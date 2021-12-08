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https://sputnik-georgia.ru/20211208/bezumie-krasnogo-tsveta-kak-vyglyadyat-shest-gektarov-rozhdestvenskoy-zvezdy-v-dubline-262687401.html
Безумие красного цвета: как выглядят шесть гектаров рождественской звезды в Дублине
Безумие красного цвета: как выглядят шесть гектаров рождественской звезды в Дублине
Пуансеттия, или рождественская звезда, традиционно появляется на цветочных прилавках в декабре, к самому Рождеству. Смотрите в фотоленте Sputnik, как... 08.12.2021, Sputnik Грузия
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Традиция приобретать пуансеттию на Рождество в США и Европе существует почти две сотни лет. Кустарниковое растение из семейства молочаев зацветает в морозные и темные месяцы и ее ярко-красные листья-прицветники, напоминающие вифлеемскую звезду, служат праздничным, рождественским декором в домах и офисах.
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Безумие красного цвета: как выглядят шесть гектаров рождественской звезды в Дублине

14:08 08.12.2021 (обновлено: 14:55 08.12.2021)
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Пуансеттия, или рождественская звезда, традиционно появляется на цветочных прилавках в декабре, к самому Рождеству. Смотрите в фотоленте Sputnik, как выращивают прекрасные цветы
Традиция приобретать пуансеттию на Рождество в США и Европе существует почти две сотни лет.
Кустарниковое растение из семейства молочаев зацветает в морозные и темные месяцы и ее ярко-красные листья-прицветники, напоминающие вифлеемскую звезду, служат праздничным, рождественским декором в домах и офисах.
© REUTERS / CLODAGH KILCOYNE

Шесть гектаров традиционных рождественских красных цветов пуансеттии в питомнике Дублина готовы отправиться в цветочные магазины для продажи

Шесть гектаров традиционных рождественских красных цветов пуансеттии в питомнике Дублина готовы отправиться в цветочные магазины для продажи - Sputnik Грузия
1/8
© REUTERS / CLODAGH KILCOYNE

Шесть гектаров традиционных рождественских красных цветов пуансеттии в питомнике Дублина готовы отправиться в цветочные магазины для продажи

© REUTERS / CLODAGH KILCOYNE

Их выращивают здесь в течение полугода

Их выращивают здесь в течение полугода - Sputnik Грузия
2/8
© REUTERS / CLODAGH KILCOYNE

Их выращивают здесь в течение полугода

© REUTERS / CLODAGH KILCOYNE

Красивейшим цветком на наших подоконниках мы обязаны ботанику Дж. Р. Пойнсетту, который привез его из Мексики в 1827 году

Красивейшим цветком на наших подоконниках мы обязаны ботанику Дж. Р. Пойнсетту, который привез его из Мексики в 1827 году - Sputnik Грузия
3/8
© REUTERS / CLODAGH KILCOYNE

Красивейшим цветком на наших подоконниках мы обязаны ботанику Дж. Р. Пойнсетту, который привез его из Мексики в 1827 году

© REUTERS / CLODAGH KILCOYNE

За рождественской звездой нужен особый уход, учитывающий ее тропическое происхождение

За рождественской звездой нужен особый уход, учитывающий ее тропическое происхождение - Sputnik Грузия
4/8
© REUTERS / CLODAGH KILCOYNE

За рождественской звездой нужен особый уход, учитывающий ее тропическое происхождение

© REUTERS / CLODAGH KILCOYNE

Комнатное растение предпочитает рассеянное и яркое освещение, без прямых лучей солнца

Комнатное растение предпочитает рассеянное и яркое освещение, без прямых лучей солнца - Sputnik Грузия
5/8
© REUTERS / CLODAGH KILCOYNE

Комнатное растение предпочитает рассеянное и яркое освещение, без прямых лучей солнца

© REUTERS / CLODAGH KILCOYNE

Ярко-красные листья пуансеттии - это прицветники, сами же цветки-пуговки некрупные, и почти незаметны

Ярко-красные листья пуансеттии - это прицветники, сами же цветки-пуговки некрупные, и почти незаметны - Sputnik Грузия
6/8
© REUTERS / CLODAGH KILCOYNE

Ярко-красные листья пуансеттии - это прицветники, сами же цветки-пуговки некрупные, и почти незаметны

© REUTERS / CLODAGH KILCOYNE

Жители Европы и США традиционно скупают эти цветы горшками, украшая ими помещения, витрины, дома, школы, рестораны

Жители Европы и США традиционно скупают эти цветы горшками, украшая ими помещения, витрины, дома, школы, рестораны - Sputnik Грузия
7/8
© REUTERS / CLODAGH KILCOYNE

Жители Европы и США традиционно скупают эти цветы горшками, украшая ими помещения, витрины, дома, школы, рестораны

© Pexels / Karolina Grabowska

Благодаря тому, что пуансеттия цветет зимой, она стала популярным праздничным рождественским растением

Благодаря тому, что пуансеттия цветет зимой, она стала популярным праздничным рождественским растением - Sputnik Грузия
8/8
© Pexels / Karolina Grabowska

Благодаря тому, что пуансеттия цветет зимой, она стала популярным праздничным рождественским растением

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