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Кинорежиссер Русудан Глурджидзе возглавит жюри фестиваля "Московская премьера"
Кинорежиссер Русудан Глурджидзе возглавит жюри фестиваля "Московская премьера"
3-й Международный фестиваль кино стран Содружества "Московская премьера" состоится в Москве 17 — 21 декабря 08.12.2021, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 8 дек — Sputnik. Грузинский кинорежиссер, продюсер, обладатель Гран-при МКФ Карловых вар Русудан Глурджидзе станет председателем жюри конкурса короткого метра Международного фестиваля "Московская премьера".III Международный фестиваль кино стран Содружества "Московская премьера" состоится в российской столице 17 — 21 декабря 2021 года.В состав жюри конкурса короткометражек войдут режиссеры Александр Багдасарян (Армения) и Митрий Семенов-Алейников (Беларусь). Всего в конкурсе участвуют 23 фильма из 13 стран.Полнометражное жюри "Московской премьеры" возглавит режиссер Дарежан Омирбаев (Казахстан), лауреат Каннского фестиваля, МКФ в Венеции, Локарно, Токио и других.В фестивале примут участие кинематографисты из Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Латвии, Литвы, Молдовы, России, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Украины, Эстонии.Смотр пройдет при финансовой поддержке Министерства культуры России и Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ (МФГС).Русудан Глурджидзе - автор нашумевшей драмы "Чужой дом". В 2017 году этот фильм стал обладателем ежегодной премии Общества американских кинооператоров и российской национальной кинопремии "Ника", а на год раньше Грузия выдвинула "Чужой дом" на соискание премии "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке".Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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культура, россия, новости, в мире, грузия, русудан глурджидзе, фестиваль, кино

Кинорежиссер Русудан Глурджидзе возглавит жюри фестиваля "Московская премьера"

18:01 08.12.2021 (обновлено: 19:46 08.12.2021)
© photo: Batumi International Art-House Film Festival / FBრუსუდან გლურჯიძე
რუსუდან გლურჯიძე - Sputnik Грузия, 1920, 08.12.2021
© photo: Batumi International Art-House Film Festival / FB
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3-й Международный фестиваль кино стран Содружества "Московская премьера" состоится в Москве 17 — 21 декабря
ТБИЛИСИ, 8 дек — Sputnik. Грузинский кинорежиссер, продюсер, обладатель Гран-при МКФ Карловых вар Русудан Глурджидзе станет председателем жюри конкурса короткого метра Международного фестиваля "Московская премьера".
III Международный фестиваль кино стран Содружества "Московская премьера" состоится в российской столице 17 — 21 декабря 2021 года.
В состав жюри конкурса короткометражек войдут режиссеры Александр Багдасарян (Армения) и Митрий Семенов-Алейников (Беларусь). Всего в конкурсе участвуют 23 фильма из 13 стран.
Полнометражное жюри "Московской премьеры" возглавит режиссер Дарежан Омирбаев (Казахстан), лауреат Каннского фестиваля, МКФ в Венеции, Локарно, Токио и других.
В фестивале примут участие кинематографисты из Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Латвии, Литвы, Молдовы, России, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Украины, Эстонии.
Смотр пройдет при финансовой поддержке Министерства культуры России и Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ (МФГС).
Русудан Глурджидзе - автор нашумевшей драмы "Чужой дом". В 2017 году этот фильм стал обладателем ежегодной премии Общества американских кинооператоров и российской национальной кинопремии "Ника", а на год раньше Грузия выдвинула "Чужой дом" на соискание премии "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке".
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