https://sputnik-georgia.ru/20211208/bezumie-krasnogo-tsveta-kak-vyglyadyat-shest-gektarov-rozhdestvenskoy-zvezdy-v-dubline-262687401.html

Безумие красного цвета: как выглядят шесть гектаров рождественской звезды в Дублине

Безумие красного цвета: как выглядят шесть гектаров рождественской звезды в Дублине

Пуансеттия, или рождественская звезда, традиционно появляется на цветочных прилавках в декабре, к самому Рождеству. Смотрите в фотоленте Sputnik, как... 08.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-08T14:08+0400

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Традиция приобретать пуансеттию на Рождество в США и Европе существует почти две сотни лет. Кустарниковое растение из семейства молочаев зацветает в морозные и темные месяцы и ее ярко-красные листья-прицветники, напоминающие вифлеемскую звезду, служат праздничным, рождественским декором в домах и офисах.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

в мире, фотоленты, мультимедиа, рождество, цветы, новости в фотографиях, фото