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Как корабль “Союз МС-20” с японскими туристами отправился в космос - видео
Как корабль “Союз МС-20” с японскими туристами отправился в космос - видео
С космодрома Байконур запустили пилотируемый корабль “Союз МС-20” с 20-й миссией МКС. В экипаж вошли японские космические туристы Юсаку Маэзава и Йозо Хирано 08.12.2021, Sputnik Грузия
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Японцы – первые за 12 лет туристы, которые прилетят на Международную космическую станцию на “Союзе”. Вместе с японскими туристами в космос отправился российский космонавт Александр Мисуркин.На стартовую площадку Байконура улетающих в космос космонавта и туристов по традиции провожали под песню “Трава у дома”. Правда, в этот раз ее исполнили на японском языке – специально для гостей. Смотрите в видео кадры запуска космического корабля с космодрома Байконур.
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Как корабль “Союз МС-20” с японскими туристами отправился в космос - видео

22:21 08.12.2021
© video: Sputnik
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С космодрома Байконур запустили пилотируемый корабль “Союз МС-20” с 20-й миссией МКС. В экипаж вошли японские космические туристы Юсаку Маэзава и Йозо Хирано
Японцы – первые за 12 лет туристы, которые прилетят на Международную космическую станцию на “Союзе”. Вместе с японскими туристами в космос отправился российский космонавт Александр Мисуркин.
На стартовую площадку Байконура улетающих в космос космонавта и туристов по традиции провожали под песню “Трава у дома”. Правда, в этот раз ее исполнили на японском языке – специально для гостей. Смотрите в видео кадры запуска космического корабля с космодрома Байконур.
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