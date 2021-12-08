https://sputnik-georgia.ru/20211208/kak-korabl-soyuz-ms-20-s-yaponskimi-turistami-otpravilsya-v-kosmos---video-262704748.html

Как корабль “Союз МС-20” с японскими туристами отправился в космос - видео

Как корабль “Союз МС-20” с японскими туристами отправился в космос - видео

С космодрома Байконур запустили пилотируемый корабль “Союз МС-20” с 20-й миссией МКС. В экипаж вошли японские космические туристы Юсаку Маэзава и Йозо Хирано 08.12.2021, Sputnik Грузия

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Японцы – первые за 12 лет туристы, которые прилетят на Международную космическую станцию на “Союзе”. Вместе с японскими туристами в космос отправился российский космонавт Александр Мисуркин.На стартовую площадку Байконура улетающих в космос космонавта и туристов по традиции провожали под песню “Трава у дома”. Правда, в этот раз ее исполнили на японском языке – специально для гостей. Смотрите в видео кадры запуска космического корабля с космодрома Байконур.

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