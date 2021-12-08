https://sputnik-georgia.ru/20211208/glava-mid-gruzii-pozdravil-nemetskogo-kollegu-s-naznacheniem-262700138.html

Глава МИД Грузии поздравил немецкого коллегу с назначением

Глава МИД Грузии поздравил немецкого коллегу с назначением

Глава МИД Грузии выразил уверенность в продолжении укрепления связей между двумя странами 08.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-08T19:33+0400

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ТБИЛИСИ, 8 дек — Sputnik. Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани поздравил министра иностранных дел Германии Анналену Бербок с назначением."Я хотел бы искренне поздравить Анналену Бербок с назначением на пост министра иностранных дел Германии. Желаю успехов в вашей ответственной миссии. Я уверен, что мы продолжим укреплять связи между Грузией и Германией в различных сферах, представляющих взаимный интерес", - написал Залкалиани в социальной сети Twitter.Социал-демократ Олаф Шольц принял присягу как новый канцлер ФРГ. Ранее, согласно закону, германский парламент поддержал кандидатуру 63-летнего Шольца. За него проголосовали 395 из 707 присутствовавших депутатов.В состав нового правительства Германии входят представители Социал-демократической партии, партии "Союз 90/Зеленые" и Свободной демократической партии. Лидер "зеленых" Анналена Бербок заняла в новом правительстве пост главы МИД.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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