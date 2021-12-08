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Безумие красного цвета: как выглядят шесть гектаров рождественской звезды в Дублине
Безумие красного цвета: как выглядят шесть гектаров рождественской звезды в Дублине
Пуансеттия, или рождественская звезда, традиционно появляется на цветочных прилавках в декабре, к самому Рождеству. Смотрите в фотоленте Sputnik, как... 08.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-08T14:08+0400
2021-12-08T14:08+0400
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Традиция приобретать пуансеттию на Рождество в США и Европе существует почти две сотни лет. Кустарниковое растение из семейства молочаев зацветает в морозные и темные месяцы и ее ярко-красные листья-прицветники, напоминающие вифлеемскую звезду, служат праздничным, рождественским декором в домах и офисах.
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Безумие красного цвета: как выглядят шесть гектаров рождественской звезды в Дублине 14:08 08.12.2021 (обновлено: 14:55 08.12.2021)
Пуансеттия, или рождественская звезда, традиционно появляется на цветочных прилавках в декабре, к самому Рождеству. Смотрите в фотоленте Sputnik, как выращивают прекрасные цветы
Традиция приобретать пуансеттию на Рождество в США и Европе существует почти две сотни лет.
Кустарниковое растение из семейства молочаев зацветает в морозные и темные месяцы и ее ярко-красные листья-прицветники, напоминающие вифлеемскую звезду, служат праздничным, рождественским декором в домах и офисах.
© REUTERS / CLODAGH KILCOYNE
Шесть гектаров традиционных рождественских красных цветов пуансеттии в питомнике Дублина готовы отправиться в цветочные магазины для продажи
Шесть гектаров традиционных рождественских красных цветов пуансеттии в питомнике Дублина готовы отправиться в цветочные магазины для продажи
Их выращивают здесь в течение полугода
© REUTERS / CLODAGH KILCOYNE
Красивейшим цветком на наших подоконниках мы обязаны ботанику Дж. Р. Пойнсетту, который привез его из Мексики в 1827 году
Красивейшим цветком на наших подоконниках мы обязаны ботанику Дж. Р. Пойнсетту, который привез его из Мексики в 1827 году
За рождественской звездой нужен особый уход, учитывающий ее тропическое происхождение
Комнатное растение предпочитает рассеянное и яркое освещение, без прямых лучей солнца
Ярко-красные листья пуансеттии - это прицветники, сами же цветки-пуговки некрупные, и почти незаметны
© REUTERS / CLODAGH KILCOYNE
Жители Европы и США традиционно скупают эти цветы горшками, украшая ими помещения, витрины, дома, школы, рестораны
Жители Европы и США традиционно скупают эти цветы горшками, украшая ими помещения, витрины, дома, школы, рестораны
© Pexels / Karolina Grabowska
Благодаря тому, что пуансеттия цветет зимой, она стала популярным праздничным рождественским растением
Благодаря тому, что пуансеттия цветет зимой, она стала популярным праздничным рождественским растением