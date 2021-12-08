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Глава МИД Грузии поздравил немецкого коллегу с назначением
Глава МИД Грузии поздравил немецкого коллегу с назначением
Глава МИД Грузии выразил уверенность в продолжении укрепления связей между двумя странами 08.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-08T19:33+0400
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ТБИЛИСИ, 8 дек — Sputnik. Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани поздравил министра иностранных дел Германии Анналену Бербок с назначением."Я хотел бы искренне поздравить Анналену Бербок с назначением на пост министра иностранных дел Германии. Желаю успехов в вашей ответственной миссии. Я уверен, что мы продолжим укреплять связи между Грузией и Германией в различных сферах, представляющих взаимный интерес", - написал Залкалиани в социальной сети Twitter.Социал-демократ Олаф Шольц принял присягу как новый канцлер ФРГ. Ранее, согласно закону, германский парламент поддержал кандидатуру 63-летнего Шольца. За него проголосовали 395 из 707 присутствовавших депутатов.В состав нового правительства Германии входят представители Социал-демократической партии, партии "Союз 90/Зеленые" и Свободной демократической партии. Лидер "зеленых" Анналена Бербок заняла в новом правительстве пост главы МИД.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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политика, новости, грузия, германия, давид залкалиани, внешняя политика грузии

Глава МИД Грузии поздравил немецкого коллегу с назначением

19:33 08.12.2021
© photo: Government of Georgia / FBМИД Грузии Давид Залкалиани
МИД Грузии Давид Залкалиани - Sputnik Грузия, 1920, 08.12.2021
© photo: Government of Georgia / FB
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Глава МИД Грузии выразил уверенность в продолжении укрепления связей между двумя странами
ТБИЛИСИ, 8 дек — Sputnik. Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани поздравил министра иностранных дел Германии Анналену Бербок с назначением.
"Я хотел бы искренне поздравить Анналену Бербок с назначением на пост министра иностранных дел Германии. Желаю успехов в вашей ответственной миссии. Я уверен, что мы продолжим укреплять связи между Грузией и Германией в различных сферах, представляющих взаимный интерес", - написал Залкалиани в социальной сети Twitter.
Социал-демократ Олаф Шольц принял присягу как новый канцлер ФРГ. Ранее, согласно закону, германский парламент поддержал кандидатуру 63-летнего Шольца. За него проголосовали 395 из 707 присутствовавших депутатов.
В состав нового правительства Германии входят представители Социал-демократической партии, партии "Союз 90/Зеленые" и Свободной демократической партии. Лидер "зеленых" Анналена Бербок заняла в новом правительстве пост главы МИД.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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