https://sputnik-georgia.ru/20211207/zenit---chelsi-prognoz-na-match-ligi-chempionov-uefa-262668253.html

"Зенит" - "Челси": прогноз на матч Лиги чемпионов УЕФА

"Зенит" - "Челси": прогноз на матч Лиги чемпионов УЕФА

Спортивный обозреватель Sputnik Грузия делает прогноз на предстоящий матч Лиги чемпионов УЕФА между клубами "Зенит" и "Челси" 07.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-07T18:28+0400

2021-12-07T18:28+0400

2021-12-07T18:28+0400

спорт

футбол

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прогнозы результатов футбольных матчей

клуб "челси"

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Перед заключительным туром групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА оба клуба уже решили свои задачи: "Зенит" вышел в плей-офф Лиги Европы, а "Челси" гарантировал себе участие в весенней стадии ЛЧ. Единственный открытый вопрос для лондонского клуба – какое место "аристократы" займут в группе, первое или второе.Для того чтобы выйти в плей-офф с первого места, "Челси" достаточно просто победить в Петербурге и не ждать результата встречи между туринским "Ювентусом" и шведским "Мальмё". У "Челси" и "Ювентуса" по 12 набранных очков, но у лондонцев значительно лучше разница забитых и пропущенных мячей.Что касается "Зенита", то вопрос заключается в следующем – станут ли подопечные Сергея Семака ломать копья в матче, который не имеет никакого значения с турнирной точки зрения? В РПЛ осталось провести одну встречу, а потом отпуск, в который футболисты, наверняка, захотят пойти без лишних травм и повреждений.Вполне естественно, что в предстоящей встрече букмекеры отдают предпочтение "Челси". На победу гостей можно поставить с коэффициентом 1,53 (против 6,5 у "Зенита"). Не стоит также забывать, что в лондонском матче "аристократы" одержали минимальную победу 1:0.Конечно, можно не рисковать и взять чистую победу лондонского клуба. В том, что "Челси" обыграет "Зенит", - я не сомневаюсь. Но я бы предложил немного авантюрную ставку на предстоящий матч.Не думаю, что гости станут рвать жилы, чтобы разгромить соперника. У "Челси" полно своих забот в АПЛ, где они ведут борьбу за чемпионство. Лишние травмированные игроки Тухелю тоже не нужны, тем более, что предстоит играть в прохладную погоду. Скорее всего, "Челси" забьет и умело засушит игру. Большого количества забитых мячей в этой игре мы с вами не увидим.Ставка: а) победа "Челси" за 1,53 и б) "Челси" выиграет и в матче будет забито меньше 2.5 мяча за 3,95.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канал

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