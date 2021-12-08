https://sputnik-georgia.ru/20211208/goroskop-na-segodnya-9-dekabrya-2021-po-znakam-zodiaka-262665840.html

Гороскоп на сегодня 9 декабря 2021 по знакам зодиака

Гороскоп на сегодня 9 декабря 2021 по знакам зодиака

Астрологический прогноз на четверг, 9 декабря, рассказывает, кто из знаков зодиака получит шанс от звезд изменить свою судьбу, а кого предостерегают от участия... 08.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-08T09:52+0400

2021-12-08T09:52+0400

2021-12-08T09:52+0400

гороскоп

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Sputnik Грузия публикует гороскоп по знакам зодиака на 9 декабря, из которого вы узнаете, какие сюрпризы готовят вам звезды и что рекомендуют астрологи, то есть как добиться успеха и избежать неприятностей.По гороскопу Овнам 9 декабря целый день придется заниматься самоконтролем, чтобы не потерять контроль над происходящим. Неожиданно возникшая проблема потребует от знака зодиака финансовых вложений – решить проблему помогут близкие люди. В первой половине дня Овны почувствуют упадок сил. Прогулка на свежем воздухе поможет снять усталость и избавиться от бессонницы.Благоприятно 9 декабря для начала очередного дела. У Тельцов будет шанс блеснуть способностями и продемонстрировать все свои таланты. Представители знака зодиака захотят сегодня выглядеть особенно привлекательно – это приведет к спонтанным тратам на одежду. Гороскоп советует переменить обстановку и контролировать свое поведение, это поможет сгладить острые углы.Близнецам сегодня желательно отбросить логику, и во всем положиться на свою интуицию. Гороскоп советует, общаясь 9 декабря с сослуживцами и друзьями, не устраивать споры и не участвовать в конфликтах, так как некоторые люди сегодня могут быть излишне враждебными. У представителей знака зодиака появился сегодня реальный шанс выиграть кругленькую сумму.Гороскоп рекомендует Ракам 9 декабря просто выполнять свои рабочие обязанности и не ввязываться в споры с коллегами. Есть предпосылки к тому, что финансовое состояние знака зодиака значительно улучшится. Не отказывайте себе сегодня в маленьких удовольствиях – даже самые практичные люди имеют на это право. Избавиться от лишнего веса представителям знака зодиака поможет овощная диета.Львам, если они хотят сменить место работы, благоприятно 9 декабря для собеседований и рассылки резюме. Решительные действия знака зодиака будут результативными и помогут привести к материальному благополучию. Семейным Львам полезно заняться наведением уюта в доме, например, обновить интерьер. Одиноких по гороскопу ждет сегодня начало очередного любовного романа.Девам 9 декабря придется быстро решать материальные проблемы, чтобы не усугубить положение – возможно знаку зодиака придется взять кредит. В тоже время гороскоп обещает перспективную ситуацию для денежного подъема и советует не упускать инициативу из своих рук. Дома могут возникнуть трудности, возможны проблемы с детьми. Сохраняйте спокойствие, чтобы избежать серьезных последствий.У Весов в первой половине 9 декабря могут случиться разногласия с начальством, хотя знак зодиака успешно и активно работает. Незначительные денежные потери сменятся полосой везения. По гороскопу материальные трудности скоро останутся в прошлом. Не исключена сегодня эмоциональная неуравновешенность - сохраняйте холодную голову и не давайте выхода негативным эмоциям.Скорпионам, чтобы почувствовать себя по-настоящему счастливыми, гороскоп рекомендует заниматься той работой, которая приносит не только денежные средства, но и удовольствие. Семейным представителям знака зодиака благоприятно сегодня для разрешения домашних проблем и налаживания быта. Вечер посвятите медитации – релаксация поможет восстановить энергетический потенциал.Стрельцов 9 декабря ждет сложный день. Высок риск материальных проблем, которые знак зодиака сможет решить при помощи близких людей. Возможно вас посетят дальние родственники. Гороскоп советует не делиться с ними подробностями своей семейной жизни, чтобы не давать повода для сплетен. Также не следует ожидать преданности от человека, который не испытывает к вам настоящих чувств.Козероги 9 декабря на работе найдут какие-либо несоответствия в планах. Любое разногласие сегодня может стать причиной крупной ссоры, а необдуманное слово повлечет за собой кучу неприятных последствий. Гороскоп рекомендует не доводить дело до конфликта и постараться мирно сгладить ситуацию. Одинокие представители знака зодиака имеют сегодня все шансы устроить личную жизнь.Водолеев 9 декабря ждет удачный день. Благоприятно сегодня заключать сделки, подписывать договоры, договариваться с партнерами, а также для развлекательных мероприятий. Благоприятно сегодня и для коррекции фигуры – гороскоп советует записаться на фитнес. Для одиноких представителей знака зодиака начинается период, наполненный сюрпризами и романтическими историями.Умение Рыб ладить с людьми и строить доверительные отношения в команде станут 9 декабря ключом к успеху. Это качество поможет знаку зодиака интуитивно выбрать правильную линию поведения как с коллегами, так и с руководством. Тем, кто занимал деньги, предстоит неприятный разговор с кредиторами. Благоприятно сегодня для любовных рандеву и знакомств, а также для визита к стилисту.Материал подготовлен на основе открытых источников

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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