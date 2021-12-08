https://sputnik-georgia.ru/20211208/glava-mid-gruzii-pozdravil-nemetskogo-kollegu-s-naznacheniem-262700138.html
Глава МИД Грузии поздравил немецкого коллегу с назначением
Глава МИД Грузии поздравил немецкого коллегу с назначением
Глава МИД Грузии выразил уверенность в продолжении укрепления связей между двумя странами 08.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-08T19:33+0400
2021-12-08T19:33+0400
2021-12-08T19:33+0400
политика
новости
грузия
германия
давид залкалиани
внешняя политика грузии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24854/60/248546095_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_3ca44fba159b6517a4e7e945406daf0d.jpg
ТБИЛИСИ, 8 дек — Sputnik. Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани поздравил министра иностранных дел Германии Анналену Бербок с назначением."Я хотел бы искренне поздравить Анналену Бербок с назначением на пост министра иностранных дел Германии. Желаю успехов в вашей ответственной миссии. Я уверен, что мы продолжим укреплять связи между Грузией и Германией в различных сферах, представляющих взаимный интерес", - написал Залкалиани в социальной сети Twitter.Социал-демократ Олаф Шольц принял присягу как новый канцлер ФРГ. Ранее, согласно закону, германский парламент поддержал кандидатуру 63-летнего Шольца. За него проголосовали 395 из 707 присутствовавших депутатов.В состав нового правительства Германии входят представители Социал-демократической партии, партии "Союз 90/Зеленые" и Свободной демократической партии. Лидер "зеленых" Анналена Бербок заняла в новом правительстве пост главы МИД.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
германия
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24854/60/248546095_114:0:1934:1365_1920x0_80_0_0_48ca3d7f4bcbb640e624a2662a8a7b80.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
политика, новости, грузия, германия, давид залкалиани, внешняя политика грузии
Глава МИД Грузии поздравил немецкого коллегу с назначением
Глава МИД Грузии выразил уверенность в продолжении укрепления связей между двумя странами
ТБИЛИСИ, 8 дек — Sputnik. Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани поздравил министра иностранных дел Германии Анналену Бербок с назначением.
"Я хотел бы искренне поздравить Анналену Бербок с назначением на пост министра иностранных дел Германии. Желаю успехов в вашей ответственной миссии. Я уверен, что мы продолжим укреплять связи между Грузией и Германией в различных сферах, представляющих взаимный интерес", - написал Залкалиани в социальной сети Twitter.
Социал-демократ Олаф Шольц принял присягу как новый канцлер ФРГ. Ранее, согласно закону, германский парламент поддержал кандидатуру 63-летнего Шольца. За него проголосовали 395 из 707 присутствовавших депутатов.
В состав нового правительства Германии входят представители Социал-демократической партии, партии "Союз 90/Зеленые" и Свободной демократической партии. Лидер "зеленых" Анналена Бербок заняла в новом правительстве пост главы МИД.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.