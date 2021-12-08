https://sputnik-georgia.ru/20211208/istoricheskiy-shans-storonniki-saakashvili-sdelali-predlozhenie-zurabishvili---video-262697449.html

Исторический шанс: сторонники Саакашвили сделали предложение Зурабишвили - видео

Исторический шанс: сторонники Саакашвили сделали предложение Зурабишвили - видео

Перед резиденцией президента Грузии на улице Атонели в центре Тбилиси прошла акция с требованием освободить экс-президента Михаила Саакашвили. Смотрите в видео... 08.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-08T17:47+0400

2021-12-08T17:47+0400

2021-12-08T17:49+0400

видео

мультимедиа

единое нацдвижение

видео-новости из грузии

возвращение и арест саакашвили

акции протеста

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Акцию провели активисты оппозиционной партии "Единое национальное движение" и движения по освобождению Саакашвили из тюрьмы. Инициатором акции была телеведущая телекомпании "Мтавари архи" Нанука Жоржолиани. Участие в акции приняли несколько сотен человек.ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!Развернув огромное полотно с надписью "Свободу Саакашвили!", они требовали встречи с президентом Грузии, заявляя, что у Саломе Зурабишвили есть "исторический шанс" изменить ситуацию в стране, помиловав Саакашвили. Однако президент Грузии отказалась встречаться с участниками акции. Ранее Саломе Зурабишвили, отвечая журналистам на вопрос о возможности помилования Саакашвили, уже категорично сказала - "Нет и никогда!"Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили ранее был заочно приговорен к шести годам тюрьмы по двум уголовным делам – о помиловании осужденных за убийство банковского служащего Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата парламента Грузии Валерия Гелашвили. Еще три дела, в которых обвиняемым является Саакашвили, рассматриваются в суде.

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видео, мультимедиа, единое нацдвижение, видео-новости из грузии, возвращение и арест саакашвили, видео, акции протеста