потеплеет до 24 градусов
Ясно, тепло, без осадков – в Грузии наступила зима 07.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-07T15:34+0400
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ТБИЛИСИ, 7 дек — Sputnik. Температура воздуха на территории Грузии в ближайшие дни поднимется до плюс 24 градусов, говорится в сообщении на сайте Национального агентства окружающей среды.Теплую погоду в основном без осадков синоптики прогнозируют до четверга, 9 декабря.Температура воздуха в Западной Грузии поднимется до 19-24 градусов выше нуля. А на востоке Грузии воздух прогреется до плюс 12-17 градусов.Ветер на территории страны будет дуть со скоростью 10-15 метров в секунду.В четверг, 9 декабря, в высокогорье выпадет снег. Температура воздуха в Западной Грузии понизится до плюс 11-16 градусов, а в Восточной будет 10-15 градусов выше нуля.Погода вновь прояснится и потеплеет с пятницы, 10 декабря.Что касается Тбилиси, в столице в ближайшие дни также сохранится погода без осадков. Небольшой дождь ожидается 9 декабря. Ветер может усилится до 17-22 метров в секунду. Температура воздуха будет в пределах 13-15 градусов тепла.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, погода

В Грузии потеплеет до 24 градусов

15:34 07.12.2021
© Sputnik / Alexander Imedashvili / Перейти в фотобанкКахетия - родина грузинского вина
Кахетия - родина грузинского вина - Sputnik Грузия, 1920, 07.12.2021
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Ясно, тепло, без осадков – в Грузии наступила зима
ТБИЛИСИ, 7 дек — Sputnik. Температура воздуха на территории Грузии в ближайшие дни поднимется до плюс 24 градусов, говорится в сообщении на сайте Национального агентства окружающей среды.
Теплую погоду в основном без осадков синоптики прогнозируют до четверга, 9 декабря.
Температура воздуха в Западной Грузии поднимется до 19-24 градусов выше нуля. А на востоке Грузии воздух прогреется до плюс 12-17 градусов.
Ветер на территории страны будет дуть со скоростью 10-15 метров в секунду.
В четверг, 9 декабря, в высокогорье выпадет снег. Температура воздуха в Западной Грузии понизится до плюс 11-16 градусов, а в Восточной будет 10-15 градусов выше нуля.
Погода вновь прояснится и потеплеет с пятницы, 10 декабря.
Что касается Тбилиси, в столице в ближайшие дни также сохранится погода без осадков. Небольшой дождь ожидается 9 декабря. Ветер может усилится до 17-22 метров в секунду. Температура воздуха будет в пределах 13-15 градусов тепла.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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