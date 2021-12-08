https://sputnik-georgia.ru/20211208/legiya---spartak-prognoz-na-match-ligi-evropy-uefa-262694039.html

"Легия" - "Спартак": прогноз на матч Лиги Европы УЕФА

"Легия" - "Спартак": прогноз на матч Лиги Европы УЕФА

Спортивный обозреватель Sputnik Грузия делает прогноз на предстоящий матч Лиги Европы УЕФА между клубами "Легия" и "Спартак" 08.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-08T17:45+0400

2021-12-08T17:45+0400

2021-12-08T17:45+0400

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В группе "С" Лиги Европы УЕФА сложилась самая запутанная ситуация. Перед заключительным туром все четыре клуба сохраняют шансы на выход в плей-офф турнира: у "Лестера" - восемь очков, у "Спартака" и "Наполи" - по семь, а у варшавской "Легии" - шесть.Польский клуб отлично начал групповой этап, одержав две победы, но в трех последовавших матчах "легионеры" проиграли – дважды "Наполи" (0:3 и 1:4) и "Лестеру" (1:3). Далеко не лучшим образом идут дела у клуба и в национальном первенстве, где "Легия" проиграла восемь (!) из последних девяти матчей. Понятно, что в текущем сезоне варшавский клуб может забыть о чемпионстве.Что касается "Спартака", то в ЛЕ "красно-белые" - это одна команда, а в чемпионате России – совершенно другая. Московский клуб на раз-два обыгрывает "Наполи" (2:1 и 3:2), но при этом может поделить очки с "Уфой" и "Ростовом" (обе встречи завершились вничью 1:1). Кстати, только в последнем туре РПЛ, когда был обыгран "Ахмат" (2:1), "Спартак" прервал свою шестиматчевую серию без побед в национальном чемпионате.В предстоящей игре букмекеры небольшое преимущество отдают гостям. Победа "Спартака" оценивается коэффициентом 2,4 (против 2,9 у "Легии"). И здесь сложно не согласиться с аналитиками – очень непростая игра для прогноза. "Легия" уже обыгрывала "Спартак" (1:0) и, несмотря на кризис, может огрызнуться и у себя дома. Да и московский клуб, честно говоря, не показывает стабильного футбола.Поэтому я выберу ставку на обмен голами. "Легия" пропускала в восьми из последних 10 матчей. У "Спартака" дела в обороне обстоят еще хуже – в 10 играх подряд "красно-белые" неизменно пропускают. Думаю, серия продлится и в Варшаве.Ставка: обе команды забьют за 1,72.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канал

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